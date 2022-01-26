23 Ocak 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Renkli karakteriyle Milyoner'in dikkat çeken yarışmacılarından olan Ali Ermeç Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar ödül kazandı? Oyun salonu ve kahvehane işlettiğini dile getiren yarışmacı oyun sorusunda yarışmaya veda etti.

Hangi masa oyununu kazanabilmeniz için oyun tahtasında rakibinize ait olan tüm taşları toplamanız gerekir?

a- Tavla

b- Dama

c- Satranç

d- Okey

Doğru Cevap: Dama

Yarışmacı soruya tavla cevabını vererek Milyoner'den erken ayrıldı.