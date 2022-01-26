23 Ocak 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Yelda Yiğit Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar ödül kazandı? İşte yanıtı...
"Tarım"la eş anlamlı olan hangisidir?
a- Bilim
b- Felsefe
c- Kültür
d- Sanat
Doğru Cevap: Kültür
Yarışmacı tarım sorusuna doğru cevabı verdi. Yelda Yiğit, Milyoner'de 2 bin TL ödül kazandı.
Renkli karakteriyle Milyoner'in dikkat çeken yarışmacılarından olan Ali Ermeç Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar ödül kazandı? Oyun salonu ve kahvehane işlettiğini dile getiren yarışmacı oyun sorusunda yarışmaya veda etti.
Hangi masa oyununu kazanabilmeniz için oyun tahtasında rakibinize ait olan tüm taşları toplamanız gerekir?
a- Tavla
b- Dama
c- Satranç
d- Okey
Doğru Cevap: Dama
Yarışmacı soruya tavla cevabını vererek Milyoner'den erken ayrıldı.
Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken yarışmacılarından bir diğeri ise Said Ercan oldu. Kendisini yazar ve sosyal medya iletişimcisi olarak adlandıran Said Ercan Milyoner'de ne kadar ödül kazandı?
Hangisi bir "Grand Slam" tenis turnuvası değildir?
a- Avustralya Açık
b- Davis Kupası
c- Wimbledon
d- Roland-Garros
Doğru Cevap: Davis Kupası
Said Ercan soruya Roland-Garros yanıtını vererek yarışmaya veda etti. Yarışmacı 2 bin TL ödül kazandı.
Ege Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunu 24 yaşındaki Esra Ulusoy 2 bin TL ödül kazandı. İşte yarışmacıya Japonya'dan gelen o soru...
Hangisi geleneksel Japon çiçek düzenleme sanatının adıdır?
a- İkisena
b- İkebana
c- İkeona
d- İkeşuna
Doğru Cevap: İkebana
Milyoner yarışmacısı soruya doğru cevap verse de yarışmada 2 bin TL ödül kazandı.
Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisi Ada Köprülüler Kim Milyoner Olmak İster'de hangi soruda elendi?
Yolculuğunu neyle yaptığını sorduğunuz kişi hangi cevabı verirse gemi yolculuğu yaptığını söylemiş olur?
a- Sefine
b- Şimendifer
c- Velespit
d- Tayyare
Doğru Cevap: Semine
Yarışmacı soruya tayyare yanıtını vererek yarışmadan elendi.
Milyoner'de yarışan görme engelli yarışmacı Ömer Faruk Bektaş başarılı performansıyla dikkat çekti. Yarışmacı ne kadar ödül kazandı?
"En huzurlu" anlamına gelen "La Serenissima" hangisinin tarihte bilinen diğer adıdır?
a- Aragon Krallığı
b- Venedik Cumhuriyeti
c- Ceneviz Cumhuriyeti
d- Sicilya Krallığı
Doğru Cevap: Venedik Cumhuriyeti
Yarışmacı soruya doğru yanıt vermeyi başararak 50 bin TL'nin sahibi oldu.
Şubat 2021'de Pasifik Okyanusu'ndaki bir kargo gemisinden denize düşen bir adam hangisine 14 saatten fazla tutunarak hayatta kalmıştır?
a- Su yılanına
b- Balıkçı şamandırasına
c- Yunusa
d- Deniz kaplumbağasına
Doğru Cevap: Balıkçı şamandırasına
Yarışmacı soruya cevap vermemeyi tercih ederek 50 bin TL ile Milyoner'den ayrıldı.
Kaliforniya San Diego Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu Ege Can Halıcı ne kadar para ödülü kazandı?
2020'de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, doğum günlerini hangiayda kutlayan kişilere diğer aylarda kutlayanlara göre daha az hediye alınmaktadır?
a- Ocak
b- Mart
c- Haziran
d- Temmuz
Doğru Cevap: Ocak
Soruda önce yarı yarıya joker hakkını, ardından çift yanıt jokerini kullanan yarışmacı Ege Can Halıcı doğru cevaba ulaştı.
Nüfus yoğunluğu en fazla olan ülke hangisidir?
a- Singapur
b- Monako
c- Bangladeş
d- Çin
Doğru Cevap: Monako
Yarışmacı soruya cevap vermemeyi tercih ederek yarışmadan 50 bin TL kazandı.
40 yaşındaki Doğan Öksüz, Milyoner'de 2 bin TL kazandı.
Gırnata, Belensiye ve İşbıliye günümüzde hangi ülkenin sınırları içinde yer alan şehirlerin eski adlarıdır?
a- Türkiye
b- Bulgaristan
c- İspanya
d- Yunanistan
Doğru Cevap: İspanya
Yarışmacı yarı yarıya joker hakkını kullandığı soruya Bulgaristan cevabını vererek Milyoner'e veda etti.