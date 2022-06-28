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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

24 Haziran Cuma Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

GİRİŞ TARİHİ: 28.06.2022, 16:11 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.06.2022, 16:44
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24 Haziran Cuma Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster, birbirinden ilginç soru ve cevaplarıyla atv ekranına gelmeye devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de hangi sorular öne çıktı?

24 Haziran Cuma Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Tıp doktoru olan Ali Ergün, çalışma hayatına kadın hastalıkları alanında devam ediyor.

Hangisi Orta Amerika ülkelerinden biridir?

a- Uruguay

b- Panama

c- Nikaragua

d- Honduras

Doğru Cevap: Uruguay

24 Haziran Cuma Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

44 yaşındaki Özge Erşen, farklı şirketlere hukuk alanında danışmanlık vermeye devam ediyor.

Hangisi yoğuşmaya örnektir?

a- Su buharının su olması

b- Suyun su buharı olması

c- Suyun buz olması

d- Buzun su olması

Doğru Cevap: Su buharının su olması

24 Haziran Cuma Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

20 yaşındaki Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Uzay Özçevik, hedefine ulaşması durumunda keçi almak istediğini söyledi.

Guinness Dünya Rekorlarına göre 251 cm boyundaki "Yaşayan en uzun erkek" ve 215 cm boyundaki "Yaşayan en uzun kadın" sırasıyla hangi ülkenin vatandaşlarıdır?

a- Türkiye ve Türkiye

b- Türkiye ve Çin

c- Türkiye ve ABD

d- Çin ve Çin

Doğru Cevap: Türkiye ve Türkiye

24 Haziran Cuma Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Yarışmaya İzmir'den katılan Berkay Gündoğdu, Milyoner'de 200 bin TL kazanmayı hedefliyor.

Futbolcuların kullandığı hangi adda bir gereç vardır?

a- Kaleci eldiveni

b- Stoper kasketi

c- Libero bandanası

d- Forvet terliği

24 Haziran Cuma Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Milyoner'e İzmir'den katılan Ayşe Mustak, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti.

1402'de Yıldırım Bayezid'in ve Timur'un orduları arasında gerçekleşen, Osmanlıların Fetret Devri'ne girmesine sebep olan savaş hangisidir?

a- İzmir Savaşı

b- Ankara Savaşı

c- İstanbul Savaşı

d- Bayburt Savaşı

Doğru Cevap: Ankara Savaşı

24 Haziran Cuma Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster'e Lüleburgaz'dan katılan 24 yaşındaki Buse Bölükoğlu, kazandığı parayla arı çiftliği kurmak istediği belirtti.

İki ayaklı en hızlı koşan kara hayvanı hangisidir?

a- Çita

b- Antilop

c- Deve kuşu

d- Firavun faresi

Doğru Cevap: Deve kuşu

24 Haziran Cuma Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Psikoloji Bölümü öğrencisi Diyana Mansuroğlu, kendisine bir klinik açmak için Milyoner'e katıldı.

William Tell, hikayelerinde hangi alandaki ustalığıyla nam saldığı anlatılan efsanevi bir karakterdir?

a- Judo

b- Cirit

c- Okçuluk

d- Eskrim

Doğru Cevap: Okçuluk

24 Haziran Cuma Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

40 yaşındaki Bahri Gençsoy, ODTÜ mezunu dile getirdi. Gençsoy, yakın zamanda baba olacağını paylaştı.

Resmi voleybol kurallarına göre hangisi "servis atamaz, blok yapamaz veya blok teşebbüsünde bulunamaz"?

a- Smaçör

b- Orta oyuncu

c- Pasör

d- Libero

Doğru Cevap: Libero

24 Haziran Cuma Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleriyle atv ekranlarına gelmeye devam ediyor.

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