24 Haziran Cuma Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster, birbirinden ilginç soru ve cevaplarıyla atv ekranına gelmeye devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de hangi sorular öne çıktı?
Tıp doktoru olan Ali Ergün, çalışma hayatına kadın hastalıkları alanında devam ediyor.
Hangisi Orta Amerika ülkelerinden biridir?
a- Uruguay
b- Panama
c- Nikaragua
d- Honduras
Doğru Cevap: Uruguay
44 yaşındaki Özge Erşen, farklı şirketlere hukuk alanında danışmanlık vermeye devam ediyor.
Hangisi yoğuşmaya örnektir?
a- Su buharının su olması
b- Suyun su buharı olması
c- Suyun buz olması
d- Buzun su olması
Doğru Cevap: Su buharının su olması
20 yaşındaki Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Uzay Özçevik, hedefine ulaşması durumunda keçi almak istediğini söyledi.
Guinness Dünya Rekorlarına göre 251 cm boyundaki "Yaşayan en uzun erkek" ve 215 cm boyundaki "Yaşayan en uzun kadın" sırasıyla hangi ülkenin vatandaşlarıdır?
a- Türkiye ve Türkiye
b- Türkiye ve Çin
c- Türkiye ve ABD
d- Çin ve Çin
Doğru Cevap: Türkiye ve Türkiye
Yarışmaya İzmir'den katılan Berkay Gündoğdu, Milyoner'de 200 bin TL kazanmayı hedefliyor.
Futbolcuların kullandığı hangi adda bir gereç vardır?
a- Kaleci eldiveni
b- Stoper kasketi
c- Libero bandanası
d- Forvet terliği
Milyoner'e İzmir'den katılan Ayşe Mustak, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti.
1402'de Yıldırım Bayezid'in ve Timur'un orduları arasında gerçekleşen, Osmanlıların Fetret Devri'ne girmesine sebep olan savaş hangisidir?
a- İzmir Savaşı
b- Ankara Savaşı
c- İstanbul Savaşı
d- Bayburt Savaşı
Doğru Cevap: Ankara Savaşı
Kim Milyoner Olmak İster'e Lüleburgaz'dan katılan 24 yaşındaki Buse Bölükoğlu, kazandığı parayla arı çiftliği kurmak istediği belirtti.
İki ayaklı en hızlı koşan kara hayvanı hangisidir?
a- Çita
b- Antilop
c- Deve kuşu
d- Firavun faresi
Doğru Cevap: Deve kuşu
Psikoloji Bölümü öğrencisi Diyana Mansuroğlu, kendisine bir klinik açmak için Milyoner'e katıldı.
William Tell, hikayelerinde hangi alandaki ustalığıyla nam saldığı anlatılan efsanevi bir karakterdir?
a- Judo
b- Cirit
c- Okçuluk
d- Eskrim
Doğru Cevap: Okçuluk
40 yaşındaki Bahri Gençsoy, ODTÜ mezunu dile getirdi. Gençsoy, yakın zamanda baba olacağını paylaştı.
Resmi voleybol kurallarına göre hangisi "servis atamaz, blok yapamaz veya blok teşebbüsünde bulunamaz"?
a- Smaçör
b- Orta oyuncu
c- Pasör
d- Libero
Doğru Cevap: Libero