26 Aralık 2021 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster'e İstanbul'dan katılan Şerife Esra Kalmaz, yarışmadan 2 bin TL ile ayrıldı. İşte Milyoner'de sorulan o sorular...
Anna Karenina hangi romanın başkarakteridir?
a- Suç ve Ceza
b- Savaş ve Barış
c- Beyaz Geceler
d- Anna Karenina
Doğru Cevap: Anna Karenina
Anna Karenina adlı romanın başkarakteri Anna Karenina'dır.
Hangisi Afrika'da değildir?
a- Amazon yağmur ormanları
b- Serengeti Milli Parkı
c- Maasai Mara
d- Kalahari Çölü
Doğru Cevap: Amazon yağmur ormanları
Amazon yağmur ormanları, Brezilya, Peru, Kolombiya, Venezuela, Bolivya, Ekvador, Guyana, Fransız Guyanası ve Surinam ülkelerinin sınırları içinde yer alıyor. Kalahari Çölü, Serengeti Milli Parkı ve Maasai Mara ise Afrika sınırları içinde kalıyor.
Kim Milyoner Olmak İster'de iyi bir performans gösteren Ömer Faruk Kaya, jokerleri olmasına rağmen risk alarak soruları cevapladı. Yarışmacı 30 bin TL ile Milyoner'den ayrıldı.
Jonathan Swift'in yazdığı, denizaşırı seferler yapan gemilerde yolculuk yapan bir başkarakterin maceralarını anlatan roman hangisidir?
a- Denizler Altında Yirmi Bin Fersah
b- Gulliver'in Gezileri
c- Seksen Günde Devrialem
d- Huckleberry Finn'in Maceraları
Doğru Cevap: Gulliver'in Gezileri
Önce Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü'nden, ardından Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü'nden mezun olan Ebru Yurtseven 2 bin TL kazandı. Yarışmacı son sorusunda süresini yetiştiremedi.
Hangi ünlü masalın en bilinen versiyonunun kötü karakteri bir devdir?
a- Hansel ve Gretel
b- Jack ve Fasulye Sırığı
c- Bremen Mızıkacıları
d- Kibritçi Kız
Doğru Cevap: Jack ve Fasulye Sırığı
Yarışmaya güzel bir anı biriktirmek için geldiğini söyleyen yarışmacı Salih Mert Demirel Milyoner'de 30 bin TL kazandı.
Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelimedir?
a- Bilbord
b- Blucin
c- Şovrum
d- Fidbek
Doğru Cevap: Blucin
Blucin, TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime oldu.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı İpek Sayıner, son sorusunda süreyi yetiştiremedi. 18 yaşındaki yarışmacı 2 bin TL kazandı.
Tanımı "mora çalan kırmızı" olan renk hangisidir?
a- Galibarda
b- Ekru
c- Füme
d- Bej
Doğru Cevap: Galibarda
Galibarda, mora çalan kırmızı renk olarak tanımlanıyor.
Hangi iki ilçe aynı coğrafi bölgededir?
a- Tirebolu ve Gelibolu
b- Gelibolu ve İnebolu
c- İnebolu ve Safranbolu
d- Safranbolu ve Hayrabolu
Doğru Cevap: İnebolu ve Safranbolu
Karabük ilinin bir ilçesi olan Safranbolu Karadeniz Bölgesi içinde yer alıyor. İnebolu da Karadeniz Bölgesi sınırlarındaki Kastamonu'nun bir ilçesi.
19 yaşındaki Milyoner yarışmacısı Nurkan Özçakırlar, stüdyodan 7500 TL ile ayrıldı. İşte, Nişantaşı Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği 2. sınıf öğrencisi olan Özçakırlar'ın karşısına çıkan o soru!
Hangisini diyen kişi muhtemelen bir pandomim sanatçısını eleştirmiyordur?
a- Mimikleri çok başarısızdı
b- Kostümü çok kötüydü
c- Makyajı çok silikti
d- Sesi çok kötüydü
Doğru Cevap: Sesi çok kötüydü
Sözsüz oyun olarak bilinen pandomim sanatını icra eden oyuncuları oyun boyunca konuşmuyor.
Bir reklam şirketinde 20 yıldır tasarımcı olarak çalışan Mehmet Tuncel, Milyoner'de 10 bin TL para ödülünün sahibi oldu.
Türkiye'nin doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerini yürüten üç deniz sondaj gemisinin adları hangisinde doğru verilmiştir?
a- Fatih, Yavuz, Kanuni
b- Osman, Orhan, Murad
c- Barbaros, Piri, Çaka
d- Selçuk, Çağrı, Tuğrul
Doğru Cevap: Fatih, Yavuz, Kanuni
"Seni düşünürken / Bir çakıl taşı ısınır içimde / Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar / Bir gelincik açılır ansızın" dizeleriyle başlayan "Çakıl" adlı şiir hangi şaire aittir?
a- Bedri Rahmi Eyüboğlu
b- Yahya Kemal Beyatlı
c- Orhan Veli Kanık
d- Ahmed Haşim
Doğru Cevap: Bedri Rahmi Eyüboğlu
Şanlıurfalı yarışmacı Mehmet Badıllı, yarışma öncesindeki keyifli sohbetiyle dikkatleri üzerine çekti. Yarışmacı Milyoner'de 2 bin TL kazandı.
Adını Mersin'in bir ilçesinden alan coğrafi işaretli içecek hangisidir?
a- Tarsus Şalgamı
b- Bucak Salebi
c- Susurluk Ayranı
d- Düzce Şırası
Doğru Cevap: Tarsus Şalgamı
"Boğaziçi Mehtapları", "Çamlıca'daki Eniştemiz", "Fahim Bey ve Biz" adlı kitapların yazarı kimdir?
a- Abdülhak Hamit Tarhan
b- Ahmet Kutsi Tecer
c- Yakup Kadri Karaosmanoğlu
d- Abdülhak Şinasi Hisar
Doğru Cevap: Abdülhak Şinasi Hisar