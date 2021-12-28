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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

26 Aralık 2021 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

GİRİŞ TARİHİ: 28.12.2021, 12:18 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.12.2021, 14:44
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26 Aralık 2021 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster'e İstanbul'dan katılan Şerife Esra Kalmaz, yarışmadan 2 bin TL ile ayrıldı. İşte Milyoner'de sorulan o sorular...

Anna Karenina hangi romanın başkarakteridir?

a- Suç ve Ceza

b- Savaş ve Barış

c- Beyaz Geceler

d- Anna Karenina

Doğru Cevap: Anna Karenina

Anna Karenina adlı romanın başkarakteri Anna Karenina'dır.

Hangisi Afrika'da değildir?

a- Amazon yağmur ormanları

b- Serengeti Milli Parkı

c- Maasai Mara

d- Kalahari Çölü

Doğru Cevap: Amazon yağmur ormanları

Amazon yağmur ormanları, Brezilya, Peru, Kolombiya, Venezuela, Bolivya, Ekvador, Guyana, Fransız Guyanası ve Surinam ülkelerinin sınırları içinde yer alıyor. Kalahari Çölü, Serengeti Milli Parkı ve Maasai Mara ise Afrika sınırları içinde kalıyor.

26 Aralık 2021 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster'de iyi bir performans gösteren Ömer Faruk Kaya, jokerleri olmasına rağmen risk alarak soruları cevapladı. Yarışmacı 30 bin TL ile Milyoner'den ayrıldı.

Jonathan Swift'in yazdığı, denizaşırı seferler yapan gemilerde yolculuk yapan bir başkarakterin maceralarını anlatan roman hangisidir?

a- Denizler Altında Yirmi Bin Fersah

b- Gulliver'in Gezileri

c- Seksen Günde Devrialem

d- Huckleberry Finn'in Maceraları

Doğru Cevap: Gulliver'in Gezileri

26 Aralık 2021 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Önce Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü'nden, ardından Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü'nden mezun olan Ebru Yurtseven 2 bin TL kazandı. Yarışmacı son sorusunda süresini yetiştiremedi.

Hangi ünlü masalın en bilinen versiyonunun kötü karakteri bir devdir?

a- Hansel ve Gretel

b- Jack ve Fasulye Sırığı

c- Bremen Mızıkacıları

d- Kibritçi Kız

Doğru Cevap: Jack ve Fasulye Sırığı

26 Aralık 2021 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Yarışmaya güzel bir anı biriktirmek için geldiğini söyleyen yarışmacı Salih Mert Demirel Milyoner'de 30 bin TL kazandı.

Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelimedir?

a- Bilbord

b- Blucin

c- Şovrum

d- Fidbek

Doğru Cevap: Blucin

Blucin, TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime oldu.

26 Aralık 2021 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı İpek Sayıner, son sorusunda süreyi yetiştiremedi. 18 yaşındaki yarışmacı 2 bin TL kazandı.

Tanımı "mora çalan kırmızı" olan renk hangisidir?

a- Galibarda

b- Ekru

c- Füme

d- Bej

Doğru Cevap: Galibarda

Galibarda, mora çalan kırmızı renk olarak tanımlanıyor.

Hangi iki ilçe aynı coğrafi bölgededir?

a- Tirebolu ve Gelibolu

b- Gelibolu ve İnebolu

c- İnebolu ve Safranbolu

d- Safranbolu ve Hayrabolu

Doğru Cevap: İnebolu ve Safranbolu

Karabük ilinin bir ilçesi olan Safranbolu Karadeniz Bölgesi içinde yer alıyor. İnebolu da Karadeniz Bölgesi sınırlarındaki Kastamonu'nun bir ilçesi.

26 Aralık 2021 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

19 yaşındaki Milyoner yarışmacısı Nurkan Özçakırlar, stüdyodan 7500 TL ile ayrıldı. İşte, Nişantaşı Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği 2. sınıf öğrencisi olan Özçakırlar'ın karşısına çıkan o soru!

Hangisini diyen kişi muhtemelen bir pandomim sanatçısını eleştirmiyordur?

a- Mimikleri çok başarısızdı

b- Kostümü çok kötüydü

c- Makyajı çok silikti

d- Sesi çok kötüydü

Doğru Cevap: Sesi çok kötüydü

Sözsüz oyun olarak bilinen pandomim sanatını icra eden oyuncuları oyun boyunca konuşmuyor.

26 Aralık 2021 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Bir reklam şirketinde 20 yıldır tasarımcı olarak çalışan Mehmet Tuncel, Milyoner'de 10 bin TL para ödülünün sahibi oldu.

Türkiye'nin doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerini yürüten üç deniz sondaj gemisinin adları hangisinde doğru verilmiştir?

a- Fatih, Yavuz, Kanuni

b- Osman, Orhan, Murad

c- Barbaros, Piri, Çaka

d- Selçuk, Çağrı, Tuğrul

Doğru Cevap: Fatih, Yavuz, Kanuni

"Seni düşünürken / Bir çakıl taşı ısınır içimde / Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar / Bir gelincik açılır ansızın" dizeleriyle başlayan "Çakıl" adlı şiir hangi şaire aittir?

a- Bedri Rahmi Eyüboğlu

b- Yahya Kemal Beyatlı

c- Orhan Veli Kanık

d- Ahmed Haşim

Doğru Cevap: Bedri Rahmi Eyüboğlu

26 Aralık 2021 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Şanlıurfalı yarışmacı Mehmet Badıllı, yarışma öncesindeki keyifli sohbetiyle dikkatleri üzerine çekti. Yarışmacı Milyoner'de 2 bin TL kazandı.

Adını Mersin'in bir ilçesinden alan coğrafi işaretli içecek hangisidir?

a- Tarsus Şalgamı

b- Bucak Salebi

c- Susurluk Ayranı

d- Düzce Şırası

Doğru Cevap: Tarsus Şalgamı

"Boğaziçi Mehtapları", "Çamlıca'daki Eniştemiz", "Fahim Bey ve Biz" adlı kitapların yazarı kimdir?

a- Abdülhak Hamit Tarhan

b- Ahmet Kutsi Tecer

c- Yakup Kadri Karaosmanoğlu

d- Abdülhak Şinasi Hisar

Doğru Cevap: Abdülhak Şinasi Hisar

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