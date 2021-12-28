26 Aralık 2021 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Bir reklam şirketinde 20 yıldır tasarımcı olarak çalışan Mehmet Tuncel, Milyoner'de 10 bin TL para ödülünün sahibi oldu.

Türkiye'nin doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerini yürüten üç deniz sondaj gemisinin adları hangisinde doğru verilmiştir?

a- Fatih, Yavuz, Kanuni

b- Osman, Orhan, Murad

c- Barbaros, Piri, Çaka

d- Selçuk, Çağrı, Tuğrul

Doğru Cevap: Fatih, Yavuz, Kanuni

"Seni düşünürken / Bir çakıl taşı ısınır içimde / Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar / Bir gelincik açılır ansızın" dizeleriyle başlayan "Çakıl" adlı şiir hangi şaire aittir?

a- Bedri Rahmi Eyüboğlu

b- Yahya Kemal Beyatlı

c- Orhan Veli Kanık

d- Ahmed Haşim

Doğru Cevap: Bedri Rahmi Eyüboğlu