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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

27 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

GİRİŞ TARİHİ: 01.12.2022, 16:12 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.12.2022, 17:20
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27 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranında büyük bir heyecana sahne oluyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde hangi sorular dikkat çekti?

27 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Bitkilerin sap ve dallarını öğütmek veya fındığın dış kabuğunu ayırmak için kullanılan, harman işini yapan makineye ne ad verilir?

a- Patoz
b- Takoz
c- Tonoz
d- Moloz

Doğru Cevap: Moloz

27 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Sevr Antlaşması'nı gösteren ünlü haritada başka devletlerin kontrolüne bırakılan topraklar bugün eğer o devletlerin toprakları olarak kalmış olsaydı, Türkiye vatandaşlarının hangisini ziyaret etmesi için vize alması gerekmeyecekti?

a- Safranbolu Evleri
b- Selimiye Camii
c- Sümela Manastırı
d- Halikarnas Mozolesi

Doğru Cevap: Safranbolu Evleri

27 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangisi yönetmenliği Woody Allen'ın yaptığı bir film değildir?

a- Roma'ya sevgilerle
b- Paris'te Gece Yarısı
c- Barselona, Barselona
d- Büyük Budapeşte Oteli

Doğru Cevap: Büyük Budapeşte Oteli

27 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Cebelitarık Boğazı hangi ikisini birbirinden ayırır?

a- Asya ve Amerika
b- Afrika ve Avrupa
c- Avrupa ve Asya
d- Asya ve Afrika

Doğru Cevap: Afrika ve Avrupa

27 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Bulunduğu yerde, orada yaşayanları rahatsız etme pahasına sürekli kalıp oraya yerleşen biri ne yapmış olur?

a- Kreplenmiş
b- Pastalanmış
c- Çöreklenmiş
d- Böreklenmiş

Doğru Cevap: Çöreklenmiş

27 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

5 makinenin 5 cihaz üretmesi 5 dakika sürüyorsa 100 makinenin 100 cihaz üretmesi ne kadar sürer?

a- 5 dakika
b- 25 dakika
c- 1 saat
d- 1 saat 40 dakika

Doğru Cevap: 1 saat 40 dakika

27 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangi Osmanlı padişahı diğer üçünden daha önce daha önce tahta çıkmıştır?

a- I. Mahmud
b- II. Ahmed
c- III. Mustafa
d- IV. Mehmed

Doğru Cevap: IV. Mehmed

27 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Tarık Akan hangisinde rol almamıştır?

a- Canım Kardeşim
b- Mavi Boncuk
c- Köyden İndim Şehire
d- Ah Nerede

Doğru Cevap: Köyden İndim Şehire

27 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Türkiye'de, adında yan yana iki sesli harf olan dört il var, bunlardan biri Gaziantep, biri Şanlıurfa, biri Siirt, diğeri aklıma gelmedi! diyen birinin unuttuğu il nerededir?

a- Marmara Bölgesi
b- Ege Bölgesi
c- Karadeniz Bölgesi
d- Akdeniz Bölgesi

Doğru Cevap: Marmara Bölgesi

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