27 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranında büyük bir heyecana sahne oluyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde hangi sorular dikkat çekti?
Bitkilerin sap ve dallarını öğütmek veya fındığın dış kabuğunu ayırmak için kullanılan, harman işini yapan makineye ne ad verilir?
a- Patoz
b- Takoz
c- Tonoz
d- Moloz
Doğru Cevap: Moloz
Sevr Antlaşması'nı gösteren ünlü haritada başka devletlerin kontrolüne bırakılan topraklar bugün eğer o devletlerin toprakları olarak kalmış olsaydı, Türkiye vatandaşlarının hangisini ziyaret etmesi için vize alması gerekmeyecekti?
a- Safranbolu Evleri
b- Selimiye Camii
c- Sümela Manastırı
d- Halikarnas Mozolesi
Doğru Cevap: Safranbolu Evleri
Hangisi yönetmenliği Woody Allen'ın yaptığı bir film değildir?
a- Roma'ya sevgilerle
b- Paris'te Gece Yarısı
c- Barselona, Barselona
d- Büyük Budapeşte Oteli
Doğru Cevap: Büyük Budapeşte Oteli
Cebelitarık Boğazı hangi ikisini birbirinden ayırır?
a- Asya ve Amerika
b- Afrika ve Avrupa
c- Avrupa ve Asya
d- Asya ve Afrika
Doğru Cevap: Afrika ve Avrupa
Bulunduğu yerde, orada yaşayanları rahatsız etme pahasına sürekli kalıp oraya yerleşen biri ne yapmış olur?
a- Kreplenmiş
b- Pastalanmış
c- Çöreklenmiş
d- Böreklenmiş
Doğru Cevap: Çöreklenmiş
5 makinenin 5 cihaz üretmesi 5 dakika sürüyorsa 100 makinenin 100 cihaz üretmesi ne kadar sürer?
a- 5 dakika
b- 25 dakika
c- 1 saat
d- 1 saat 40 dakika
Doğru Cevap: 1 saat 40 dakika
Hangi Osmanlı padişahı diğer üçünden daha önce daha önce tahta çıkmıştır?
a- I. Mahmud
b- II. Ahmed
c- III. Mustafa
d- IV. Mehmed
Doğru Cevap: IV. Mehmed
Tarık Akan hangisinde rol almamıştır?
a- Canım Kardeşim
b- Mavi Boncuk
c- Köyden İndim Şehire
d- Ah Nerede
Doğru Cevap: Köyden İndim Şehire