27 Şubat Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

atv ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yine büyük bir heyecan yaşandı. Birbirinden ilginç sorulara verilen yanıtlar ise izleyenleri şaşırttı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde neler yaşandı?