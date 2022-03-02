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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

27 Şubat Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

GİRİŞ TARİHİ: 02.03.2022, 15:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.03.2022, 15:56
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27 Şubat Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

atv ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yine büyük bir heyecan yaşandı. Birbirinden ilginç sorulara verilen yanıtlar ise izleyenleri şaşırttı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde neler yaşandı?

27 Şubat Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

"Tom Sawyer'ın Maceraları adlı kitabı okumadıysanız beni tanımazsanız ama ziyanı yok" cümlesiyle başlayan "Huckleberry Finn'in Maceraları" adlı romanın yazarı kimdir?

a- Jules Verne

b- Mark Twain

c- Jack London

d- Lewis Carroll

Doğru Cevap: Mark Twain

27 Şubat Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

2012'de Melbourne ve New York Üniversitesi'nden akademisyenlerin yayımladığı bir çalışmaya göre kimlerin iş hayatında arkadaş edinmesi, beğenilmesi veya terfi alması daha olasıdır?

a- Adı ve soyadında ulama olanların

b- Adı "A" harfiyle başlayanların

c- Adının telaffuzu kolay olanların

d- İki adı olanların

Doğru Cevap: Adının telaffuzu kolay olanların

27 Şubat Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Türkçe derslerinde "asıl", "sıra", "üleştirme", "kesir" ön adlarıyla anlatılan sıfatlar hangileridir?

a- İşaret sıfatları

b- Sayı sıfatları

c- Soru sıfatları

d- Belgisiz sıfatlar

Doğru Cevap: Sayı sıfatları

27 Şubat Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangi ünlü çöl Asya kıtasında değil, Amerika kıtasındadır?

a- Kızılkum

b- Karakum

c- Atakama

d- Taklamakan

Doğru Cevap: Atakama

27 Şubat Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Georges Perec'in hangi romanı, hiç "e" harfi kullanılmadan yazılmış ve Cemal Yardımcı tarafından hiç "e" harfi kullanılmadan Türkçeye çevrilmiştir?

a- Uyuyan Adam

b- Kayboluş

c- Şeker Portakalı

d- Yüreğinin Götürdüğü Yere Git

Doğru Cevap: Kayboluş

27 Şubat Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Persler üzerine sefere çıkan Makedonyalı Büyük İskender Anadolu'ya geçtiğinde kimin mezarını ziyaret etmiştir?

a- Jül Sezar

b- Aşil

c- Hannibal

d- Spartaküs

Doğru Cevap: Aşil

27 Şubat Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Şu ana kadar Türkiye'deki haber bültenlerine, gazetelere veya internet sitelerine hangi şekildeki bir başlıkla konu olmuş haber yoktur?

a- Otomatik pilota alıp çiğ köfte yoğurdu

b- Borçlu olduğu bankayı soyup borcunu ödedi

c- Çaldığı otobüse yolcu alıp adres sordu

d- Yuttuğu sineği öldürmek için haşere ilacı içti

Doğru Cevap: Otomatik pilota alıp çiğ köfte yoğurdu

27 Şubat Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangisi Ay'ın yörüngesinde tur atmış ve canlı olarak Dünya'ya dönmüş ilk canlılardandır?

a- Köpek

b- İnsan

c- Salyangoz

d- Kaplumbağa

Doğru Cevap: Kaplumbağa

27 Şubat Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv ekranlarında tüm hızıyla sürerken siz de hemen yarışmaya başvuru yapabilirsiniz.

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