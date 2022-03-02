27 Şubat Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

atv ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yine büyük bir heyecan yaşandı. Birbirinden ilginç sorulara verilen yanıtlar ise izleyenleri şaşırttı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde neler yaşandı?
"Tom Sawyer'ın Maceraları adlı kitabı okumadıysanız beni tanımazsanız ama ziyanı yok" cümlesiyle başlayan "Huckleberry Finn'in Maceraları" adlı romanın yazarı kimdir?
a- Jules Verne
b- Mark Twain
c- Jack London
d- Lewis Carroll
Doğru Cevap: Mark Twain
2012'de Melbourne ve New York Üniversitesi'nden akademisyenlerin yayımladığı bir çalışmaya göre kimlerin iş hayatında arkadaş edinmesi, beğenilmesi veya terfi alması daha olasıdır?
a- Adı ve soyadında ulama olanların
b- Adı "A" harfiyle başlayanların
c- Adının telaffuzu kolay olanların
d- İki adı olanların
Doğru Cevap: Adının telaffuzu kolay olanların
Türkçe derslerinde "asıl", "sıra", "üleştirme", "kesir" ön adlarıyla anlatılan sıfatlar hangileridir?
a- İşaret sıfatları
b- Sayı sıfatları
c- Soru sıfatları
d- Belgisiz sıfatlar
Doğru Cevap: Sayı sıfatları
Hangi ünlü çöl Asya kıtasında değil, Amerika kıtasındadır?
a- Kızılkum
b- Karakum
c- Atakama
d- Taklamakan
Doğru Cevap: Atakama
Georges Perec'in hangi romanı, hiç "e" harfi kullanılmadan yazılmış ve Cemal Yardımcı tarafından hiç "e" harfi kullanılmadan Türkçeye çevrilmiştir?
a- Uyuyan Adam
b- Kayboluş
c- Şeker Portakalı
d- Yüreğinin Götürdüğü Yere Git
Doğru Cevap: Kayboluş
Persler üzerine sefere çıkan Makedonyalı Büyük İskender Anadolu'ya geçtiğinde kimin mezarını ziyaret etmiştir?
a- Jül Sezar
b- Aşil
c- Hannibal
d- Spartaküs
Doğru Cevap: Aşil
Şu ana kadar Türkiye'deki haber bültenlerine, gazetelere veya internet sitelerine hangi şekildeki bir başlıkla konu olmuş haber yoktur?
a- Otomatik pilota alıp çiğ köfte yoğurdu
b- Borçlu olduğu bankayı soyup borcunu ödedi
c- Çaldığı otobüse yolcu alıp adres sordu
d- Yuttuğu sineği öldürmek için haşere ilacı içti
Doğru Cevap: Otomatik pilota alıp çiğ köfte yoğurdu
Hangisi Ay'ın yörüngesinde tur atmış ve canlı olarak Dünya'ya dönmüş ilk canlılardandır?
a- Köpek
b- İnsan
c- Salyangoz
d- Kaplumbağa
Doğru Cevap: Kaplumbağa