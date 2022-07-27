27 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalığlu'nun sunumuyla atv ekranında devam ediyor. Her bölümde yaşanan büyük heyecan, 27 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster yayınında bir kez daha doruğa ulaştı. Kim Milyoner Olmak İster'de neler oldu?
Azak Denizi nerededir?
a- Akdeniz'in güneyinde
b- Karadeniz'in kuzeyinde
c- Kızıldeniz'in güneyinde
d- Baltık Denizi'nin kuzeyinde
Doğru Cevap: Karadeniz'in kuzeyinde
Oğuz Atay'ın hangi adda bir roman kahramanı vardır?
a- Turgut Işık
b- Selim Kargı
c- Hikmet Benol
d- Süleyman Özben
Doğru Cevap: Hikmet Benol
Hangisi kirpiyle daha yakın akrabadır?
a- Köstebek
b- Tavşan
c- Kanguru
d- Oklu kirpi
Doğru Cevap: Köstebek
Hangisi Venüs'ün adlarından biri değildir?
a- Kutup Yıldızı
b- Akşam Yıldızı
c- Çoban Yıldızı
d- Kervan Yıldızı
Doğru Cevap: Kutup Yıldızı
MÖ 5. ve 6. yüzyıllarda Çin'de yaşadığı düşünülen Sun Zi'nin ünlü eseri hangisidir?
a- Devlet
b- Hükümdar
c- Ulusların Zenginliği
d- Savaş Sanatı
Doğru Cevap: Savaş Sanatı
Aşçı olmak isteyen Remy adlı bir farenin hikayesinin anlatıldığı, müziğini dinlediğiniz animasyon filminin adı nedir?
a- Tiramisu
b- Chateaubriand
c- Ratatouille
d- Lazanya
Doğru Cevap: Ratatouillie
James Bond adlı karakterin yer aldığı ilk kitap olan "Casino Royale"in yazarı kimdir?
a- Edgar Allan Poe
b- Ian Fleming
c- H.P. Lovecraft
d- Arthur Conan Doyle
Doğru Cevap: Ian Fleming