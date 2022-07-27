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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

27 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

GİRİŞ TARİHİ: 27.07.2022, 22:59 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.07.2022, 23:48
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27 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalığlu'nun sunumuyla atv ekranında devam ediyor. Her bölümde yaşanan büyük heyecan, 27 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster yayınında bir kez daha doruğa ulaştı. Kim Milyoner Olmak İster'de neler oldu?

27 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Azak Denizi nerededir?

a- Akdeniz'in güneyinde

b- Karadeniz'in kuzeyinde

c- Kızıldeniz'in güneyinde

d- Baltık Denizi'nin kuzeyinde

Doğru Cevap: Karadeniz'in kuzeyinde

27 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Oğuz Atay'ın hangi adda bir roman kahramanı vardır?

a- Turgut Işık

b- Selim Kargı

c- Hikmet Benol

d- Süleyman Özben

Doğru Cevap: Hikmet Benol

27 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Hangisi kirpiyle daha yakın akrabadır?

a- Köstebek

b- Tavşan

c- Kanguru

d- Oklu kirpi

Doğru Cevap: Köstebek

27 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Hangi sayı hem 2'ye hem 3'e hem de 4'e kalansız bölünür?

a- 8

b- 12

c- 16

d- 18

Doğru Cevap: 12

27 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Hangisi Venüs'ün adlarından biri değildir?

a- Kutup Yıldızı

b- Akşam Yıldızı

c- Çoban Yıldızı

d- Kervan Yıldızı

Doğru Cevap: Kutup Yıldızı

MÖ 5. ve 6. yüzyıllarda Çin'de yaşadığı düşünülen Sun Zi'nin ünlü eseri hangisidir?

a- Devlet

b- Hükümdar

c- Ulusların Zenginliği

d- Savaş Sanatı

Doğru Cevap: Savaş Sanatı

27 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Beş Hececiler grubunu kaç şair oluşturmaktadır?

a- 3

b- 4

c- 5

d- 6

Doğru Cevap: 5

27 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Aşçı olmak isteyen Remy adlı bir farenin hikayesinin anlatıldığı, müziğini dinlediğiniz animasyon filminin adı nedir?

a- Tiramisu

b- Chateaubriand

c- Ratatouille

d- Lazanya

Doğru Cevap: Ratatouillie

27 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

James Bond adlı karakterin yer aldığı ilk kitap olan "Casino Royale"in yazarı kimdir?

a- Edgar Allan Poe

b- Ian Fleming

c- H.P. Lovecraft

d- Arthur Conan Doyle

Doğru Cevap: Ian Fleming

27 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Hangisi sözlükte tanımı olan bir ifadedir?

a- Tatlı gerçek

b- Acı gerçek

c- Ekşi gerçek

d- Tuzlu gerçek

Doğru Cevap: Acı gerçek

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