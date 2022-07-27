27 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalığlu'nun sunumuyla atv ekranında devam ediyor. Her bölümde yaşanan büyük heyecan, 27 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster yayınında bir kez daha doruğa ulaştı. Kim Milyoner Olmak İster'de neler oldu?