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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

28 Mart Kim Milyoner Olmak İster Soruları ve Cevapları

GİRİŞ TARİHİ: 29.03.2022, 15:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.03.2022, 15:55
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28 Mart Kim Milyoner Olmak İster Soruları ve Cevapları

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan sürüyor. Başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Milyoner'de hangi yarışmacılar ve sorular öne çıktı?

28 Mart Kim Milyoner Olmak İster Soruları ve Cevapları

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Bahar Sangar, yarışmaya İzmir'den katıldı. Şu sıralar İzmir'in Çeşme ilçesinde emekliliğin tadını çıkardığını ifade eden Bahar Sangar Milyoner'de 50 bin TL para ödülü kazandı.

"Jack Nicholson mı, Heath Ledger mı, Joaguin Phoenix mi" diyen biri muhtemelen hangi sorunun cevabını arıyordur?

a- En iyi Darth Vader kim?

b- En iyi Joker kim?

c- En iyi Terminatör kim?

d- En iyi Freddy Krueger kim?

Doğru Cevap: En iyi Joker kim?

28 Mart Kim Milyoner Olmak İster Soruları ve Cevapları

"Sanki hiçbir şey uyaramaz / İçimizdeki sessizliği / Ne söz, ne kelime, ne hiçbir şey / Gözleri getirin gözleri!" dizelerinin yer aldığı "Gözleri" adlı şiirin şairi kimdir?

a- Turgut Uyar

b- Attila İlhan

c- Edip Cansever

d- Ahmed Haşim

Doğru Cevap: Edip Cansever

28 Mart Kim Milyoner Olmak İster Soruları ve Cevapları

1986 yılında Sinop'ta dünyaya gelen Emre Koçak, engellilerin yapabileceklerini göstermek için yarışmaya katıldığını vurguladı. Emre Kocak, Kim Milyoner Olmak İster'de 10 bin TL kazandı.

Orta oyununda sahnedeki iki ana karakterden biri Kavuklu iken diğeri hangisidir?

a- Bamsı Beyrek

b- Pişekar

c- Baba Himmet

d- Külhanbeyi

Doğru Cevap: Pişekar

28 Mart Kim Milyoner Olmak İster Soruları ve Cevapları

Balkaş Gölü'nden yola çıkıp Altay Dağları üzerinden Baykal Gölü'ne ulaşıyorsanız hangi kıtadasınızdır?

a- Afrika

b- Güney Amerika

c- Avrupa

d- Asya

Doğru Cevap: Asya

28 Mart Kim Milyoner Olmak İster Soruları ve Cevapları

Earlham College İşletme Bölümü mezunu Name Çığra Coşkun, sonrasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Name Çığra Coşkun şu sıralar 'stajyer doktor' olarak görev yapıyor.

1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar?

a- İstanbul

b- Ankara

c- Erzurum

d- Sivas

Doğru Cevap: Ankara

28 Mart Kim Milyoner Olmak İster Soruları ve Cevapları

Cevabı "sam yeli" olan bir bulmaca sorusunda sorulan hangisi olur?

a- Çölden esen sıcak rüzgar

b- Denizden esen soğuk rüzgar

c- Nehirden esen sıcak rüzgar

d- Dağdan esen soğuk rüzgar

Doğru Cevap: Çölden esen sıcak rüzgar

28 Mart Kim Milyoner Olmak İster Soruları ve Cevapları

Beş yıl özel bir havayolu şirketinde kabin memuru olarak çalıştıktan sonra işinden ayrılan Ayşe Arık, şu sıralar tiyatro eğitimi aldığını söyledi. Kim Milyoner Olmak yarışmacısı ne kadar ödül kazandı?

Hangi ülkenin denize kıyısı vardır?

a- San Marino

b- Monako

c- Andorra

d- Lüksemburg

Doğru Cevap: Monako

28 Mart Kim Milyoner Olmak İster Soruları ve Cevapları

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Ufuk Sezer, Kim Milyoner Olmak İster'de oldukça başarılı bir yarışma çıkardı.

Halil Karaduman, Hasan Ferid Alnar ve Ahmet Meter hangi müzik aletinin virtüözleridir?

a- Klarnet

b- Ney

c- Kanun

d- Bağlama

Doğru Cevap: Kanun

28 Mart Kim Milyoner Olmak İster Soruları ve Cevapları

Hangi yılda Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmayı başaran olmamıştır?

a- 2005

b- 2010

c- 2015

d- 2020

Doğru Cevap: 2015

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