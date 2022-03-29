28 Mart Kim Milyoner Olmak İster Soruları ve Cevapları

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Bahar Sangar, yarışmaya İzmir'den katıldı. Şu sıralar İzmir'in Çeşme ilçesinde emekliliğin tadını çıkardığını ifade eden Bahar Sangar Milyoner'de 50 bin TL para ödülü kazandı.

"Jack Nicholson mı, Heath Ledger mı, Joaguin Phoenix mi" diyen biri muhtemelen hangi sorunun cevabını arıyordur?

a- En iyi Darth Vader kim?

b- En iyi Joker kim?

c- En iyi Terminatör kim?

d- En iyi Freddy Krueger kim?

Doğru Cevap: En iyi Joker kim?