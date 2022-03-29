28 Mart Kim Milyoner Olmak İster Soruları ve Cevapları

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan sürüyor. Başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Milyoner'de hangi yarışmacılar ve sorular öne çıktı?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Bahar Sangar, yarışmaya İzmir'den katıldı. Şu sıralar İzmir'in Çeşme ilçesinde emekliliğin tadını çıkardığını ifade eden Bahar Sangar Milyoner'de 50 bin TL para ödülü kazandı.
"Jack Nicholson mı, Heath Ledger mı, Joaguin Phoenix mi" diyen biri muhtemelen hangi sorunun cevabını arıyordur?
a- En iyi Darth Vader kim?
b- En iyi Joker kim?
c- En iyi Terminatör kim?
d- En iyi Freddy Krueger kim?
Doğru Cevap: En iyi Joker kim?
"Sanki hiçbir şey uyaramaz / İçimizdeki sessizliği / Ne söz, ne kelime, ne hiçbir şey / Gözleri getirin gözleri!" dizelerinin yer aldığı "Gözleri" adlı şiirin şairi kimdir?
a- Turgut Uyar
b- Attila İlhan
c- Edip Cansever
d- Ahmed Haşim
Doğru Cevap: Edip Cansever
1986 yılında Sinop'ta dünyaya gelen Emre Koçak, engellilerin yapabileceklerini göstermek için yarışmaya katıldığını vurguladı. Emre Kocak, Kim Milyoner Olmak İster'de 10 bin TL kazandı.
Orta oyununda sahnedeki iki ana karakterden biri Kavuklu iken diğeri hangisidir?
a- Bamsı Beyrek
b- Pişekar
c- Baba Himmet
d- Külhanbeyi
Doğru Cevap: Pişekar
Balkaş Gölü'nden yola çıkıp Altay Dağları üzerinden Baykal Gölü'ne ulaşıyorsanız hangi kıtadasınızdır?
a- Afrika
b- Güney Amerika
c- Avrupa
d- Asya
Doğru Cevap: Asya
Earlham College İşletme Bölümü mezunu Name Çığra Coşkun, sonrasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Name Çığra Coşkun şu sıralar 'stajyer doktor' olarak görev yapıyor.
1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar?
a- İstanbul
b- Ankara
c- Erzurum
d- Sivas
Doğru Cevap: Ankara
Cevabı "sam yeli" olan bir bulmaca sorusunda sorulan hangisi olur?
a- Çölden esen sıcak rüzgar
b- Denizden esen soğuk rüzgar
c- Nehirden esen sıcak rüzgar
d- Dağdan esen soğuk rüzgar
Doğru Cevap: Çölden esen sıcak rüzgar
Beş yıl özel bir havayolu şirketinde kabin memuru olarak çalıştıktan sonra işinden ayrılan Ayşe Arık, şu sıralar tiyatro eğitimi aldığını söyledi. Kim Milyoner Olmak yarışmacısı ne kadar ödül kazandı?
Hangi ülkenin denize kıyısı vardır?
a- San Marino
b- Monako
c- Andorra
d- Lüksemburg
Doğru Cevap: Monako
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Ufuk Sezer, Kim Milyoner Olmak İster'de oldukça başarılı bir yarışma çıkardı.
Halil Karaduman, Hasan Ferid Alnar ve Ahmet Meter hangi müzik aletinin virtüözleridir?
a- Klarnet
b- Ney
c- Kanun
d- Bağlama
Doğru Cevap: Kanun