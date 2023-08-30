29 Ağustos Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları...

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran programı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan devam etti. Başarılı yarışmacıların bir araya geldiği programda neler oldu? Hangi sorular soruldu? İşte Milyoner 29 Ağustos soruları ve cevapları...
Hangisi mecazi anlamda "aşırı kalabalıklaşmak" anlamına gelir?
a- Kız vermek
b- Oğul vermek
c- Dünür gitmek
d- Yerden bitmek
Doğru Cevap: Oğul vermek
Hangi köprüden geçerken, yüzyıllar öncesinden kalma bir geleneğe uygun olarak cesaretlerini kanıtlamak için köprüden nehre atlayan gençlerle karşılaşabilirsiniz?
a- Golden Gate Köprüsü
b- Malabadi Köprüsü
c- Mostar Köprüsü
d- Galata Köprüsü
Doğru Cevap: Mostar Köprüsü
Hangisi Türkiye'deki ilçelerin adlarında geçen bir hayvan adı değildir?
a- Tavşan
b- Aslan
c- Kurt
d- Geyik
Doğru Cevap: Geyik
"Aşkın Olayım" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
a- Simge Sağın
b- Aşkın Nur Yengi
c- Aleyna Tilki
d- Wanda Nara
Doğru Cevap: Simge Sağın
FIFA Dünya Kupası tarihinde yarı finale ulaşmayı başaran ve başkenti Afrika'da olan tek ülke hangisidir?
a- Nijerya
b- Senegal
c- Güney Afrika
d- Fas
Doğru Cevap: Fas
"Karanlık ve ıssız yerlerde, insanın gördüğünü sandığı korkunç hayalet" hangisinin sözlük tanımıdır?
a- Gulyabani
b- Karabasan
c- Vampir
d- Ebegümeci
Doğru Cevap: Gulyabani
Hangisi ördekgillerden, tüyleri kiremit renginde bir kuş türünün adıdır?
a- Ebleh
b- Sersem
c- Angut
d- Budala
Doğru Cevap: Angut
Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?
a- Arjantin
b- Kolombiya
c- Brezilya
d- Almanya
Doğru Cevap: Brezilya