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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

29 Ağustos Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları...

GİRİŞ TARİHİ: 30.08.2023, 13:34 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.08.2023, 13:51
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29 Ağustos Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları...

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran programı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan devam etti. Başarılı yarışmacıların bir araya geldiği programda neler oldu? Hangi sorular soruldu? İşte Milyoner 29 Ağustos soruları ve cevapları...

29 Ağustos Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları...

Hangisi mecazi anlamda "aşırı kalabalıklaşmak" anlamına gelir?

a- Kız vermek
b- Oğul vermek
c- Dünür gitmek
d- Yerden bitmek

Doğru Cevap: Oğul vermek

29 Ağustos Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları...

Hangi köprüden geçerken, yüzyıllar öncesinden kalma bir geleneğe uygun olarak cesaretlerini kanıtlamak için köprüden nehre atlayan gençlerle karşılaşabilirsiniz?

a- Golden Gate Köprüsü
b- Malabadi Köprüsü
c- Mostar Köprüsü
d- Galata Köprüsü

Doğru Cevap: Mostar Köprüsü

29 Ağustos Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları...

Hangisi Türkiye'deki ilçelerin adlarında geçen bir hayvan adı değildir?

a- Tavşan
b- Aslan
c- Kurt
d- Geyik

Doğru Cevap: Geyik

29 Ağustos Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları...

"Aşkın Olayım" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?

a- Simge Sağın
b- Aşkın Nur Yengi
c- Aleyna Tilki
d- Wanda Nara

Doğru Cevap: Simge Sağın

29 Ağustos Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları...

FIFA Dünya Kupası tarihinde yarı finale ulaşmayı başaran ve başkenti Afrika'da olan tek ülke hangisidir?

a- Nijerya
b- Senegal
c- Güney Afrika
d- Fas

Doğru Cevap: Fas

29 Ağustos Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları...

"Karanlık ve ıssız yerlerde, insanın gördüğünü sandığı korkunç hayalet" hangisinin sözlük tanımıdır?

a- Gulyabani
b- Karabasan
c- Vampir
d- Ebegümeci

Doğru Cevap: Gulyabani

29 Ağustos Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları...

Hangisi ördekgillerden, tüyleri kiremit renginde bir kuş türünün adıdır?

a- Ebleh
b- Sersem
c- Angut
d- Budala

Doğru Cevap: Angut

29 Ağustos Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları...

Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?

a- Arjantin
b- Kolombiya
c- Brezilya
d- Almanya

Doğru Cevap: Brezilya

29 Ağustos Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları...

Biz 40 ve 45 yaşlarındayız, bizim ve ikiz çocuklarımızın yaşları toplamı ise 115" diyen bir çift kaç yaşlarında ebeveyn olmuştur?

a- 20 ve 25
b- 25 ve 30
c- 30 ve 35
d- 35 ve 40

Doğru Cevap: 25 ve 30

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