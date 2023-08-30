29 Ağustos Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları...

Biz 40 ve 45 yaşlarındayız, bizim ve ikiz çocuklarımızın yaşları toplamı ise 115" diyen bir çift kaç yaşlarında ebeveyn olmuştur?

a- 20 ve 25

b- 25 ve 30

c- 30 ve 35

d- 35 ve 40

Doğru Cevap: 25 ve 30