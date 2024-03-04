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Bergen - Yerli Sinema
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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

3 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

GİRİŞ TARİHİ: 04.03.2024, 16:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.03.2024, 18:31
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3 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

atv'nin her hafta heyecanla izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine soruları ve yarışmacıları ile gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Milyoner'in son bölümünde hangi sorular öne çıktı? İşte Milyoner soruları ve yanıtları...

3 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Sözlük tanımına göre hangisi bir sesin adı değildir?

a- Gümbürtü
b- Hüngürtü
c- Höpürtü
d- Püskürtü

Doğru Cevap: Püskürtü

3 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hasbihal, ne demektir?

a- Gürültü
b- Geçmiş
c- Sohbet
d- Özlem

Doğru Cevap: Sohbet

3 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangi klasik eserin yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur?

a- Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
b- Vatan yahut Silistre
c- Sodom ve Gomore
d- Ateşten Gömlek

Doğru Cevap: Sodom ve Gomore

3 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangi klasik eserin yazarı Stedhal'dır?

a- Kızıl ve Kara
b- İki Şehrin Hikayesi
c- Goriot Baba
d- Germinal

Doğru Cevap: Kızıl ile Kara

3 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Ryan Gosling ve Michelle Williams'ın başrolde yer aldığı, 2010'da vizyona giren romantik filmin adı hangisidir?

a- Silver Linings Playbook
b- La La Land
c- Shutter Island
d- Blue Valentine

Doğru Cevap: Blue Valentine

3 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen, "çökelek" adıyla da bilinen peynirin diğer adı nedir?

a- Acımık
b- Tatlımık
c- Ekşimik
d- Tuzlumuk

Doğru Cevap: Ekşimik

3 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

"Azı dişi" hangisinin eş anlamlısıdır?

a- Sindirici diş
b- Öğütücü diş
c- Koparıcı diş
d- Kesici diş

Doğru Cevap: Öğütücü diş

3 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangisi "bıkmak" anlamına gelir?

a- Hizaya gelmek
b- Kıvamına gelmek
c- Gına gelmek
d- Yola gelmek

Doğru Cevap: Gına gelmek

3 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

"Mavi, lacivert, mor ve bu renklerin tonları" hangisinin sözlük tanımıdır?

a- Sıcak renkler
b- Soğuk renkler
c- Ilık renkler
d- Serin renkler

Doğru Cevap: Soğuk renkler

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