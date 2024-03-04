3 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

atv'nin her hafta heyecanla izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine soruları ve yarışmacıları ile gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Milyoner'in son bölümünde hangi sorular öne çıktı? İşte Milyoner soruları ve yanıtları...
Sözlük tanımına göre hangisi bir sesin adı değildir?
a- Gümbürtü
b- Hüngürtü
c- Höpürtü
d- Püskürtü
Doğru Cevap: Püskürtü
Hangi klasik eserin yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur?
a- Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
b- Vatan yahut Silistre
c- Sodom ve Gomore
d- Ateşten Gömlek
Doğru Cevap: Sodom ve Gomore
Hangi klasik eserin yazarı Stedhal'dır?
a- Kızıl ve Kara
b- İki Şehrin Hikayesi
c- Goriot Baba
d- Germinal
Doğru Cevap: Kızıl ile Kara
Ryan Gosling ve Michelle Williams'ın başrolde yer aldığı, 2010'da vizyona giren romantik filmin adı hangisidir?
a- Silver Linings Playbook
b- La La Land
c- Shutter Island
d- Blue Valentine
Doğru Cevap: Blue Valentine
Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen, "çökelek" adıyla da bilinen peynirin diğer adı nedir?
a- Acımık
b- Tatlımık
c- Ekşimik
d- Tuzlumuk
Doğru Cevap: Ekşimik
"Azı dişi" hangisinin eş anlamlısıdır?
a- Sindirici diş
b- Öğütücü diş
c- Koparıcı diş
d- Kesici diş
Doğru Cevap: Öğütücü diş
Hangisi "bıkmak" anlamına gelir?
a- Hizaya gelmek
b- Kıvamına gelmek
c- Gına gelmek
d- Yola gelmek
Doğru Cevap: Gına gelmek