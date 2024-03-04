3 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

atv'nin her hafta heyecanla izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine soruları ve yarışmacıları ile gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Milyoner'in son bölümünde hangi sorular öne çıktı? İşte Milyoner soruları ve yanıtları...