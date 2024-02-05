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  • Kim Milyoner Olmak İster?

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

4 Şubat 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

GİRİŞ TARİHİ: 05.02.2024, 17:59 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.02.2024, 18:42
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4 Şubat 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster hem sorularıyla hem de yarışmacılarıyla bir kez daha gündem oldu. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde neler yaşandı?

4 Şubat 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Tac Mahal'in orijinalini yerinde görmek isteyen birinin gitmesi gereken ülke hangisidir?

a- Çin
b- Tacikistan
c- Tayland
d- Hindistan

Doğru Cevap: Hindistan

4 Şubat 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangisi mürekkep balığının diğer adıdır?

a- Kakalak
b- Sübye
c- Çiroz
d- Kılkuyruk

Doğru Cevap: Sübye

4 Şubat 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

"Köşe takımı" modellerini inceleyen bir çift, evlerine muhtemelen hangisini almayı düşünüyordur?

a- Çatal bıçak takımı
b- Makyaj takımı
c- Koltuk takımı
d- Tamir takımı

Doğru Cevap: Koltuk takımı

4 Şubat 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Nasıl şeyler için "alelade" denir?

a- Fazlasıyla önem arz eden
b- Herhangi bir özelliği olmayan
c- Üstünde durulması gereken
d- Küçümsenecek tarafı olmayan

Doğru Cevap: Herhangi bir özelliği olmayan

4 Şubat 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangisi 1969'da gerçekleşmiştir?

a- Berlin Duvarı'nın yıkılışı
b- Çernobil faciası
c- Franz Ferdinand Suikastı
d- Apollo 11'in Ay'a inişi

Doğru Cevap: Apollo 11'in Ay'a inişi

4 Şubat 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangisi bir deyim değildir?

a- Dudak ısırmak
b- Dudak bükmek
c- Dudak uçuklatmak
d- Dudak sarkıtmak

Doğru Cevap: Dudak uçuklatmak

4 Şubat 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangisine tırmanan bir dağcı Avrupa kıtasındadır?

a- Atlas Dağları
b- And Dağları
c- Karpatlar
d- Himalayalar

Doğru Cevap: Karpatlar

4 Şubat 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

2002 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü kimdi?

a- Mustafa Denizli
b- Ersun Yanal
c- Yılmaz Vural
d- Şenol Güneş

Doğru Cevap: Şenol Güneş

4 Şubat 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

"Yararı gözetilmeksizin rastgele yenilen şeyler" hangisinin tanımıdır?

a- Salkım saçak
b- Abur cubur
c- Börtü böcek
d- Eciş bücüş

Doğru Cevap: Abur cubur

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