4 Şubat 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster hem sorularıyla hem de yarışmacılarıyla bir kez daha gündem oldu. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde neler yaşandı?
Tac Mahal'in orijinalini yerinde görmek isteyen birinin gitmesi gereken ülke hangisidir?
a- Çin
b- Tacikistan
c- Tayland
d- Hindistan
Doğru Cevap: Hindistan
"Köşe takımı" modellerini inceleyen bir çift, evlerine muhtemelen hangisini almayı düşünüyordur?
a- Çatal bıçak takımı
b- Makyaj takımı
c- Koltuk takımı
d- Tamir takımı
Doğru Cevap: Koltuk takımı
Nasıl şeyler için "alelade" denir?
a- Fazlasıyla önem arz eden
b- Herhangi bir özelliği olmayan
c- Üstünde durulması gereken
d- Küçümsenecek tarafı olmayan
Doğru Cevap: Herhangi bir özelliği olmayan
Hangisi 1969'da gerçekleşmiştir?
a- Berlin Duvarı'nın yıkılışı
b- Çernobil faciası
c- Franz Ferdinand Suikastı
d- Apollo 11'in Ay'a inişi
Doğru Cevap: Apollo 11'in Ay'a inişi
Hangisi bir deyim değildir?
a- Dudak ısırmak
b- Dudak bükmek
c- Dudak uçuklatmak
d- Dudak sarkıtmak
Doğru Cevap: Dudak uçuklatmak
Hangisine tırmanan bir dağcı Avrupa kıtasındadır?
a- Atlas Dağları
b- And Dağları
c- Karpatlar
d- Himalayalar
Doğru Cevap: Karpatlar
2002 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü kimdi?
a- Mustafa Denizli
b- Ersun Yanal
c- Yılmaz Vural
d- Şenol Güneş
Doğru Cevap: Şenol Güneş