5 Ağustos Cuma Kim Milyoner Olmak soruları ve cevapları

atv'nin büyük ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan sürüyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Milyoner'de Cuma akşamına hangi sorular damga vurdu? İşte o sorular ve yanıtları...
Bir insanın vücudunu oluşturan elementlerden kütlece ikinci sırada yer alanın oranı yüzde 18'ken yüzde 65'le birinci sırada yer alan element hangisidir?
a- Azot
b- Hidrojen
c- Karbon
d- Oksijen
Doğru Cevap: Oksijen
"Rock and Roll" ilk çıktığı 1950'li yıllarda Türkçeye hangi adla da çevrilmiş ancak bu adın yerine orijinal adı tercih edilmiştir?
a- Kaya ve tekerlek
b- Sallan ve yuvarlan
c- Şok ve gürültü
d- Kafa ve saç
Doğru Cevap: Sallan ve yuvarlan
Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun hangi adda bir romanı vardır?
a- İstanbul
b- Ankara
c- Yozgat
d- Bayburt
Doğru Cevap: Ankara
Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir deyim değildir?
a- İçi kan ağlamak
b- Yüreği kan ağlamak
c- Hüngür hüngür ağlamak
d- Katıla katıla ağlamak
Doğru Cevap: Hüngür hüngür ağlamak
16 Nisan 2022'de, Güney Kore'de kapalı bir spor salonunda, hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?
a- Frizbi
b- Beyzbol topu
c- Kağıt uçak
d- Bumerang
Doğru Cevap: Kağıt uçak
Herhangi bir karşılaşmada yarışmacıların berabere kalması nasıl adlandırılır?
a- Pata
b- Küte
c- Paldır
d- Küldür
Hangi sporun profesyonel müsabakalarında 13 hakem yer alır?
a- Futbol
b- Tenis
c- Basketbol
d- Voleybol
Doğru Cevap: Tenis
Grönland köpek balığı doğumundan yaklaşık ne kadar sonra üreyecek olgunluğa ulaşır?
a- 1,5 saat
b- 1,5 gün
c- 15 yıl
d- 150 yıl
Doğru Cevap: 150 yıl