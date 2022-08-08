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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

5 Ağustos Cuma Kim Milyoner Olmak soruları ve cevapları

GİRİŞ TARİHİ: 08.08.2022, 11:44 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.08.2022, 12:28
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5 Ağustos Cuma Kim Milyoner Olmak soruları ve cevapları

atv'nin büyük ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan sürüyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Milyoner'de Cuma akşamına hangi sorular damga vurdu? İşte o sorular ve yanıtları...

5 Ağustos Cuma Kim Milyoner Olmak soruları ve cevapları

Bir insanın vücudunu oluşturan elementlerden kütlece ikinci sırada yer alanın oranı yüzde 18'ken yüzde 65'le birinci sırada yer alan element hangisidir?

a- Azot

b- Hidrojen

c- Karbon

d- Oksijen

Doğru Cevap: Oksijen

5 Ağustos Cuma Kim Milyoner Olmak soruları ve cevapları

"Rock and Roll" ilk çıktığı 1950'li yıllarda Türkçeye hangi adla da çevrilmiş ancak bu adın yerine orijinal adı tercih edilmiştir?

a- Kaya ve tekerlek

b- Sallan ve yuvarlan

c- Şok ve gürültü

d- Kafa ve saç

Doğru Cevap: Sallan ve yuvarlan

5 Ağustos Cuma Kim Milyoner Olmak soruları ve cevapları

Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun hangi adda bir romanı vardır?

a- İstanbul

b- Ankara

c- Yozgat

d- Bayburt

Doğru Cevap: Ankara

5 Ağustos Cuma Kim Milyoner Olmak soruları ve cevapları

Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir deyim değildir?

a- İçi kan ağlamak

b- Yüreği kan ağlamak

c- Hüngür hüngür ağlamak

d- Katıla katıla ağlamak

Doğru Cevap: Hüngür hüngür ağlamak

5 Ağustos Cuma Kim Milyoner Olmak soruları ve cevapları

16 Nisan 2022'de, Güney Kore'de kapalı bir spor salonunda, hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?

a- Frizbi

b- Beyzbol topu

c- Kağıt uçak

d- Bumerang

Doğru Cevap: Kağıt uçak

5 Ağustos Cuma Kim Milyoner Olmak soruları ve cevapları

Herhangi bir karşılaşmada yarışmacıların berabere kalması nasıl adlandırılır?

a- Pata

b- Küte

c- Paldır

d- Küldür

5 Ağustos Cuma Kim Milyoner Olmak soruları ve cevapları

Hangi sporun profesyonel müsabakalarında 13 hakem yer alır?

a- Futbol

b- Tenis

c- Basketbol

d- Voleybol

Doğru Cevap: Tenis

5 Ağustos Cuma Kim Milyoner Olmak soruları ve cevapları

Grönland köpek balığı doğumundan yaklaşık ne kadar sonra üreyecek olgunluğa ulaşır?

a- 1,5 saat

b- 1,5 gün

c- 15 yıl

d- 150 yıl

Doğru Cevap: 150 yıl

5 Ağustos Cuma Kim Milyoner Olmak soruları ve cevapları

"Divanu Lugati't-Türk" adlı sözlüğün yazarı kimdir?

a- Kaçkarlı Mahmut

b- Kaşgarlı Mahmud

c- Kartacalı Mahmut

d- Keşanlı Mahmud

Doğru Cevap: Kaşgarlı Mahmud

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