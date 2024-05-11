5 Mayıs 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen "Kim Milyoner Olmak İster?", birbirinden başarılı yarışmacılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İşte, ekranların en çok kazandıran yarışması Milyoner'in son bölümüne damga vuran sorular ve cevapları...
"Akşam akşam" ne demektir?
A: Sabah vaktinde
B: Gündüz vaktinde
C: Öğle vaktinde
D: Akşam vaktinde
Doğru Cevap: D: Akşam vaktinde
Hangi ünlü yapıyı görmek isteyen birinin gitmesi gereken ülke Mısır'dır?
A: Angkor Vat
B: Keops Piramidi
C: Tac Mahal
D: Pisa Kulesi
Doğru Cevap: B: Keops Piramidi
Cümlede yüklemin belirttiği işi yapan veya bir oluşa konu olan ögeye ne ad verilir?
A: Özne
B: Redif
C: Cinas
D: Mastar
Doğru Cevap: A: Özne
Osmanlılarda, genel olarak Tanzimat Dönemi'nden Meşrutiyet Dönemi'ne kadar kullanılmış olan "istanbulin" nedir?
A: Bir tür kadın şapkası
B: Bir tür erkek ceketi
C: Bir tür nefesli çalgı
D: Bir tür ateşli silah
Doğru Cevap: B: Bir tür erkek ceketi
İnternetteki alışveriş sitelerinde, müşterilerin anlık olarak "sipariş takibi" yapmasına olanak sağlayan genellikle hangi adda bir sayfa bulunur?
A: Siparişimin hâli hatrı nasıl?
B: Siparişimin canı mı sıkıldı?
C: Siparişim gelmek istemiyor mu?
D: Siparişim nerede?
Doğru Cevap: D: Siparişim nerede?
Bir spor müsabakası öncesinde "favori" olarak bahsedilen taraf hangisi olur?
A: Kaybetmesi muhtemel olan
B: Varlık gösteremeyeceği beklenen
C: Üstünlük sağlayacağına inanılan
D: Pes etmesi düşünülen
Doğru Cevap: C: Üstünlük sağlayacağına inanılan
"Bonjur" hangi anlamda kullanılan bir sözdür?
A: Günaydın, merhaba
B: Güle güle, görüşürüz
C: Kendine iyi bak, hoşça kal
D: İyi uykular, tatlı rüyalar
Doğru Cevap: A: Günaydın, merhaba