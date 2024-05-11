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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

5 Mayıs 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

GİRİŞ TARİHİ: 11.05.2024, 15:33 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.05.2024, 15:41
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5 Mayıs 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen "Kim Milyoner Olmak İster?", birbirinden başarılı yarışmacılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İşte, ekranların en çok kazandıran yarışması Milyoner'in son bölümüne damga vuran sorular ve cevapları...

5 Mayıs 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

"Akşam akşam" ne demektir?

A: Sabah vaktinde

B: Gündüz vaktinde

C: Öğle vaktinde

D: Akşam vaktinde

Doğru Cevap: D: Akşam vaktinde

5 Mayıs 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Görme organı hangisidir?

A: Beyin

B: Mide

C: Göz

D: Kalp

Doğru Cevap: C: Göz

5 Mayıs 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangi ünlü yapıyı görmek isteyen birinin gitmesi gereken ülke Mısır'dır?

A: Angkor Vat

B: Keops Piramidi

C: Tac Mahal

D: Pisa Kulesi

Doğru Cevap: B: Keops Piramidi

5 Mayıs 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Cümlede yüklemin belirttiği işi yapan veya bir oluşa konu olan ögeye ne ad verilir?

A: Özne

B: Redif

C: Cinas

D: Mastar

Doğru Cevap: A: Özne

5 Mayıs 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Osmanlılarda, genel olarak Tanzimat Dönemi'nden Meşrutiyet Dönemi'ne kadar kullanılmış olan "istanbulin" nedir?

A: Bir tür kadın şapkası

B: Bir tür erkek ceketi

C: Bir tür nefesli çalgı

D: Bir tür ateşli silah

Doğru Cevap: B: Bir tür erkek ceketi

5 Mayıs 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

İnternetteki alışveriş sitelerinde, müşterilerin anlık olarak "sipariş takibi" yapmasına olanak sağlayan genellikle hangi adda bir sayfa bulunur?

A: Siparişimin hâli hatrı nasıl?

B: Siparişimin canı mı sıkıldı?

C: Siparişim gelmek istemiyor mu?

D: Siparişim nerede?

Doğru Cevap: D: Siparişim nerede?

5 Mayıs 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Bir spor müsabakası öncesinde "favori" olarak bahsedilen taraf hangisi olur?

A: Kaybetmesi muhtemel olan

B: Varlık gösteremeyeceği beklenen

C: Üstünlük sağlayacağına inanılan

D: Pes etmesi düşünülen

Doğru Cevap: C: Üstünlük sağlayacağına inanılan

5 Mayıs 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

"Bonjur" hangi anlamda kullanılan bir sözdür?

A: Günaydın, merhaba

B: Güle güle, görüşürüz

C: Kendine iyi bak, hoşça kal

D: İyi uykular, tatlı rüyalar

Doğru Cevap: A: Günaydın, merhaba

5 Mayıs 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Fen bilimleri derslerinde "camın kırılması, buzun erimesi, kâğıdın yırtılması" hangisine örnek olarak gösterilir?

A: Kimyasal değişim

B: Fiziksel değişim

C: Zihniyet değişimi

D: Hava değişimi

Doğru Cevap: B: Fiziksel değişim

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