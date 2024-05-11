5 Mayıs 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen "Kim Milyoner Olmak İster?", birbirinden başarılı yarışmacılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İşte, ekranların en çok kazandıran yarışması Milyoner'in son bölümüne damga vuran sorular ve cevapları...