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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Adını kimse okuyamadı! Milyoner'in en çok konuşulan sorusu...

Oyuncu Mustafa Ferit Aktuğ, Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL sorusuna kadar yükseldi. Ancak yarışmada en çok konuşulan an, 200 bin TL değerindeki uzun isimli göl sorusu oldu. Sosyal medyada gündem olan yarışmacı, bilgi birikimiyle izleyicilerden tam not aldı.

GİRİŞ TARİHİ: 23.06.2026 11:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.06.2026 11:39
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Adını kimse okuyamadı! Milyoner'in en çok konuşulan sorusu...

Kim Milyoner Olmak İster'in hafta sonu yayınlanan yeni bölümüne oyuncu Mustafa Ferit Aktuğ damga vurdu. Yarışmada başarılı performans sergileyen Aktuğ, 500 bin TL soruya kadar yükselmeyi başardı.

Adını kimse okuyamadı! Milyoner'in en çok konuşulan sorusu...

47 yaşındaki oyuncu, yarışma boyunca verdiği doğru cevaplarla hem stüdyodaki seyircilerin hem de ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekti.

Adını kimse okuyamadı! Milyoner'in en çok konuşulan sorusu...

Ancak yarışmanın en çok konuşulan sorusu 500 bin TL değil, 200 bin TL değerindeki soru oldu. Yarışmacıya, "Chargoggagoggmanchauggauggagogg-chaubunagungamaugg Gölü nerededir?" sorusu yöneltildi.

Adını kimse okuyamadı! Milyoner'in en çok konuşulan sorusu...

Uzun ve sıra dışı ismiyle dikkat çeken soru, yarışma devam ederken sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler gölün adını okumakta zorlanırken soru kısa sürede en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

Adını kimse okuyamadı! Milyoner'in en çok konuşulan sorusu...

Yarışma boyunca sakin tavırları ve genel kültür performansıyla öne çıkan Ferit Aktuğ, sonrasında 500 bin TL değerindeki soruyla karşı karşıya kaldı.

Adını kimse okuyamadı! Milyoner'in en çok konuşulan sorusu...

"İki kardeş savaşmış..." şeklinde başlayan atasözünün devamının sorulduğu soruda doğru cevabı bulamayan oyuncu, büyük ödüle bir adım kala yarışmaya veda etti.

Adını kimse okuyamadı! Milyoner'in en çok konuşulan sorusu...

Yarışmanın ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Birçok kullanıcı, oyuncunun genel kültür performansını takdir ederken özellikle 200 bin TL'lik sorunun yarışmaya damga vurdu.

Adını kimse okuyamadı! Milyoner'in en çok konuşulan sorusu...

Mustafa Ferit Aktuğ kimdir?

Mustafa Ferit Aktuğ, 1978 yılında Ankara'da doğdu. Oyunculuk kariyerine TRT ekranlarında yayınlanan ve Tarık Akan'ın rol aldığı "Koçum Benim" dizisiyle başlayan Aktuğ, daha sonra çok sayıda televizyon dizisi, sinema filmi ve tiyatro oyununda yer aldı.

Adını kimse okuyamadı! Milyoner'in en çok konuşulan sorusu...

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümüyle Pazar 20.00'de atv'de!

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