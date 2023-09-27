Ahmet Talha Dağlı'nın milyonluk soru yürüyüşü!

Para ağacının yenilenmesiyle birlikte ödül miktarının 5 milyon TL'ye ulaştığı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan yaşanıyor. 500 bin TL değerindeki soruyu doğru yanıtlayarak 1 milyon TL'lik soruyu görme hakkı kazanan genç yarışmacı ilerleyişini sürdürebilecek mi? Milyoner'de milyonluk soruya ulaşan genç yarışmacı, hangi soruları geride bırakmayı başardı? İşte Milyoner'de Ahmet Talha Dağlı'nın geride bıraktığı tüm sorular ve yanıtları...
Saçını başının üst bölümünde toplayıp dibinden bağlayarak at kuyruğu şeklinde aşağıya sarkıtan biri hangi saç biçimini yapmış olur?
a- Topuz
b- Kakül
c- Rasta
d- Atkuyruğu
Doğru Cevap: Atkuyruğu
Deyime göre, "öğrenim görmüş, kültürlü" kişiler ne yalamıştır?
a- Dondurma
b- Horoz şekeri
c- Limon
d- Mürekkep
Doğru Cevap: Mürekkep
Somya nedir?
a- Yatak altlığı
b- Kabarık ekmek
c- İri balık
d- Mısır koçanı
Doğru Cevap: Yatak altlığı
Kendi adını taşıyan çizgi filmde Kaptan Tsubasa, Japonya'nın hangi spor dalında mücadele eden milli takımlarında boy gösterir?
a- Körling
b- Su topu
c- Futbol
d- Yağlı güreş
Doğru Cevap: Futbol
Hangisi hayvanlar aleminin sürüngenler sınıfından değildir?
a- Yılanlar
b- Kertenkeleler
c- Kurbağalar
d- Kaplumbağalar
Doğru Cevap: Kurbağalar
Sözleri Cahit Sıtkı Tarancı'ya ait olan, dinlediğiniz "Otuz Beş Yaş" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
a- Nilüfer
b- Hümeyra
c- Emel Sayın
d- Nükhet Duru
Doğru Cevap: Hümeyra
Osmanlı padişahları arasında, adının ikincisi olan ilk padişah hangisidir?
a- II. Bayezid
b- II. Mehmed
c- II. Murad
d- II. Selim
Doğru Cevap: II. Murad