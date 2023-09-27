Ahmet Talha Dağlı'nın milyonluk soru yürüyüşü!

Para ağacının yenilenmesiyle birlikte ödül miktarının 5 milyon TL'ye ulaştığı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan yaşanıyor. 500 bin TL değerindeki soruyu doğru yanıtlayarak 1 milyon TL'lik soruyu görme hakkı kazanan genç yarışmacı ilerleyişini sürdürebilecek mi? Milyoner'de milyonluk soruya ulaşan genç yarışmacı, hangi soruları geride bırakmayı başardı? İşte Milyoner'de Ahmet Talha Dağlı'nın geride bıraktığı tüm sorular ve yanıtları...