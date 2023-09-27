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Ahmet Talha Dağlı'nın milyonluk soru yürüyüşü!

GİRİŞ TARİHİ: 27.09.2023, 17:31 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.09.2023, 17:54
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Ahmet Talha Dağlı'nın milyonluk soru yürüyüşü!

Para ağacının yenilenmesiyle birlikte ödül miktarının 5 milyon TL'ye ulaştığı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan yaşanıyor. 500 bin TL değerindeki soruyu doğru yanıtlayarak 1 milyon TL'lik soruyu görme hakkı kazanan genç yarışmacı ilerleyişini sürdürebilecek mi? Milyoner'de milyonluk soruya ulaşan genç yarışmacı, hangi soruları geride bırakmayı başardı? İşte Milyoner'de Ahmet Talha Dağlı'nın geride bıraktığı tüm sorular ve yanıtları...

Ahmet Talha Dağlı'nın milyonluk soru yürüyüşü!

Saçını başının üst bölümünde toplayıp dibinden bağlayarak at kuyruğu şeklinde aşağıya sarkıtan biri hangi saç biçimini yapmış olur?

a- Topuz
b- Kakül
c- Rasta
d- Atkuyruğu

Doğru Cevap: Atkuyruğu

Ahmet Talha Dağlı'nın milyonluk soru yürüyüşü!

Deyime göre, "öğrenim görmüş, kültürlü" kişiler ne yalamıştır?

a- Dondurma
b- Horoz şekeri
c- Limon
d- Mürekkep

Doğru Cevap: Mürekkep

Ahmet Talha Dağlı'nın milyonluk soru yürüyüşü!

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 işleminin sonucu kaçtır?

a- 9
b- 11
c- 13
d- 15

Doğru Cevap: 15

Ahmet Talha Dağlı'nın milyonluk soru yürüyüşü!

Somya nedir?

a- Yatak altlığı
b- Kabarık ekmek
c- İri balık
d- Mısır koçanı

Doğru Cevap: Yatak altlığı

Ahmet Talha Dağlı'nın milyonluk soru yürüyüşü!

Kendi adını taşıyan çizgi filmde Kaptan Tsubasa, Japonya'nın hangi spor dalında mücadele eden milli takımlarında boy gösterir?

a- Körling
b- Su topu
c- Futbol
d- Yağlı güreş

Doğru Cevap: Futbol

Ahmet Talha Dağlı'nın milyonluk soru yürüyüşü!

Hangisi hayvanlar aleminin sürüngenler sınıfından değildir?

a- Yılanlar
b- Kertenkeleler
c- Kurbağalar
d- Kaplumbağalar

Doğru Cevap: Kurbağalar

Ahmet Talha Dağlı'nın milyonluk soru yürüyüşü!

Sözleri Cahit Sıtkı Tarancı'ya ait olan, dinlediğiniz "Otuz Beş Yaş" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?

a- Nilüfer
b- Hümeyra
c- Emel Sayın
d- Nükhet Duru

Doğru Cevap: Hümeyra

Ahmet Talha Dağlı'nın milyonluk soru yürüyüşü!

Osmanlı padişahları arasında, adının ikincisi olan ilk padişah hangisidir?

a- II. Bayezid
b- II. Mehmed
c- II. Murad
d- II. Selim

Doğru Cevap: II. Murad

Ahmet Talha Dağlı'nın milyonluk soru yürüyüşü!

Yunus Öçal, kadınlar voleybolda hangi ülkenin hem en üst ligindeki, bu yıl kupa şampiyonu olmuş bir takımının hem de milli takımının başantrenörüdür?

a- Türkiye
b- Japonya
c- Yunanistam
d- Burkina Faso

Doğru Cevap: Yunanistan

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