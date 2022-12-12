Batu Alıcı son soruya nasıl ulaştı? Karşısına çıkan tüm sorular...

Kim Milyoner Olmak İster'de Batu Alıcı rüzgarı... 20 yaşındaki genç yarışmacı 1 milyon TL'ye ulaşırken hangi sorularla karşı karşıya geldi? İşte Batu Alıcı'nın tüm soruları!
"Bana koltuk çıkmanı beklerdim" diyen biri muhatabına hangi mesajı vermiş olur?
a- Beni desteklemeliydin
b- Taşınmama yardım etmeliydin
c- Balkonu odaya katmalıydın
d- Koltuk takımını yenilemeliydin
Doğru Cevap: Beni desteklemeliydin
"Külkedisi" adlı masalın en bilinen versiyonunda, katıldığı baloyu gece yarısı olmadan önce hızlıca terk etmeye çalışan Külkedisi'nin başına ne gelir?
a- Ceketinin dikişleri sökülür
b- Telefonunun ekranı kırılır
c- Çantasını kaptırır
d- Ayakkabısını düşürür
Doğru Cevap: Ayakkabısını düşürür
Okullarda belli bir başarı düzeyinin üzerine çıkan öğrenciye karnesiyle birlikte verilen belgenin doğru yazılışı hangisidir?
a- Taktir belgesi
b- Tahkir belgesi
c- Takdir belgesi
d- Takrir belgesi
Doğru Cevap: Takdir belgesi
"Tarla sürmeye gitmek" anlamına gelen ifade hangisidir?
a- Mars etmek
b- Çifte gitmek
c- Pike çekmek
d- Fırfır yapmak
Doğru Cevap: Çifte gitmek
Dinlediğiniz "Göz Bebeğimsin" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
a- Soner Arıca
b- Harun Kolçak
c- Levent Yüksel
d- Tarık Mengüç
Doğru Cevap: Soner Arıca
"Dünya'yı 384 bin kilometre uzaktaki bir uydudan seyretme fırsatı bulmuş biri o, düşünsene!" diyen biri muhtemelen kimden bahsediyordur?
a- Lance Armstrong
b- Louis Armstrong
c- Neil Armstrong
d- Mustafa Topaloğlu
Doğru Cevap: Neil Armstrong
İstanbul'un Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ilçelerinde oturanlar hangisinde yaşıyordur?
a- Gelibolu Yarımadası
b- Çatalca Yarımadası
c- Kapıdağ Yarımadası
d- Kocaeli Yarımadası
Doğru Cevap: Kocaeli Yarımadası
Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Birleşik Krallık başbakanı Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık'ın en kısa süre görev yapan başbakanı olmuştur?
a- 20
b- 30
c- 40
d- 50
Doğru Cevap: 50