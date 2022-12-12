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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Batu Alıcı son soruya nasıl ulaştı? Karşısına çıkan tüm sorular...

GİRİŞ TARİHİ: 12.12.2022, 14:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.12.2022, 15:14
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Batu Alıcı son soruya nasıl ulaştı? Karşısına çıkan tüm sorular...

Kim Milyoner Olmak İster'de Batu Alıcı rüzgarı... 20 yaşındaki genç yarışmacı 1 milyon TL'ye ulaşırken hangi sorularla karşı karşıya geldi? İşte Batu Alıcı'nın tüm soruları!

Batu Alıcı son soruya nasıl ulaştı? Karşısına çıkan tüm sorular...

"Bana koltuk çıkmanı beklerdim" diyen biri muhatabına hangi mesajı vermiş olur?

a- Beni desteklemeliydin
b- Taşınmama yardım etmeliydin
c- Balkonu odaya katmalıydın
d- Koltuk takımını yenilemeliydin

Doğru Cevap: Beni desteklemeliydin

Batu Alıcı son soruya nasıl ulaştı? Karşısına çıkan tüm sorular...

"Külkedisi" adlı masalın en bilinen versiyonunda, katıldığı baloyu gece yarısı olmadan önce hızlıca terk etmeye çalışan Külkedisi'nin başına ne gelir?

a- Ceketinin dikişleri sökülür
b- Telefonunun ekranı kırılır
c- Çantasını kaptırır
d- Ayakkabısını düşürür

Doğru Cevap: Ayakkabısını düşürür

Batu Alıcı son soruya nasıl ulaştı? Karşısına çıkan tüm sorular...

Okullarda belli bir başarı düzeyinin üzerine çıkan öğrenciye karnesiyle birlikte verilen belgenin doğru yazılışı hangisidir?

a- Taktir belgesi
b- Tahkir belgesi
c- Takdir belgesi
d- Takrir belgesi

Doğru Cevap: Takdir belgesi

Batu Alıcı son soruya nasıl ulaştı? Karşısına çıkan tüm sorular...

"Tarla sürmeye gitmek" anlamına gelen ifade hangisidir?

a- Mars etmek
b- Çifte gitmek
c- Pike çekmek
d- Fırfır yapmak

Doğru Cevap: Çifte gitmek

Batu Alıcı son soruya nasıl ulaştı? Karşısına çıkan tüm sorular...

Dinlediğiniz "Göz Bebeğimsin" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?

a- Soner Arıca
b- Harun Kolçak
c- Levent Yüksel
d- Tarık Mengüç

Doğru Cevap: Soner Arıca

Batu Alıcı son soruya nasıl ulaştı? Karşısına çıkan tüm sorular...

"Dünya'yı 384 bin kilometre uzaktaki bir uydudan seyretme fırsatı bulmuş biri o, düşünsene!" diyen biri muhtemelen kimden bahsediyordur?

a- Lance Armstrong
b- Louis Armstrong
c- Neil Armstrong
d- Mustafa Topaloğlu

Doğru Cevap: Neil Armstrong

Batu Alıcı son soruya nasıl ulaştı? Karşısına çıkan tüm sorular...

İstanbul'un Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ilçelerinde oturanlar hangisinde yaşıyordur?

a- Gelibolu Yarımadası
b- Çatalca Yarımadası
c- Kapıdağ Yarımadası
d- Kocaeli Yarımadası

Doğru Cevap: Kocaeli Yarımadası

Batu Alıcı son soruya nasıl ulaştı? Karşısına çıkan tüm sorular...

Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Birleşik Krallık başbakanı Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık'ın en kısa süre görev yapan başbakanı olmuştur?

a- 20
b- 30
c- 40
d- 50

Doğru Cevap: 50

Batu Alıcı son soruya nasıl ulaştı? Karşısına çıkan tüm sorular...

1930'dan beri düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarının hepsine katılmış tek ülke hangisidir?

a- Arjantin
b- Brezilya
c- Portekiz
d- Fransa

Doğru Cevap: Brezilya

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