Batu Alıcı'nın 1 milyon TL yürüyüşü! İşte milyonları ekrana kilitleyen 400 bin TL değerindeki o soru...

Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Birleşik Krallık başbakanı Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık'ın en kısa süre görev yapan başbakanı olmuştur?
A) 20 B)30 C)40 D)50
Doğru Cevap: D)50
1930'dan beri düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarının hepsine katılmış tek ülke hangisidir?
A)Arjantin B)Brezilya C)Portekiz D)Fransa
Doğru Cevap: B)Brezilya
Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur?
A)13.00'da B)13.00'te C)13:00'da D)13:00'te
Doğru Cevap: B)13.00'te
Milli Savunma Bakanlığının resmî sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır?
A)170 cm, 68-70 kg, 40 numara B)172 cm, 71-73 kg, 41 numara C)174 cm, 74-76 kg, 42 numara D)176 cm, 77-79 kg, 43 numara
Doğru Cevap: C)174 cm, 74-76 kg, 42 numara