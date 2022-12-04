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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Batu Alıcı'nın 1 milyon TL yürüyüşü! İşte milyonları ekrana kilitleyen 400 bin TL değerindeki o soru...

Kim Milyoner Olmak İster'de etkileyici bir performans sergileyen Batu Alıcı, ulaşılması zor bir başarıya imza attı. 20 yaşındaki genç üniversite öğrencisi birbirinden zorlu soruları geride bırakarak 400 bin TL'lik soruya ulaştı. 400 bin TL değerindeki zorlu soruya da doğru yanıt veren Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Batu Alıcı, 1 milyon TL değerindeki soruya ulaştı. İşte 20 yaşındaki Batu Alıcı'yı 1 milyon TL'lik soruya ulaştıran cevapları...

GİRİŞ TARİHİ: 04.12.2022, 23:05 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.12.2022, 23:18
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Batu Alıcı'nın 1 milyon TL yürüyüşü! İşte milyonları ekrana kilitleyen 400 bin TL değerindeki o soru...

Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Birleşik Krallık başbakanı Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık'ın en kısa süre görev yapan başbakanı olmuştur?

A) 20 B)30 C)40 D)50

Doğru Cevap: D)50

Batu Alıcı'nın 1 milyon TL yürüyüşü! İşte milyonları ekrana kilitleyen 400 bin TL değerindeki o soru...

1930'dan beri düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarının hepsine katılmış tek ülke hangisidir?

A)Arjantin B)Brezilya C)Portekiz D)Fransa

Doğru Cevap: B)Brezilya

Batu Alıcı'nın 1 milyon TL yürüyüşü! İşte milyonları ekrana kilitleyen 400 bin TL değerindeki o soru...

Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur?

A)13.00'da B)13.00'te C)13:00'da D)13:00'te

Doğru Cevap: B)13.00'te

Batu Alıcı'nın 1 milyon TL yürüyüşü! İşte milyonları ekrana kilitleyen 400 bin TL değerindeki o soru...

Milli Savunma Bakanlığının resmî sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır?

A)170 cm, 68-70 kg, 40 numara B)172 cm, 71-73 kg, 41 numara C)174 cm, 74-76 kg, 42 numara D)176 cm, 77-79 kg, 43 numara

Doğru Cevap: C)174 cm, 74-76 kg, 42 numara

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