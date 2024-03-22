Berk Göktaş 'Milyon'luk soruya nasıl geldi?

''Birden sonra gelen sayının adı'' hangisinin sözlük tanımıdır? A: Sıfır B: Bir C: İki D: Üç Sivri uçlu bir cisimle bir şeyi yontarak veya delerek çukur oluşturmuşsanız, onu ne yapmış olursunuz? A: Oymuş B: Sağmış C: Süzmüş D: Gütmüş Kelimelerin alfabetik olarak sıralandığı standart bir Türkçe sözlükte hangi madde diğerlerinden daha önce gelir? A: Kim B: Milyoner C: Olmak D: İster Hangi pokemon, elektrik gücünü kullanarak saldırır? A: Pikachu B: Squirtle C: Bulbasaur D: Charmander Keops Piramidi'nin orijinalini yerinde görmek isteyen birinin gitmesi gereken ülke hangisidir? A: Mısır B: Meksika C: Polonya D: Çin Hangi sporun profesyonel ve resmi karşılaşmalarının başlangıcında, bir takımın sahaya çıkarabileceği maksimum oyuncu sayısı 7'dir? A: Futbol B: Basketbol C: Hentbol D: Voleybol En fazla padişahın babası olan Osmanlı padişahı hangisidir? A: Fatih Sultan Mehmed B: I. Ahmed C: Abdülmecid D: Kanuni Sultan Süleyman Hangi adda bir element yoktur? A: Germanyum B: Amerikyum C: Fransiyum D: İngilizyum Kanun ve tüzüklere göre, kısa bir kenarı bir metre olan bir Türk Bayrağı'nın uzun kenarı kaç santimetre olur? A: 125 B: 150 C: 175 D: 200 Hangisi, II. Dünya Savaşı sırasında Japonya'ya savaş ilan eden ülkelerden biri değildir? A: Birleşik Krallık B: Türkiye C: İspanya D: Sovyetler Birliği 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir? A: Mustafa Kemal Paşa, Antep B: Kazım Karabekir Paşa, Erzurum C: Miralay İsmet, Malatya D: Fevzi Paşa, Kozan