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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Berk Göktaş 'Milyon'luk soruya nasıl geldi?

GİRİŞ TARİHİ: 22.03.2024, 15:44 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.03.2024, 15:49
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Berk Göktaş 'Milyon'luk soruya nasıl geldi?

''Birden sonra gelen sayının adı'' hangisinin sözlük tanımıdır?

Berk Göktaş 'Milyon'luk soruya nasıl geldi?

A: Sıfır

B: Bir

C: İki

D: Üç

Berk Göktaş 'Milyon'luk soruya nasıl geldi?

Sivri uçlu bir cisimle bir şeyi yontarak veya delerek çukur oluşturmuşsanız, onu ne yapmış olursunuz?

Berk Göktaş 'Milyon'luk soruya nasıl geldi?

A: Oymuş

B: Sağmış

C: Süzmüş

D: Gütmüş

Berk Göktaş 'Milyon'luk soruya nasıl geldi?

Kelimelerin alfabetik olarak sıralandığı standart bir Türkçe sözlükte hangi madde diğerlerinden daha önce gelir?

Berk Göktaş 'Milyon'luk soruya nasıl geldi?

A: Kim

B: Milyoner

C: Olmak

D: İster

Berk Göktaş 'Milyon'luk soruya nasıl geldi?

Hangi pokemon, elektrik gücünü kullanarak saldırır?

Berk Göktaş 'Milyon'luk soruya nasıl geldi?

A: Pikachu

B: Squirtle

C: Bulbasaur

D: Charmander

Berk Göktaş 'Milyon'luk soruya nasıl geldi?

Keops Piramidi'nin orijinalini yerinde görmek isteyen birinin gitmesi gereken ülke hangisidir?

Berk Göktaş 'Milyon'luk soruya nasıl geldi?

A: Mısır

B: Meksika

C: Polonya

D: Çin

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