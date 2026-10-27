Ekran başındakileri düşündüren Milyoner soruları! Cem Öğretir'in sunduğu son bölümlerde neler yaşandı?

atv'nin yıllardır ilgiyle takip edilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni sunucusu Cem Öğretir ve 10 milyon TL'ye yükselen büyük ödülüyle yeni bir döneme başladı. Heyecan dolu soruları, yarışmacıların unutulmaz anlar ve büyük ödüle uzanan mücadeleyle dikkat çeken yarışmanın son iki bölümünde yaşananlar merak uyandırdı.