KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Ekran başındakileri düşündüren Milyoner soruları! Cem Öğretir'in sunduğu son bölümlerde neler yaşandı?

atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Cem Öğretir'in sunumuyla yeni bir döneme başladı. Büyük ödülün 10 milyon TL'ye yükseldiği yarışmanın son iki bölümünde yaşananlar, dikkat çeken sorular ve yarışmacıların performansları merak konusu oldu.

GİRİŞ TARİHİ: 27.10.2026 15:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.10.2026 15:10
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Ekran başındakileri düşündüren Milyoner soruları! Cem Öğretir'in sunduğu son bölümlerde neler yaşandı?

atv'nin yıllardır ilgiyle takip edilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni sunucusu Cem Öğretir ve 10 milyon TL'ye yükselen büyük ödülüyle yeni bir döneme başladı. Heyecan dolu soruları, yarışmacıların unutulmaz anlar ve büyük ödüle uzanan mücadeleyle dikkat çeken yarışmanın son iki bölümünde yaşananlar merak uyandırdı.

Ekran başındakileri düşündüren Milyoner soruları! Cem Öğretir'in sunduğu son bölümlerde neler yaşandı?

Peki, Milyoner'in yeni döneminde hangi anlar öne çıktı, yarışmacılar hangi sorularla karşılaştı? İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümlerinden öne çıkan kareler ve çok konuşulacak anlar...

Ekran başındakileri düşündüren Milyoner soruları! Cem Öğretir'in sunduğu son bölümlerde neler yaşandı?

İstiklal Marşı'nın birinci dizesinde tek heceli kelime sayısı toplam kaçtır? (50 bin TL'lik soru)
Cevap: 2

Ekran başındakileri düşündüren Milyoner soruları! Cem Öğretir'in sunduğu son bölümlerde neler yaşandı?

Kayısı, erik, zerdali gibi meyvelerin kurusuna ne ad verilir? (200 bin TL'lik soru)
Cevap: Çir

Ekran başındakileri düşündüren Milyoner soruları! Cem Öğretir'in sunduğu son bölümlerde neler yaşandı?

"Düğün aşıyla" şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder? (300 bin TL'lik soru)
Cevap: Dost ağırlanmaz

Ekran başındakileri düşündüren Milyoner soruları! Cem Öğretir'in sunduğu son bölümlerde neler yaşandı?

TDK yazım kurallarına göre hangisinin yazımı doğrudur? (300 bin TL'lik soru)
Cevap: 16 No.lu ev

Ekran başındakileri düşündüren Milyoner soruları! Cem Öğretir'in sunduğu son bölümlerde neler yaşandı?

Satranç oyununun Azerbaycan dilindeki adı nedir? (500 bin TL'lik soru)
Cevap: Şahmat

Ekran başındakileri düşündüren Milyoner soruları! Cem Öğretir'in sunduğu son bölümlerde neler yaşandı?

Hangi ülkede yaşayanlar arasında en çok görülen soyadı "Khan"dır? (1 milyon TL'lik soru)
Cevap: Suudi Arabistan

Ekran başındakileri düşündüren Milyoner soruları! Cem Öğretir'in sunduğu son bölümlerde neler yaşandı?

Bülbül, kumru gibi kuşlara verilen ad hangisidir? (200 bin TL'lik soru)
Cevap: Seher kuşu

Ekran başındakileri düşündüren Milyoner soruları! Cem Öğretir'in sunduğu son bölümlerde neler yaşandı?

Adı "Cookie" olan ve yaklaşık 83 yıl yaşayarak kendi türünün en yaşlısı ünvanıyla "Guinness Dünya Rekorları"na giren hayvan hangisidir? (200 bin TL'lik soru)
Cevap: Papağan

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