Ekran başındakileri düşündüren Milyoner soruları! Cem Öğretir'in sunduğu son bölümlerde neler yaşandı?

atv'nin yıllardır ilgiyle takip edilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni sunucusu Cem Öğretir ve 10 milyon TL'ye yükselen büyük ödülüyle yeni bir döneme başladı. Heyecan dolu soruları, yarışmacıların unutulmaz anlar ve büyük ödüle uzanan mücadeleyle dikkat çeken yarışmanın son iki bölümünde yaşananlar merak uyandırdı.
Peki, Milyoner'in yeni döneminde hangi anlar öne çıktı, yarışmacılar hangi sorularla karşılaştı? İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümlerinden öne çıkan kareler ve çok konuşulacak anlar...
İstiklal Marşı'nın birinci dizesinde tek heceli kelime sayısı toplam kaçtır? (50 bin TL'lik soru)
Cevap: 2
"Düğün aşıyla" şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder? (300 bin TL'lik soru)
Cevap: Dost ağırlanmaz
Hangi ülkede yaşayanlar arasında en çok görülen soyadı "Khan"dır? (1 milyon TL'lik soru)
Cevap: Suudi Arabistan