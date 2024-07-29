Ekranların efsane ismi Kenan Işık hayatını kaybetti! Kenan Işık'ın hastalığı neydi?

2014 yılında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun zamandır tedavi gören tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık, 76 yaşında hayata veda etti.
"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının efsane sunucusu olarak bilinen Kenan Işık, 21 Mart 2014 tarihinde geçirdiği kaza sonrasında yıllardır komadaydı.
10 yıl önce spor sonrası saunaya giren Kenan Işık, sauna çıkışında dengesini kaybederek yere düşmüştü.
Geçirdiği ameliyatların ardından tedavisi evinde süren ve 10 yıldır komada olan oyuncu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti. Peki Kenan Işık kimdir?
Kenan Işık, 1 Ekim 1947'de Malatya'da doğdu. Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olan Kenan Işık ortaokul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başladı, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da Ulaş Bardakçı ile aynı sınıfta okudu. Aynı zamanda bu dönem Meydan Sahnesi'ne girdi.
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.
Kenan Işık, televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı 'Dadı' adlı dizide rol alarak tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isme dönüştü.
Yıllardır atv'de yayınlanan ve eski adıyla "Kim Beş Yüz Milyar İster?" olan yarışma programının ilk sunucusu olan Kenan Işık, daha geniş kitlelerce tanınmayı başardı.
Milyonların gönlünden taht kuran efsane sunucu Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz...