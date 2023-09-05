Kenan İmirzalıoğlu genç yarışmacıyı alnından öptü

Ekranların en uzun soluklu genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu genç yarışmacı Rabia Birsen Göğercin'i alnından öptü. Milyonluk soruya ulaşan genç kızı tebrik eden Kenan İmirzalıoğlu, duygusal anlar yaşadı.