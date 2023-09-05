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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Kenan İmirzalıoğlu genç yarışmacıyı alnından öptü

GİRİŞ TARİHİ: 05.09.2023, 15:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.09.2023, 15:54
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Kenan İmirzalıoğlu genç yarışmacıyı alnından öptü

Ekranların en uzun soluklu genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu genç yarışmacı Rabia Birsen Göğercin'i alnından öptü. Milyonluk soruya ulaşan genç kızı tebrik eden Kenan İmirzalıoğlu, duygusal anlar yaşadı.

Kenan İmirzalıoğlu genç yarışmacıyı alnından öptü

Geçtiğimiz yıl kolunu kıyma makinesine kaptırarak biyonik kol kullanmaya başlayan Rabia Birsen Göğercin büyük başarısıyla izleyenleri hem güldürdü hem ağlattı.

Kenan İmirzalıoğlu genç yarışmacıyı alnından öptü

Milyonluk soruya ulaşarak Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Rabia Birsen Göğercin, zorlu sorulara cevap vermeyi başardı.

Kenan İmirzalıoğlu genç yarışmacıyı alnından öptü

Kenan İmirzalıoğlu genç yarışmacıyı uzun süre alkışlayarak tebrik etti.

Kenan İmirzalıoğlu genç yarışmacıyı alnından öptü

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran genç yarışmacı Rabia Birsen Göğercin kimdir? Rabia Birsen Göğercin ne mezunu?

Kenan İmirzalıoğlu genç yarışmacıyı alnından öptü

Aslen Konyalı olan, uzun süredir Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki yarışmacı üniversiteden yeni mezun olduğunu ifade etti

Kenan İmirzalıoğlu genç yarışmacıyı alnından öptü

Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan genç yarışmacı, hayvanlarla arasının çok iyi olduğunu belirtti.

Kenan İmirzalıoğlu genç yarışmacıyı alnından öptü

Yeminli izci olduğunu dile getiren Rabia Birsen Göğercin, geçtiğimiz yıl yaşad��ğı kazadan bahsetti.

Kenan İmirzalıoğlu genç yarışmacıyı alnından öptü

Kıyma makinesine kolunu kaptıran genç kız, bir yıl önce kolunu kaybettiğini anlattı. Rabia Birsen Göğercin'in hayat enerjisi herkesin dikkatini çekti.

Kenan İmirzalıoğlu genç yarışmacıyı alnından öptü

Rabia Birsen Göğercin final sorusuna nasıl ulaştı? İşte o anlarda yaşananlar...

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