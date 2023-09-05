Kenan İmirzalıoğlu genç yarışmacıyı alnından öptü

Ekranların en uzun soluklu genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu genç yarışmacı Rabia Birsen Göğercin'i alnından öptü. Milyonluk soruya ulaşan genç kızı tebrik eden Kenan İmirzalıoğlu, duygusal anlar yaşadı.
Geçtiğimiz yıl kolunu kıyma makinesine kaptırarak biyonik kol kullanmaya başlayan Rabia Birsen Göğercin büyük başarısıyla izleyenleri hem güldürdü hem ağlattı.
Milyonluk soruya ulaşarak Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Rabia Birsen Göğercin, zorlu sorulara cevap vermeyi başardı.
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran genç yarışmacı Rabia Birsen Göğercin kimdir? Rabia Birsen Göğercin ne mezunu?
Aslen Konyalı olan, uzun süredir Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki yarışmacı üniversiteden yeni mezun olduğunu ifade etti
Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan genç yarışmacı, hayvanlarla arasının çok iyi olduğunu belirtti.
Yeminli izci olduğunu dile getiren Rabia Birsen Göğercin, geçtiğimiz yıl yaşad��ğı kazadan bahsetti.
Kıyma makinesine kolunu kaptıran genç kız, bir yıl önce kolunu kaybettiğini anlattı. Rabia Birsen Göğercin'in hayat enerjisi herkesin dikkatini çekti.