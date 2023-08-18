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Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacılarını en çok zorlayan sorular

GİRİŞ TARİHİ: 18.08.2023, 14:20 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.08.2023, 14:38
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Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacılarını en çok zorlayan sorular

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacılarını en çok zorlayan sorular.

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacılarını en çok zorlayan sorular

"İki elimi kesseler ve kalemi dişlerimle tutmak zorunda kalsam da, yine müzik bestelemeye devam edeceğim" sözünün sahibi besteci kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacılarını en çok zorlayan sorular

A: Frederic Chopin

B: Dmitri Şostakoviç

C: Sting

D: Serdar Ortaç

Doğru cevap: B

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacılarını en çok zorlayan sorular

Trafikte önündeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçen bir araç sözlük tanımına göre hangisini yapmış olur?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacılarını en çok zorlayan sorular

A: Sollamak

B: Sağlamak

C: Soldan sağlamak

D: Sağdan sollamak

Doğru cevap: B

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacılarını en çok zorlayan sorular

7 kez maruz kaldığı yıldırım çarpması sonucunda vücudunda büyük yaralar ve yanıklar oluşsa da sağ kurtulmayı başararak Guinness Dünya Rekorlarına giren Roy Sullivan, 71 yaşında nasıl ölmüştür?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacılarını en çok zorlayan sorular

A: Kablo değiştirirken elektriğe çarpılarak

B: Eşiyle sorunlar yaşayıp intihar ederek

C: "Titanik" filmini izlerken kalp krizi geçirerek

D: Bozayıdan kaçarken uçurumdan atlayarak

Doğru cevap: B

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacılarını en çok zorlayan sorular

"Ayrılık oto ve eğrelti otu yenmez ama çörek otu, semizotu ve dereotu yenir." cümlesinde TDK'nin günümüzde geçerli olan Türkçe yazım kurallarına göre kaç tane yazım yanlışı vardır?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacılarını en çok zorlayan sorular

A: 0

B: 1

C: 2

D: 3

Doğru cevap: A

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacılarını en çok zorlayan sorular

ABD Dışişleri Bakanlığının yurt dışına çıkacak ABD vatandaşları için hazırladığı "seyahat uyarıları" na göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmek diğer şıklardakilere gitmekten daha güvenli?

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