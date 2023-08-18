Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacılarını en çok zorlayan sorular.

"İki elimi kesseler ve kalemi dişlerimle tutmak zorunda kalsam da, yine müzik bestelemeye devam edeceğim" sözünün sahibi besteci kimdir?
Trafikte önündeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçen bir araç sözlük tanımına göre hangisini yapmış olur?
7 kez maruz kaldığı yıldırım çarpması sonucunda vücudunda büyük yaralar ve yanıklar oluşsa da sağ kurtulmayı başararak Guinness Dünya Rekorlarına giren Roy Sullivan, 71 yaşında nasıl ölmüştür?
A: Kablo değiştirirken elektriğe çarpılarak
B: Eşiyle sorunlar yaşayıp intihar ederek
C: "Titanik" filmini izlerken kalp krizi geçirerek
D: Bozayıdan kaçarken uçurumdan atlayarak
Doğru cevap: B
"Ayrılık oto ve eğrelti otu yenmez ama çörek otu, semizotu ve dereotu yenir." cümlesinde TDK'nin günümüzde geçerli olan Türkçe yazım kurallarına göre kaç tane yazım yanlışı vardır?