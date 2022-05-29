Kim Milyoner Olmak İster'de İdil Aybala Esmer rüzgarı! 400 bin TL...

atv'nin fenomen genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de İdil Aybala Esmer fırtınası esti.
Robert Koleji'nde lise eğitimin sürdüren genç yarışmacı, hobisinin münazara yapmak olduğunu söyledi. İdil Aybala Esmer, münazara müsabakalarına katıldığını da sözlerine ekledi.
18 yaşındaki yarışmacının babası ise kızına başarı dileklerini iletirken "Bu akşam şansa ihtiyacı olacak" diye konuştu.
Km Milyoner Olmak İster'de yarışmacı koltuğuna oturmasıyla birlikte dikkat çeken İdil Aybala Esmer, sorulara da soğukkanlılıkla cevap verdi.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Aybala Esmer hangi soruda yarışmaya veda etti? İşte genç yarışmacının elenmesine neden olan o soru!