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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Kim Milyoner Olmak İster'de İdil Aybala Esmer rüzgarı! 400 bin TL...

GİRİŞ TARİHİ: 29.05.2022, 21:02 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.05.2022, 23:44
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atv'nin fenomen genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de İdil Aybala Esmer fırtınası esti.

18 yaşındaki yarışmacı performansıyla parmak ısırtırken Kenan İmirzalıoğlu'nu da şaşırttı.

Robert Koleji'nde lise eğitimin sürdüren genç yarışmacı, hobisinin münazara yapmak olduğunu söyledi. İdil Aybala Esmer, münazara müsabakalarına katıldığını da sözlerine ekledi.

18 yaşındaki yarışmacının babası ise kızına başarı dileklerini iletirken "Bu akşam şansa ihtiyacı olacak" diye konuştu.

Km Milyoner Olmak İster'de yarışmacı koltuğuna oturmasıyla birlikte dikkat çeken İdil Aybala Esmer, sorulara da soğukkanlılıkla cevap verdi.

Milyoner'de ilk barajı geçen yarışmacı, izleyenlerin takdirini kazandı.

Başarılı yarışmacı, tecrübeli sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun da dikkatini çekti.

Yarışmada 400 bin TL'lik soruyu açtıran İdil Aybala Esmer, Kenan İmirzalıoğlu'ndan alkış aldı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Aybala Esmer hangi soruda yarışmaya veda etti? İşte genç yarışmacının elenmesine neden olan o soru!

16. yüzyılda Avrupa'da "Türk buğdayı" ve "Türk tahılı" olarak da bilinen hangisidir?

a- Mısır
b- Yulaf
c- Susam
d- Ay çekirdeği

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