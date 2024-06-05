Milyoner son bölüm soruları...

Olayların kronolojik olarak anlatıldığı bir tarih ders kitabında hangi ünite başlığı diğer üçünden sonraki bir sayfada yer alır?

A: Soğuk Savaş Dönemi

B: İlk Türk Devletleri

C: Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler

D: Yeni Çağ Avrupa Tarihi