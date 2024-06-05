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Mutfak Bahane
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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Milyoner son bölüm soruları...

GİRİŞ TARİHİ: 05.06.2024, 15:02 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.06.2024, 15:42
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Milyoner son bölüm soruları...

Şehir içi toplu ulaşım araçlarında rastlanabilen ve ''orta ve arka kapıları kullanınız'' şeklinde biten uyarı yazısının başı nasıldır?

A: Sökmek için

B: Çalmak için

C: Binmek için

D: İnmek için

Milyoner son bölüm soruları...

Cevap: D

Milyoner son bölüm soruları...

Papyon genellikle nereye takılır?

A: Dize

B: Topuğa

C: Yakaya

D: Paçaya

Milyoner son bölüm soruları...

Cevap: C

Milyoner son bölüm soruları...

''Dejavu'' kelimesinin eş anlamlısı olan hangisidir?

A: Bilmezlikten gelme

B: Sukutuhayal

C: Jet yorgunluğu

D: Görmüşlük duygusu

Milyoner son bölüm soruları...

Cevap: D

Milyoner son bölüm soruları...

Olayların kronolojik olarak anlatıldığı bir tarih ders kitabında hangi ünite başlığı diğer üçünden sonraki bir sayfada yer alır?

A: Soğuk Savaş Dönemi

B: İlk Türk Devletleri

C: Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler

D: Yeni Çağ Avrupa Tarihi

Milyoner son bölüm soruları...

Cevap: A

Milyoner son bölüm soruları...

Celal Bayar'ın Milli Mücadele dönemini anlattığı kitabının adı nedir?

A: Ateşten Gömlek

B: Türk'ün Ateşle İmtihanı

C: Yorgun Savaşçı

D: Ben de Yazdım

Milyoner son bölüm soruları...

Cevap: D

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