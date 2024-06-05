Milyoner son bölüm soruları...

Şehir içi toplu ulaşım araçlarında rastlanabilen ve ''orta ve arka kapıları kullanınız'' şeklinde biten uyarı yazısının başı nasıldır?
A: Sökmek için
B: Çalmak için
C: Binmek için
D: İnmek için
''Dejavu'' kelimesinin eş anlamlısı olan hangisidir?
A: Bilmezlikten gelme
B: Sukutuhayal
C: Jet yorgunluğu
D: Görmüşlük duygusu
Olayların kronolojik olarak anlatıldığı bir tarih ders kitabında hangi ünite başlığı diğer üçünden sonraki bir sayfada yer alır?
A: Soğuk Savaş Dönemi
B: İlk Türk Devletleri
C: Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
D: Yeni Çağ Avrupa Tarihi
Celal Bayar'ın Milli Mücadele dönemini anlattığı kitabının adı nedir?
A: Ateşten Gömlek
B: Türk'ün Ateşle İmtihanı
C: Yorgun Savaşçı
D: Ben de Yazdım