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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Milyoner sorularıyla kendini test et!

GİRİŞ TARİHİ: 27.10.2022, 19:23 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.10.2022, 19:58
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Milyoner sorularıyla kendini test et!

atv'nin merakla takip edilen genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sorularıyla hemen kendini sına!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıları zorlayan o sorular...

Tüm soruların yanıtları en altta! 😉

Milyoner sorularıyla kendini test et!

"Tersinden yıkayınız", "Ters yüz ederek yıkayınız" gibi uyarılar hangisinin yıkama talimatlarında yer alır?

a- Kıyafet

b- Otomobil

c- Saksı bitkisi

d- Tropikal meyve

Milyoner sorularıyla kendini test et!

Tekerleme yapmak amacıyla söylenen sözde genellikle hangi meyvenin adı söylendikten sonra "iki gözüm" denir?

a- Elma

b- Avokado

c- Muz

d- Üzüm

Milyoner sorularıyla kendini test et!

Bir atasözünde dengi dengine diye çaldığı söylenen, ne tür bir enstrümandır?

a- Nefesli

b- Yaylı

c- Vurmalı

d- Telli

Milyoner sorularıyla kendini test et!

Hangi özelliğe sahip bir şeyden bahsedilirken "ıtırlı" denir?

a- Güzel görünüşlü

b- Güzel kokulu

c- Çirkin görünüşlü

d- Pürüzsüz

Milyoner sorularıyla kendini test et!

Başrollerinde Türkan Şoray, Ayhan Işık, Ekrem Bora ve Nebahat Çehre'nin yer aldığı, Metin Erksan'ın yönettiği 1962 yapımı filmin adı nedir?

a- Acı Hayat

b- Ezel

c- Deli Yürek

d- Karadayı

Milyoner sorularıyla kendini test et!

"Turist Ömer Uzay Yolunda" adlı filmde Turist Ömer'in "Kabakulak" adını taktığı uzay gemisi mürettebatı üyesi hangisidir?

a- Mr. Spock

b- Kaptan Kirk

c- Scotty

d- Dr McCoy

Milyoner sorularıyla kendini test et!

Hangi matematiksel terim adını Harezmi'den almıştır?

a- Trigonometri

b- Algoritma

c- İntegral

d- Diferansiyel

Milyoner sorularıyla kendini test et!

1969-1974 arasında ABD başkanı olan Richard Nixon'ın, 1954'te henüz başkan yardımcısıyken kırdığı 165 yıllık tarihi eser hangisidir?

a- Beyaz Saray ana giriş kapısının kolu

b- Senato başkanlık tokmağı

c- Beyaz Saray'daki çini vazo

d- Senatodaki büyük ayna

Milyoner sorularıyla kendini test et!

Londra merkezli bir film kiralama şirketinin 2011'de yaptığı araştırmaya göre, insanların aslında izlemedikleri halde izlediklerini söyledikleri filmler listesinde ilk sırada yer alan hangisidir?

a- Titanik

b- Baba

c- Esaretin Bedeli

d- Schindler'in Listesi

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