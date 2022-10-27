Milyoner sorularıyla kendini test et!

atv'nin merakla takip edilen genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sorularıyla hemen kendini sına!
İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıları zorlayan o sorular...
Tüm soruların yanıtları en altta! 😉
"Tersinden yıkayınız", "Ters yüz ederek yıkayınız" gibi uyarılar hangisinin yıkama talimatlarında yer alır?
a- Kıyafet
b- Otomobil
c- Saksı bitkisi
d- Tropikal meyve
Tekerleme yapmak amacıyla söylenen sözde genellikle hangi meyvenin adı söylendikten sonra "iki gözüm" denir?
a- Elma
b- Avokado
c- Muz
d- Üzüm
Bir atasözünde dengi dengine diye çaldığı söylenen, ne tür bir enstrümandır?
a- Nefesli
b- Yaylı
c- Vurmalı
d- Telli
Hangi özelliğe sahip bir şeyden bahsedilirken "ıtırlı" denir?
a- Güzel görünüşlü
b- Güzel kokulu
c- Çirkin görünüşlü
d- Pürüzsüz
Başrollerinde Türkan Şoray, Ayhan Işık, Ekrem Bora ve Nebahat Çehre'nin yer aldığı, Metin Erksan'ın yönettiği 1962 yapımı filmin adı nedir?
a- Acı Hayat
b- Ezel
c- Deli Yürek
d- Karadayı
"Turist Ömer Uzay Yolunda" adlı filmde Turist Ömer'in "Kabakulak" adını taktığı uzay gemisi mürettebatı üyesi hangisidir?
a- Mr. Spock
b- Kaptan Kirk
c- Scotty
d- Dr McCoy
Hangi matematiksel terim adını Harezmi'den almıştır?
a- Trigonometri
b- Algoritma
c- İntegral
d- Diferansiyel
1969-1974 arasında ABD başkanı olan Richard Nixon'ın, 1954'te henüz başkan yardımcısıyken kırdığı 165 yıllık tarihi eser hangisidir?
a- Beyaz Saray ana giriş kapısının kolu
b- Senato başkanlık tokmağı
c- Beyaz Saray'daki çini vazo
d- Senatodaki büyük ayna