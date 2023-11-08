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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Milyoner'de duygu karmaşası! O anlar gündeme oturdu

GİRİŞ TARİHİ: 08.11.2023, 14:28 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.11.2023, 15:35
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Milyoner'de duygu karmaşası! O anlar gündeme oturdu

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Eyüp İşler yarışma tarihine geçti. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Milyoner'de ilk kez bir yarışmacı 5 milyon TL'lik soruya ulaştı. Eyüp İşler'in yarıştığı Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruda duygusal anlar yaşandı.

Milyoner'de duygu karmaşası! O anlar gündeme oturdu

İsrail'in Gazze şeridine yaptığı saldırıları gündemine alan Kenan İmirzalıoğlu, "Gazze'deki sivilleri, bütün dünya bir gözünü kapatarak, bir kulağını tıkayarak izliyor. Gerçekten haklının yanında olmuyorlar. İnşallah kendini büyük gören ülkeler, insani vicdani bir şekilde son bulur. Oradaki insanlar için dua ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Milyoner'de duygu karmaşası! O anlar gündeme oturdu

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan Eyüp İşler'in 5 milyon TL'lik soruya giden yolu ise şöyleydi;

Milyoner'de duygu karmaşası! O anlar gündeme oturdu

Test biçiminde yapılan sınavda şıkları gösteren, içi doldurularak cevabın işaretlendiği yuvarlak küçük alana ne ad verilir?

a- Kovacık
b- Küfecik
c- Kutucuk
d- Kolicik

Doğru Cevap: Kutucuk

Milyoner'de duygu karmaşası! O anlar gündeme oturdu

Özellikle eskiden, gazozuna yapılan mahalle maçlarında karşı tarafa gazoz ısmarlayan hangisi olurdu?

a- Daha az gol yiyen taraf
b- Daha çok gol atan taraf
c- Galip gelen taraf
d- Mağlup olan taraf

Doğru Cevap: Mağlup olan taraf

Milyoner'de duygu karmaşası! O anlar gündeme oturdu

Konuşurken başka bir olayla bağlantı kurarak "atıfta bulunan" biri ne yapmış olur?

a- Kargolama
b- Gönderme
c- Postalama
d- İrsaliyeleme

Doğru Cevap: Gönderme

Milyoner'de duygu karmaşası! O anlar gündeme oturdu

Hangisi "tarımsal" anlamına gelir?

a- Afaki
b- Zımbi
c- Zirai
d- Şifahi

Doğru Cevap: Zirai

Milyoner'de duygu karmaşası! O anlar gündeme oturdu

Muğla'nın ünlü yemeği hangisidir?

a- Çökertme Kebabı
b- Tepsi Kebabı
c- Cağ Kebabı
d- Cartlak Kebabı

Doğru Cevap: Çökertme Kebabı

Milyoner'de duygu karmaşası! O anlar gündeme oturdu

Hangi harf herhangi bir elementin simgesi değildir?

a- K
b- P
c- S
d- Z

Doğru Cevap: Z

Milyoner'de duygu karmaşası! O anlar gündeme oturdu

SESLİ SORU - Enstrümantal versiyonunu dinlediğiniz şarkının adı nedir?

a- Bad Romance
b- Rolling in th Deep
c- Hello
d- Bad Guy

Doğru Cevap: Rolling in the Deep

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