Milyoner'de duygu karmaşası! O anlar gündeme oturdu

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Eyüp İşler yarışma tarihine geçti. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Milyoner'de ilk kez bir yarışmacı 5 milyon TL'lik soruya ulaştı. Eyüp İşler'in yarıştığı Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruda duygusal anlar yaşandı.