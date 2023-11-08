Milyoner'de duygu karmaşası! O anlar gündeme oturdu

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Eyüp İşler yarışma tarihine geçti. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Milyoner'de ilk kez bir yarışmacı 5 milyon TL'lik soruya ulaştı. Eyüp İşler'in yarıştığı Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruda duygusal anlar yaşandı.
İsrail'in Gazze şeridine yaptığı saldırıları gündemine alan Kenan İmirzalıoğlu, "Gazze'deki sivilleri, bütün dünya bir gözünü kapatarak, bir kulağını tıkayarak izliyor. Gerçekten haklının yanında olmuyorlar. İnşallah kendini büyük gören ülkeler, insani vicdani bir şekilde son bulur. Oradaki insanlar için dua ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Test biçiminde yapılan sınavda şıkları gösteren, içi doldurularak cevabın işaretlendiği yuvarlak küçük alana ne ad verilir?
a- Kovacık
b- Küfecik
c- Kutucuk
d- Kolicik
Doğru Cevap: Kutucuk
Özellikle eskiden, gazozuna yapılan mahalle maçlarında karşı tarafa gazoz ısmarlayan hangisi olurdu?
a- Daha az gol yiyen taraf
b- Daha çok gol atan taraf
c- Galip gelen taraf
d- Mağlup olan taraf
Doğru Cevap: Mağlup olan taraf
Konuşurken başka bir olayla bağlantı kurarak "atıfta bulunan" biri ne yapmış olur?
a- Kargolama
b- Gönderme
c- Postalama
d- İrsaliyeleme
Doğru Cevap: Gönderme
Muğla'nın ünlü yemeği hangisidir?
a- Çökertme Kebabı
b- Tepsi Kebabı
c- Cağ Kebabı
d- Cartlak Kebabı
Doğru Cevap: Çökertme Kebabı