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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Milyoner'de inanılmaz anlar! İlk soruda elendiler...

GİRİŞ TARİHİ: 07.08.2023, 13:44 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.08.2023, 15:50
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Milyoner'de inanılmaz anlar! İlk soruda elendiler...

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de, yarışmacılar için işler bazen yolunda gitmiyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster'de kolay sorular zaman zaman yarışma heyecanıyla zorlaşıyor. İşte o anlardan bazıları...

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Okan Tokmak, "Futbolu ve futbol izleyicisi olmayı eleştiren ve '22 adam bir topun' şeklinde başlayan klişe sözün devamında hangisi söylenir?" sorusuna yanlış cevap vererek ilk soruda yarışmaya veda etti. Tokmak, "Havasını söndürüyor" yanıtını verirken doğru cevap, "Peşinden koşuyor" olacaktı.

Milyoner'de inanılmaz anlar! İlk soruda elendiler...

Koç Üniversitesi'nde Ekonomi okuyan genç yarışmacı Elif Lara Soğancı için de Kim Milyoner Olmak İster'de işler istediği gibi gitmedi. "Bulunduğu yerde, orada yaşayanları rahatsız etme pahasına sürekli kalıp yerleşen biri ne yapmış olur?" sorusuyla karşı karşıya kalan yarışmacının cevabı herkesi şaşırttı.

Milyoner'de inanılmaz anlar! İlk soruda elendiler...

Genç yarışmacı Elif Lara Soğancı soruya, "Pastalanmış" yanıtını verdi. Doğru yanıt ise "Çöreklenmiş" olmalıydı. Doğru cevabın belli olmasının ardından genç yarışmacı şoke oldu.

Milyoner'de inanılmaz anlar! İlk soruda elendiler...

Okuduğu okullarla parmak ısırtan ve muhteşem bir akademik deneyime sahip olan Merve Kahraman da Kim Milyoner Olmak İster'de aradığını bulamadı.

Milyoner'de inanılmaz anlar! İlk soruda elendiler...

"Caz yapmak hangi anlama gelen bir deyimdir?" sorusuyla karşı karşıya kalan genç yarışmacı, Milyoner'e erken veda etti. Merve Kahraman, "Israr beklemek, isteksiz görünmek" cevabını verirken sorunun doğru yanıtı "Boşa konuşmak, gevezelik etmek" oldu.

Milyoner'de inanılmaz anlar! İlk soruda elendiler...

Kim Milyoner Olmak İster'de zaman kolay görünse de yarışmacıları zorlayabilen sorulardan bir tanesi de "İletişim kurmakta zorluk çekmeyen, sosyal ilişkileri güçlü olan kişilerin neye dönük olduğu söylenir?" oldu.

Milyoner'de inanılmaz anlar! İlk soruda elendiler...

Yarışmacı soruya "İçe" yanıtını verirken doğru cevap "Dışa" çıktı.

Milyoner'de inanılmaz anlar! İlk soruda elendiler...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacılarından Buse Narcı da ilk soru kabusuna takıldı. Narcı, "Hangisi, genellikle terkeden tarafın karşı tarafı üzmemek için söylediği sözlerden biridir?" sorusuna "Dostluk kazandı" cevabını verdi. Oysa ki doğru yanıt "Arkadaş kalalım" olmalıydı.

Milyoner'de inanılmaz anlar! İlk soruda elendiler...

Heyecanla izlenen yarışma programında sorulan "Eski dilde ödül anlamında kullanılan sözcük hangisidir?" sorusu da yarışmacıyı oldukça zorladı. Soruya "Lütuf" cevabını veren genç yarışmacı, stüdyoya erken veda etti. Doğru yanıt, "Mükafat" çıktı.

Milyoner'de inanılmaz anlar! İlk soruda elendiler...

"Birçok işin aynı anda yapılmasıyla oluşan sıkışık durum ifade edilirken, dokuz ayın hangi gününün bir araya gelmesinden bahsedilir?" sorusu, Mustafa Misir'in elenmesine neden oldu. Sorunun doğru cevabı "Çarşamba" iken yarışmacı "Pazartesi" yanıtını verdi.

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