Milyoner'de inanılmaz anlar! İlk soruda elendiler...

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de, yarışmacılar için işler bazen yolunda gitmiyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster'de kolay sorular zaman zaman yarışma heyecanıyla zorlaşıyor. İşte o anlardan bazıları...

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Okan Tokmak, "Futbolu ve futbol izleyicisi olmayı eleştiren ve '22 adam bir topun' şeklinde başlayan klişe sözün devamında hangisi söylenir?" sorusuna yanlış cevap vererek ilk soruda yarışmaya veda etti. Tokmak, "Havasını söndürüyor" yanıtını verirken doğru cevap, "Peşinden koşuyor" olacaktı.