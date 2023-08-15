Milyoner'de sıra dışı bir yarışmacı: Ali Topaç

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan görme engelli yarışmacı Ali Topaç, yarışmaya damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu'yla koyu bir muhabbete girişen yarışmacı, başarılı bir performans ortaya koydu.
Ali Topaç'ı sıra dışı hale getiren özelliği ise görme engelli olması değildi. Muhteşem bir performans gösteren yarışmacının genel kültürü ve soruları yorumlayışı herkesin dikkatini çekti. "Liseyi, görenlerin arasında okudum" diyen Ali Topaç, o dönemde okul birincisi olduğunu ifade etti.
2017 yılında yüzme şampiyonu olan yarışmacı, darbuka ve bağlama çalabildiğini söyledi. Şiir yazmayı sevdiğini dile getiren Ali Topaç, eşine evlenme teklif ettiği şiiri de Kim Milyoner Olmak İster izleyicileriyle paylaştı. Genç yarışmacının doğmasını beklediği kızı için yaptığı sesleniş de gözleri yaşarttı. İşte başarılı yarışmacının karşı karşıya kaldığı sorular ve cevapları...
Hangisi genellikle yersiz şakalar yapanlara söylenen bir sözdür?
a- Ateşlilik etme
b- Sululuk etme
c- Topraklılık etme
d- Tahtalılık etme
Doğru Cevap: Sululuk etme
Bir ilkokul sınıfının sıralarında o sınıfın öğrencileri yerine onların aile büyükleri oturuyorsa sınıfta muhtemelen hangisi yapılıyordur?
a- Bayi toplantısı
b- Halı saha maçları
c- Bütünleme sınavı
d- Veli toplantısı
Doğru Cevap: Veli toplantısı
"Katı veya toz durumundaki bir maddeyi herhangi bir sıvı ile karıştırarak hamur durumuna getirmek" hangisinin tanımıdır?
a- Kırkmak
b- Demlemek
c- Yoğurmak
d- Sotelemek
Doğru Cevap: Yoğurmak
"Fatih, gemileri yürüterek Haliç'e indirmiş" diyen biri muhtemelen hangi miladi yıllarda gerçekleşen, tarihe geçmiş bir olaydan söz ediyordur?
a- 1200'ler
b- 1400'ler
c- 1600'ler
d- 1800'ler
Doğru Cevap: 1400'ler
Dinlediğini türkünün adı nedir?
a- Çökertme
b- Çayeli'nden Öteye
c- Fidayda
d- Konyalım
Doğru Cevap: Çökertme
Hangisi edebiyatta yer alan bir kafiye türünün adıdır?
a- Bakır kafiye
b- Gümüş kafiye
c- Çinko kafiye
d- Tunç kafiye
Doğru Cevap: Tunç kafiye