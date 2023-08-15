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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Milyoner'de sıra dışı bir yarışmacı: Ali Topaç

GİRİŞ TARİHİ: 15.08.2023, 12:41 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.08.2023, 15:59
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Milyoner'de sıra dışı bir yarışmacı: Ali Topaç

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan görme engelli yarışmacı Ali Topaç, yarışmaya damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu'yla koyu bir muhabbete girişen yarışmacı, başarılı bir performans ortaya koydu.

Milyoner'de sıra dışı bir yarışmacı: Ali Topaç

Ali Topaç'ı sıra dışı hale getiren özelliği ise görme engelli olması değildi. Muhteşem bir performans gösteren yarışmacının genel kültürü ve soruları yorumlayışı herkesin dikkatini çekti. "Liseyi, görenlerin arasında okudum" diyen Ali Topaç, o dönemde okul birincisi olduğunu ifade etti.

Milyoner'de sıra dışı bir yarışmacı: Ali Topaç

2017 yılında yüzme şampiyonu olan yarışmacı, darbuka ve bağlama çalabildiğini söyledi. Şiir yazmayı sevdiğini dile getiren Ali Topaç, eşine evlenme teklif ettiği şiiri de Kim Milyoner Olmak İster izleyicileriyle paylaştı. Genç yarışmacının doğmasını beklediği kızı için yaptığı sesleniş de gözleri yaşarttı. İşte başarılı yarışmacının karşı karşıya kaldığı sorular ve cevapları...

Milyoner'de sıra dışı bir yarışmacı: Ali Topaç

Hangisi genellikle yersiz şakalar yapanlara söylenen bir sözdür?

a- Ateşlilik etme
b- Sululuk etme
c- Topraklılık etme
d- Tahtalılık etme

Doğru Cevap: Sululuk etme

Milyoner'de sıra dışı bir yarışmacı: Ali Topaç

Bir ilkokul sınıfının sıralarında o sınıfın öğrencileri yerine onların aile büyükleri oturuyorsa sınıfta muhtemelen hangisi yapılıyordur?

a- Bayi toplantısı
b- Halı saha maçları
c- Bütünleme sınavı
d- Veli toplantısı

Doğru Cevap: Veli toplantısı

Milyoner'de sıra dışı bir yarışmacı: Ali Topaç

"Katı veya toz durumundaki bir maddeyi herhangi bir sıvı ile karıştırarak hamur durumuna getirmek" hangisinin tanımıdır?

a- Kırkmak
b- Demlemek
c- Yoğurmak
d- Sotelemek

Doğru Cevap: Yoğurmak

Milyoner'de sıra dışı bir yarışmacı: Ali Topaç

"Fatih, gemileri yürüterek Haliç'e indirmiş" diyen biri muhtemelen hangi miladi yıllarda gerçekleşen, tarihe geçmiş bir olaydan söz ediyordur?

a- 1200'ler
b- 1400'ler
c- 1600'ler
d- 1800'ler

Doğru Cevap: 1400'ler

Milyoner'de sıra dışı bir yarışmacı: Ali Topaç

Dinlediğini türkünün adı nedir?

a- Çökertme
b- Çayeli'nden Öteye
c- Fidayda
d- Konyalım

Doğru Cevap: Çökertme

Milyoner'de sıra dışı bir yarışmacı: Ali Topaç

Hangisi edebiyatta yer alan bir kafiye türünün adıdır?

a- Bakır kafiye
b- Gümüş kafiye
c- Çinko kafiye
d- Tunç kafiye

Doğru Cevap: Tunç kafiye

Milyoner'de sıra dışı bir yarışmacı: Ali Topaç

Hangisi Antalya'daki bir antik kenttir?

a- Afrodisias
b- Aspendos
c- Sagalassos
d- Sardes

Doğru Cevap: Aspendos

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