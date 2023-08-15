Milyoner'de sıra dışı bir yarışmacı: Ali Topaç

2017 yılında yüzme şampiyonu olan yarışmacı, darbuka ve bağlama çalabildiğini söyledi. Şiir yazmayı sevdiğini dile getiren Ali Topaç, eşine evlenme teklif ettiği şiiri de Kim Milyoner Olmak İster izleyicileriyle paylaştı. Genç yarışmacının doğmasını beklediği kızı için yaptığı sesleniş de gözleri yaşarttı. İşte başarılı yarışmacının karşı karşıya kaldığı sorular ve cevapları...