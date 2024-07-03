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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Milyoner'de son zamanlara damga vuran sorular!

GİRİŞ TARİHİ: 03.07.2024, 16:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.07.2024, 16:47
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Milyoner'e damga vuran o sorular...
Milyoner'e damga vuran o sorular...

atv'nin yıllardır ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan "Kim Milyoner Olmak İster?", her hafta izleyicileri ekran başına kitlemeye devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster?"de yarışmacılara zor anlar yaşatan soruları sizler için hazırladık. İşte Milyoner'de son zamana damga vuran o sorular...

Milyoner'e damga vuran o sorular...
Milyoner'e damga vuran o sorular...

Hangisi "daha iyi, en iyi" anlamına gelir?

Milyoner'e damga vuran o sorular...
Milyoner'e damga vuran o sorular...

A: Hürrem
B: Bihter
C: Ferhunde
D: Eyşan

Doğru cevap: Bihter

Milyoner'e damga vuran o sorular...
Milyoner'e damga vuran o sorular...

TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi kelimenin geçtiği bir atasözü veya deyim yoktur?

Milyoner'e damga vuran o sorular...
Milyoner'e damga vuran o sorular...

A: Sivrisinek
B: Kelebek
C: Çekirge
D: Örümcek

Doğru cevap: Kelebek

Milyoner'e damga vuran o sorular...
Milyoner'e damga vuran o sorular...

Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?

Milyoner'e damga vuran o sorular...
Milyoner'e damga vuran o sorular...

A: II. Mahmud
B: Abdülmecid
C: Abdülaziz
D. II. Abdülhamid

Doğru cevap: Abdülmecid

Milyoner'e damga vuran o sorular...
Milyoner'e damga vuran o sorular...

Hangi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı en fazladır?

Milyoner'e damga vuran o sorular...
Milyoner'e damga vuran o sorular...

A: Nobel Barış Ödülü
B: Nobel Edebiyat Ödülü
C: Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü
D: Nobel Kimya Ödülü

Doğru cevap: Nobel Barış Ödülü

Milyoner'e damga vuran o sorular...
Milyoner'e damga vuran o sorular...

Profesyonel boksta hangi sıklette mücadele eden boksör diğerlerinden daha ağırdır?

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