Milyoner'de son zamanlara damga vuran sorular!

Milyoner'e damga vuran o sorular...

atv'nin yıllardır ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan "Kim Milyoner Olmak İster?", her hafta izleyicileri ekran başına kitlemeye devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster?"de yarışmacılara zor anlar yaşatan soruları sizler için hazırladık. İşte Milyoner'de son zamana damga vuran o sorular...