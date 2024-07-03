Milyoner'de son zamanlara damga vuran sorular!

atv'nin yıllardır ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan "Kim Milyoner Olmak İster?", her hafta izleyicileri ekran başına kitlemeye devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster?"de yarışmacılara zor anlar yaşatan soruları sizler için hazırladık. İşte Milyoner'de son zamana damga vuran o sorular...
TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi kelimenin geçtiği bir atasözü veya deyim yoktur?
A: Sivrisinek
B: Kelebek
C: Çekirge
D: Örümcek
Doğru cevap: Kelebek
A: II. Mahmud
B: Abdülmecid
C: Abdülaziz
D. II. Abdülhamid
Doğru cevap: Abdülmecid
A: Nobel Barış Ödülü
B: Nobel Edebiyat Ödülü
C: Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü
D: Nobel Kimya Ödülü
Doğru cevap: Nobel Barış Ödülü