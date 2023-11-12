Milyoner'de tarihe geçti. Türkiye 5 milyonluk soruyu konuştu.

İşte tarihe geçen o soru: İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?