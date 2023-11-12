Milyoner'de tarihe geçti. Türkiye 5 milyonluk soruyu konuştu.

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Eyub İşler yarışma tarihine geçti. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Milyoner'de ilk kez bir yarışmacı 5 milyon TL'lik soruya ulaştı.
Eyub İşler 5 milyon TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı. Yeni bölümde büyük ödülün sahibi olmak için sorunun doğru cevabını bulmaya çalıştı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan ve üniversite sınavında ilk 100'e girmek için harcadığı çabayla herkesi şaşırtan genç yarışmacı, son bir haftada hayatında değişen bir şey olmadığını dile getirdi.
Üniversitede sınav haftasının başladığını anlatan Eyub İşler, dışarıda görenlerin kendisine selam vermelerini istedi.
5 milyon TL değerindeki soruya cevap vermek üzere yarışmaya babası ve amcasıyla gelen 20 yaşındaki yarışmacı, "İlk başta meseleyi algılayamadım. Algıladıktan sonra çok heyecanlandım. Algılayamamak daha iyiymiş galiba" diyerek son soru öncesi heyecanını paylaştı.
7'den 70'e herkesi atv ekranına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'de tarihe geçen soru soruldu.
İşte tarihe geçen o soru: İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?
Birbirinden zorlu soruları geride bırakarak Kim Milyoner Olmak İster'de 13. soruya ulaşan 20 yaşındaki Eyub İşler, 5 milyon TL'ye sadece bir adım uzaktaydı.
Muhteşem performansı ve bilgi birikimiyle herkesi kendisine hayran bırakan genç Milyoner yarışmacısı Eyub İşler, soruyu cevaplarken oldukça zorlandı.