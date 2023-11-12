ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Milyoner'de tarihe geçti. Türkiye 5 milyonluk soruyu konuştu!

GİRİŞ TARİHİ: 12.11.2023, 23:22 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.11.2023, 23:45
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Milyoner'de tarihe geçti. Türkiye 5 milyonluk soruyu konuştu.
Milyoner'de tarihe geçti. Türkiye 5 milyonluk soruyu konuştu.

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Eyub İşler yarışma tarihine geçti. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Milyoner'de ilk kez bir yarışmacı 5 milyon TL'lik soruya ulaştı.

Milyoner'de tarihe geçti. Türkiye 5 milyonluk soruyu konuştu.
Milyoner'de tarihe geçti. Türkiye 5 milyonluk soruyu konuştu.

Eyub İşler 5 milyon TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı. Yeni bölümde büyük ödülün sahibi olmak için sorunun doğru cevabını bulmaya çalıştı.

Milyoner'de tarihe geçti. Türkiye 5 milyonluk soruyu konuştu.
Milyoner'de tarihe geçti. Türkiye 5 milyonluk soruyu konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan ve üniversite sınavında ilk 100'e girmek için harcadığı çabayla herkesi şaşırtan genç yarışmacı, son bir haftada hayatında değişen bir şey olmadığını dile getirdi.

Milyoner'de tarihe geçti. Türkiye 5 milyonluk soruyu konuştu.
Milyoner'de tarihe geçti. Türkiye 5 milyonluk soruyu konuştu.

Üniversitede sınav haftasının başladığını anlatan Eyub İşler, dışarıda görenlerin kendisine selam vermelerini istedi.

Milyoner'de tarihe geçti. Türkiye 5 milyonluk soruyu konuştu.
Milyoner'de tarihe geçti. Türkiye 5 milyonluk soruyu konuştu.

5 milyon TL değerindeki soruya cevap vermek üzere yarışmaya babası ve amcasıyla gelen 20 yaşındaki yarışmacı, "İlk başta meseleyi algılayamadım. Algıladıktan sonra çok heyecanlandım. Algılayamamak daha iyiymiş galiba" diyerek son soru öncesi heyecanını paylaştı.

Milyoner'de tarihe geçti. Türkiye 5 milyonluk soruyu konuştu.
Milyoner'de tarihe geçti. Türkiye 5 milyonluk soruyu konuştu.

7'den 70'e herkesi atv ekranına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'de tarihe geçen soru soruldu.

Milyoner'de tarihe geçti. Türkiye 5 milyonluk soruyu konuştu.
Milyoner'de tarihe geçti. Türkiye 5 milyonluk soruyu konuştu.

İşte tarihe geçen o soru: İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?

Milyoner'de tarihe geçti. Türkiye 5 milyonluk soruyu konuştu.
Milyoner'de tarihe geçti. Türkiye 5 milyonluk soruyu konuştu.

Birbirinden zorlu soruları geride bırakarak Kim Milyoner Olmak İster'de 13. soruya ulaşan 20 yaşındaki Eyub İşler, 5 milyon TL'ye sadece bir adım uzaktaydı.

Milyoner'de tarihe geçti. Türkiye 5 milyonluk soruyu konuştu.
Milyoner'de tarihe geçti. Türkiye 5 milyonluk soruyu konuştu.

Muhteşem performansı ve bilgi birikimiyle herkesi kendisine hayran bırakan genç Milyoner yarışmacısı Eyub İşler, soruyu cevaplarken oldukça zorlandı.

Milyoner'de tarihe geçti. Türkiye 5 milyonluk soruyu konuştu.
Milyoner'de tarihe geçti. Türkiye 5 milyonluk soruyu konuştu.

Heyecan dolu anlara sahne olan anlarda soru üzerine düşünen Eyub İşler'in yanıtı herkesi ekran başına kitledi.

DİĞER GALERİLER

ARAMA

CANLI YAYIN