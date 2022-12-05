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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Milyoner'de tarihi anlar! 1 milyon TL'lik soru...

GİRİŞ TARİHİ: 05.12.2022, 14:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.12.2022, 15:07
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Milyoner'de tarihi anlar! 1 milyon TL'lik soru...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster'de tarihe geçen anlar yaşandı. 400 bin TL'lik soruya doğru yanıt veren Batu Alıcı, 1 milyon TL kazanmaya çok yaklaştı. Başarılı bir yarışma çıkaran Batu Alıcı, Milyoner tarihinde bu başarıya ulaşan dördüncü yarışmacı oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soru kaç kez açıldı? Hangi yarışmacılar son soruya ulaştı? İşte yanıtı...

Milyoner'de tarihi anlar! 1 milyon TL'lik soru...

Kim Milyoner Olmak İster tarihinde son soruya ulaşan ilk isim Şeyma Özin oldu. Yarışmaya katıldığı yıllarda Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitim hayatına devam eden Şeyma Özin tarihi bir başarıya imza attı. Akıllara kazınan başarılı yarışmacı, son soruda doğru yanıtı veremeyince gözyaşlarına boğuldu.

Milyoner'de tarihi anlar! 1 milyon TL'lik soru...

"Filozoflar dünyayı yalnızca yorumlamışlardır, oysa sorun onu değiştirmektir" sözü kime aittir?

a- Karl Marx
b- Ernesto Che Guevera
c- Büyük İskender
d- Mahatma Gandhi

Doğru Cevap: Karl Marx

Milyoner'de tarihi anlar! 1 milyon TL'lik soru...

Herodot'un yazdığı, Mısır firavununun dilin kökeni deneyinde, doğunca çobana verilerek kapatılan, o dahil kimseyle konuşturulmayan çocuğun söylediği ilk kelime nedir?

a- Ver
b- Anne
c- Ekmek
d- Su

Doğru Cevap: Ekmek

Milyoner'de tarihi anlar! 1 milyon TL'lik soru...

Kim Milyoner Olmak İster'de Şeyma Özin'in ardından bu büyük başarıyı yakalayan ikinci isim Çağdaş İrfan Yıldırım oldu. Milyonluk soruya ulaştığı dönemde Galatasaray Lisesi öğrencisi olan genç yarışmacı, gösterdiği performansla alkış almıştı. Genç yarışmacı final sorusunda yarışmadan çekilmeyi tercih etmişti.

Milyoner'de tarihi anlar! 1 milyon TL'lik soru...

Bir kız bana emmi dedi neyleyim sözü hangi halk ozanına aittir

a- Ercişli Emrah
b- Dadaloğlu
c- Aşık Daimi
d- Karacaoğlan

Doğru Cevap: Karacaoğlan

Milyoner'de tarihi anlar! 1 milyon TL'lik soru...

Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?

a- Deniz
b- Güneş
c- Arı
d- Kalem

Doğru Cevap: Arı

Milyoner'de tarihi anlar! 1 milyon TL'lik soru...

Kim Milyoner Olmak İster'de final sorusuna ulaşan bir diğer isim ise Arda Ayten oldu. O dönem, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Arda Ayten 1 milyon TL kazanan ilk yarışmacı olarak tarihe geçti. Arda Ayten, son soruya verdiği doğru yanıtla Milyoner tarihinin en başarılı yarışmacısı oldu.

Milyoner'de tarihi anlar! 1 milyon TL'lik soru...

Hangisinin bir türünün dişleri dünyadaki bilinen en güçlü biyolojik madde olup karbonu elmasa çevirebilecek güçteki basınca bile dayanabilir?

a- Kerevit
b- Salyangoz
c- Komodo ejderi
d- Hipopotam

Doğru Cevap: Salyangoz

Milyoner'de tarihi anlar! 1 milyon TL'lik soru...

On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

a- Vatan
b- Kan
c- Toprak
d- Yurt

Doğru Cevap: Toprak

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