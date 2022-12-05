Milyoner'de tarihi anlar! 1 milyon TL'lik soru...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster'de tarihe geçen anlar yaşandı. 400 bin TL'lik soruya doğru yanıt veren Batu Alıcı, 1 milyon TL kazanmaya çok yaklaştı. Başarılı bir yarışma çıkaran Batu Alıcı, Milyoner tarihinde bu başarıya ulaşan dördüncü yarışmacı oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soru kaç kez açıldı? Hangi yarışmacılar son soruya ulaştı? İşte yanıtı...