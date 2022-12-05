Milyoner'de tarihi anlar! 1 milyon TL'lik soru...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster'de tarihe geçen anlar yaşandı. 400 bin TL'lik soruya doğru yanıt veren Batu Alıcı, 1 milyon TL kazanmaya çok yaklaştı. Başarılı bir yarışma çıkaran Batu Alıcı, Milyoner tarihinde bu başarıya ulaşan dördüncü yarışmacı oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soru kaç kez açıldı? Hangi yarışmacılar son soruya ulaştı? İşte yanıtı...
Kim Milyoner Olmak İster tarihinde son soruya ulaşan ilk isim Şeyma Özin oldu. Yarışmaya katıldığı yıllarda Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitim hayatına devam eden Şeyma Özin tarihi bir başarıya imza attı. Akıllara kazınan başarılı yarışmacı, son soruda doğru yanıtı veremeyince gözyaşlarına boğuldu.
"Filozoflar dünyayı yalnızca yorumlamışlardır, oysa sorun onu değiştirmektir" sözü kime aittir?
a- Karl Marx
b- Ernesto Che Guevera
c- Büyük İskender
d- Mahatma Gandhi
Doğru Cevap: Karl Marx
Herodot'un yazdığı, Mısır firavununun dilin kökeni deneyinde, doğunca çobana verilerek kapatılan, o dahil kimseyle konuşturulmayan çocuğun söylediği ilk kelime nedir?
a- Ver
b- Anne
c- Ekmek
d- Su
Doğru Cevap: Ekmek
Kim Milyoner Olmak İster'de Şeyma Özin'in ardından bu büyük başarıyı yakalayan ikinci isim Çağdaş İrfan Yıldırım oldu. Milyonluk soruya ulaştığı dönemde Galatasaray Lisesi öğrencisi olan genç yarışmacı, gösterdiği performansla alkış almıştı. Genç yarışmacı final sorusunda yarışmadan çekilmeyi tercih etmişti.
Bir kız bana emmi dedi neyleyim sözü hangi halk ozanına aittir
a- Ercişli Emrah
b- Dadaloğlu
c- Aşık Daimi
d- Karacaoğlan
Doğru Cevap: Karacaoğlan
Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?
a- Deniz
b- Güneş
c- Arı
d- Kalem
Doğru Cevap: Arı
Kim Milyoner Olmak İster'de final sorusuna ulaşan bir diğer isim ise Arda Ayten oldu. O dönem, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Arda Ayten 1 milyon TL kazanan ilk yarışmacı olarak tarihe geçti. Arda Ayten, son soruya verdiği doğru yanıtla Milyoner tarihinin en başarılı yarışmacısı oldu.
Hangisinin bir türünün dişleri dünyadaki bilinen en güçlü biyolojik madde olup karbonu elmasa çevirebilecek güçteki basınca bile dayanabilir?
a- Kerevit
b- Salyangoz
c- Komodo ejderi
d- Hipopotam
Doğru Cevap: Salyangoz