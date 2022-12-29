Yılbaşı akşamı Milyoner'de yıldızlar geçidi✨

Ekranların en uzun soluklu bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni yıla gireceğimiz Cumartesi akşamı birbirinden özel konuklarını ağırlıyor.
Başarılı isim Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelecek olan programda eğlenceli anlar yaşanıyor.
Geçtiğimiz hafta 1000. Bölümüyle ekranda olan fenomen program Milyoner, 2022 yılının son saatleri ve 2023'ün ilk anlarına eğlence dolu bir programla izleyici karşısına çıkıyor.
Yılbaşı gecesinde sanatçılar, kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlamak için yarışıyor.
Yıl boyunca birbirinden ilginç soruları ve başarılı yarışmacılarıyla gündemden düşmeyen Kim Milyoner Olmak İster'in ünlü konuklarının performansları merak konusu oluyor.