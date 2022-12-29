ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Yılbaşı akşamı Milyoner'de yıldızlar geçidi✨

GİRİŞ TARİHİ: 29.12.2022, 17:01 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.12.2022, 17:22
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Yılbaşı akşamı Milyoner'de yıldızlar geçidi✨

Ekranların en uzun soluklu bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni yıla gireceğimiz Cumartesi akşamı birbirinden özel konuklarını ağırlıyor.

Yılbaşı akşamı Milyoner'de yıldızlar geçidi✨

Başarılı isim Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelecek olan programda eğlenceli anlar yaşanıyor.

Yılbaşı akşamı Milyoner'de yıldızlar geçidi✨

Geçtiğimiz hafta 1000. Bölümüyle ekranda olan fenomen program Milyoner, 2022 yılının son saatleri ve 2023'ün ilk anlarına eğlence dolu bir programla izleyici karşısına çıkıyor.

Yılbaşı akşamı Milyoner'de yıldızlar geçidi✨

Milyoner'in yılbaşı özel programına Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca konuk oluyor.

Yılbaşı akşamı Milyoner'de yıldızlar geçidi✨

Yılbaşı gecesinde sanatçılar, kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlamak için yarışıyor.

Yılbaşı akşamı Milyoner'de yıldızlar geçidi✨

Kenan İmirzalıoğlu soruyor, ünlü isimler cevaplıyor.

Yılbaşı akşamı Milyoner'de yıldızlar geçidi✨

3 yıldız, özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendiriyor.

Yılbaşı akşamı Milyoner'de yıldızlar geçidi✨

Yıl boyunca birbirinden ilginç soruları ve başarılı yarışmacılarıyla gündemden düşmeyen Kim Milyoner Olmak İster'in ünlü konuklarının performansları merak konusu oluyor.

Yılbaşı akşamı Milyoner'de yıldızlar geçidi✨

Ünlü isimler kaç soru bildi? Ne kadar kazandı?

Yılbaşı akşamı Milyoner'de yıldızlar geçidi✨

Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünü kaçırmayın.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN