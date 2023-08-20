Milyonluk soruyu son açtıran isim: Batu Alıcı

Kim Milyoner Olmak İster'de tarihe geçen yarışmacılardan biri olan Batu Alıcı, Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını teker teker geride bırakarak 1 milyon TL değerindeki soruya ulaşmıştı. Büyük bir heyecana sahne olan yarışmacının sonunda çıkan milyonluk soru, birçok izleyiciye 'ah be' dedirtti. Tarihe düşkün izleyicilerin birkaç dakika içinde bildiği o soru Batu Alıcı'yı oldukça zorladı.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan Batu Alıcı, tüm soruları geride bırakırken 1 milyon TL değerindeki soru büyük bir beklentiyle takip edildi. Milyonlarca izleyici Batu Alıcı'nın son soruya doğru cevabı vereceğinden emindi... İşte Batu Alıcı'nın final sorusu ve final sorusuna kadar yaşananlar...
Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Birleşik Krallık başbakanı Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık'ın en kısa süre görev yapan başbakanı olmuştur?
A) 20 B) 30 C) 40 D) 50
Doğru Cevap: D) 50
1930'dan beri düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarının hepsine katılmış tek ülke hangisidir?
A) Arjantin B) Brezilya C) Portekiz D) Fransa
Doğru Cevap: B) Brezilya
Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur?
A) 13.00'da B) 13.00'te C) 13:00'da D) 13:00'te
Doğru Cevap: B) 13.00'te
Milli Savunma Bakanlığının resmî sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır?
A) 170 cm, 68-70 kg, 40 numara B) 172 cm, 71-73 kg, 41 numara C) 174 cm, 74-76 kg, 42 numara D) 176 cm, 77-79 kg, 43 numara
Doğru Cevap: C) 174 cm, 74-76 kg, 42 numara
Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?
A) Bala Hatun B) Banu Çiçek C) Bamsı Beyrek D) Bayındır Han
Doğru Cevap: A) Bala Hatun
Büyük bir heyecana sahne olan Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soru heyecanını yaşayan genç yarışmacı, bu soruda çekilmeye karar verdi. Batu Alıcı, Kim Milyoner Olmak İster'den 400 bin TL ile ayrıldı.