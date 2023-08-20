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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Milyonluk soruyu son açtıran isim: Batu Alıcı

GİRİŞ TARİHİ: 20.08.2023, 21:46 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.08.2023, 21:57
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Milyonluk soruyu son açtıran isim: Batu Alıcı

Kim Milyoner Olmak İster'de tarihe geçen yarışmacılardan biri olan Batu Alıcı, Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını teker teker geride bırakarak 1 milyon TL değerindeki soruya ulaşmıştı. Büyük bir heyecana sahne olan yarışmacının sonunda çıkan milyonluk soru, birçok izleyiciye 'ah be' dedirtti. Tarihe düşkün izleyicilerin birkaç dakika içinde bildiği o soru Batu Alıcı'yı oldukça zorladı.

Milyonluk soruyu son açtıran isim: Batu Alıcı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan Batu Alıcı, tüm soruları geride bırakırken 1 milyon TL değerindeki soru büyük bir beklentiyle takip edildi. Milyonlarca izleyici Batu Alıcı'nın son soruya doğru cevabı vereceğinden emindi... İşte Batu Alıcı'nın final sorusu ve final sorusuna kadar yaşananlar...

Milyonluk soruyu son açtıran isim: Batu Alıcı

Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Birleşik Krallık başbakanı Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık'ın en kısa süre görev yapan başbakanı olmuştur?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50

Doğru Cevap: D) 50

Milyonluk soruyu son açtıran isim: Batu Alıcı

1930'dan beri düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarının hepsine katılmış tek ülke hangisidir?

A) Arjantin B) Brezilya C) Portekiz D) Fransa

Doğru Cevap: B) Brezilya

Milyonluk soruyu son açtıran isim: Batu Alıcı

Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur?

A) 13.00'da B) 13.00'te C) 13:00'da D) 13:00'te

Doğru Cevap: B) 13.00'te

Milyonluk soruyu son açtıran isim: Batu Alıcı

Milli Savunma Bakanlığının resmî sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır?

A) 170 cm, 68-70 kg, 40 numara B) 172 cm, 71-73 kg, 41 numara C) 174 cm, 74-76 kg, 42 numara D) 176 cm, 77-79 kg, 43 numara

Doğru Cevap: C) 174 cm, 74-76 kg, 42 numara

Milyonluk soruyu son açtıran isim: Batu Alıcı

Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?

A) Bala Hatun B) Banu Çiçek C) Bamsı Beyrek D) Bayındır Han

Doğru Cevap: A) Bala Hatun

Milyonluk soruyu son açtıran isim: Batu Alıcı

Büyük bir heyecana sahne olan Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soru heyecanını yaşayan genç yarışmacı, bu soruda çekilmeye karar verdi. Batu Alıcı, Kim Milyoner Olmak İster'den 400 bin TL ile ayrıldı.

Milyonluk soruyu son açtıran isim: Batu Alıcı

Kenan İmirzalıoğlu, Batu Alıcı'yı tebrik ederken başarısından dolayı kutladı.

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