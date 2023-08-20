Milyonluk soruyu son açtıran isim: Batu Alıcı

Kim Milyoner Olmak İster'de tarihe geçen yarışmacılardan biri olan Batu Alıcı, Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını teker teker geride bırakarak 1 milyon TL değerindeki soruya ulaşmıştı. Büyük bir heyecana sahne olan yarışmacının sonunda çıkan milyonluk soru, birçok izleyiciye 'ah be' dedirtti. Tarihe düşkün izleyicilerin birkaç dakika içinde bildiği o soru Batu Alıcı'yı oldukça zorladı.