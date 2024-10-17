Miyoner’e son 4 haftada damga vuran sorular…

Türkçeye Fransızcadan geçen "doktor" kelimesinin kökeninin anlamı nedir?
A: Gözlemlemek
B: Araştırmak
C: Öğretmek
D: Tedavi etmek
Hangi yazar yurt dışında eğitim almamıştır?
A: Sabahatttin Ali
B: Necip Fazıl Kısakürek
C: Cahit Sıtkı Tarancı
D: Turgut Uyar
Hangi yapının beton duvarlarının temizliğine kabartma tozu, bronz kısımlarının parlatılmasında ise zeytinyağı kullanılmaktadır?
A: Louvre Müzesi
B: Beyaz Saray
C: Sidney Opera Binası
D: Tac Mahal
Hangisi "Selvi Boylum Al Yazmalık" adlı filmin sonunda Kadir İnanır'ın canlandırdığı İlyas karakterinin söylediği, filmin kapaniş sözüdür?
A: Ziyanı yok, gülüşü yeter bize!
B: Elveda Asya!
C: Bitmemiş türküm benim!
D: Elveda selvi boylum al yazmalım!
Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir atasözü değidlir?
A: Sinek küçüktür ama mide bulandırır
B: Görünen köyün uzağı olmaz
C: Aşure yemeye giden kaşığını cebinde taşır
D: Vakit tembele sermayedir