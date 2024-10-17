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Bir Gece Masalı
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Miyoner’e son 4 haftada damga vuran sorular…

GİRİŞ TARİHİ: 17.10.2024, 12:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.10.2024, 12:52
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Miyoner’e son 4 haftada damga vuran sorular…

Türkçeye Fransızcadan geçen "doktor" kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

A: Gözlemlemek

B: Araştırmak

C: Öğretmek

D: Tedavi etmek

Miyoner’e son 4 haftada damga vuran sorular…

Cevap: C

Miyoner’e son 4 haftada damga vuran sorular…

Hangi yazar yurt dışında eğitim almamıştır?

A: Sabahatttin Ali

B: Necip Fazıl Kısakürek

C: Cahit Sıtkı Tarancı

D: Turgut Uyar

Miyoner’e son 4 haftada damga vuran sorular…

Cevap: D

Miyoner’e son 4 haftada damga vuran sorular…

Hangi yapının beton duvarlarının temizliğine kabartma tozu, bronz kısımlarının parlatılmasında ise zeytinyağı kullanılmaktadır?

A: Louvre Müzesi

B: Beyaz Saray

C: Sidney Opera Binası

D: Tac Mahal

Miyoner’e son 4 haftada damga vuran sorular…

Cevap: C

Miyoner’e son 4 haftada damga vuran sorular…

Hangisi "Selvi Boylum Al Yazmalık" adlı filmin sonunda Kadir İnanır'ın canlandırdığı İlyas karakterinin söylediği, filmin kapaniş sözüdür?

A: Ziyanı yok, gülüşü yeter bize!

B: Elveda Asya!

C: Bitmemiş türküm benim!

D: Elveda selvi boylum al yazmalım!

Miyoner’e son 4 haftada damga vuran sorular…

Cevap: C

Miyoner’e son 4 haftada damga vuran sorular…

Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir atasözü değidlir?

A: Sinek küçüktür ama mide bulandırır

B: Görünen köyün uzağı olmaz

C: Aşure yemeye giden kaşığını cebinde taşır

D: Vakit tembele sermayedir

Miyoner’e son 4 haftada damga vuran sorular…

Cevap: D

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