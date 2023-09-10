Şampiyonluğa giden yol! Rabia Birsen, Milyoner’in yeni şampiyonu

Süleyman Göğercin'in tüm fragmanları sonuna kadar izlediğini ifade eden Rabia Birsen, Milyoner heyecanının tüm aileyi sardığını anlattı. Genç yarışmacı, "Babam programla ilgili her şeyi izledi. Ben televizyona çıkınca kalktı televizyonu öptü" dedi.