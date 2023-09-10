ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Şampiyonluğa giden yol! Rabia Birsen, Milyoner’in yeni şampiyonu

GİRİŞ TARİHİ: 10.09.2023, 23:42 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.09.2023, 00:12
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Şampiyonluğa giden yol! Rabia Birsen, Milyoner’in yeni şampiyonu

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi bir gün yaşandı!

Şampiyonluğa giden yol! Rabia Birsen, Milyoner’in yeni şampiyonu

1 milyon TL değerindeki final sorusuna ulaşan ve şampiyon olan Rabia Birsen Göğercin, yarışmanın ilk dakikalarında hayatında nelerin değiştiğini izleyicilerle paylaştı.

Şampiyonluğa giden yol! Rabia Birsen, Milyoner’in yeni şampiyonu

Keyifli sohbeti ve enerjisiyle izleyenlerin dikkatini çeken genç yarışmacı, babası Süleyman Göğercin'in ilk tepkilerini anlattı.

Şampiyonluğa giden yol! Rabia Birsen, Milyoner’in yeni şampiyonu

Süleyman Göğercin'in tüm fragmanları sonuna kadar izlediğini ifade eden Rabia Birsen, Milyoner heyecanının tüm aileyi sardığını anlattı. Genç yarışmacı, "Babam programla ilgili her şeyi izledi. Ben televizyona çıkınca kalktı televizyonu öptü" dedi.

Şampiyonluğa giden yol! Rabia Birsen, Milyoner’in yeni şampiyonu

Arkadaşlarının kendisini her an desteklediğini ifade eden Rabia Birsen, Milyoner'de tarihi bir başarının kapısını aralamanın herkesi çok mutlu ettiğini söyledi.

Şampiyonluğa giden yol! Rabia Birsen, Milyoner’in yeni şampiyonu

Neşesi ve enerjisi son derece yüksek olan sempatik yarışmacı, güler yüzüyle yine herkesi ekran başına topladı.

Şampiyonluğa giden yol! Rabia Birsen, Milyoner’in yeni şampiyonu

Milyonluk soruyu açtıran beşinci yarışmacı olması ile de hem stüdyodaki hem de ekran başındaki seyircileri son derece heyecanlandırdı.

Şampiyonluğa giden yol! Rabia Birsen, Milyoner’in yeni şampiyonu

Bu akşam yeniden yarışma koltuğuna oturan Rabia Birsen Göğercin, 1 milyonluk soruya doğru cevabı verebilmek için 1 saati aşkın bir süre düşündü.

Şampiyonluğa giden yol! Rabia Birsen, Milyoner’in yeni şampiyonu

Kenan İmirzalıoğlu'nun desteğiyle kendisini daha iyi hissettiğini söyleyen Rabia Birsen Göğercin, herkese tek tek teşekkür etti.

Şampiyonluğa giden yol! Rabia Birsen, Milyoner’in yeni şampiyonu

Rabia Birsen Göğercin'in muhteşem enerjisi izleyenleri zaman zaman güldürürken genç kızın kolunu kaybettiği anlara dair detaylar izleyenlerin gözlerini yaşarttı.

DİĞER GALERİLER

ARAMA

BİZE ULAŞIN