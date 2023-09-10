Şampiyonluğa giden yol! Rabia Birsen, Milyoner’in yeni şampiyonu

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi bir gün yaşandı!
1 milyon TL değerindeki final sorusuna ulaşan ve şampiyon olan Rabia Birsen Göğercin, yarışmanın ilk dakikalarında hayatında nelerin değiştiğini izleyicilerle paylaştı.
Keyifli sohbeti ve enerjisiyle izleyenlerin dikkatini çeken genç yarışmacı, babası Süleyman Göğercin'in ilk tepkilerini anlattı.
Süleyman Göğercin'in tüm fragmanları sonuna kadar izlediğini ifade eden Rabia Birsen, Milyoner heyecanının tüm aileyi sardığını anlattı. Genç yarışmacı, "Babam programla ilgili her şeyi izledi. Ben televizyona çıkınca kalktı televizyonu öptü" dedi.
Arkadaşlarının kendisini her an desteklediğini ifade eden Rabia Birsen, Milyoner'de tarihi bir başarının kapısını aralamanın herkesi çok mutlu ettiğini söyledi.
Neşesi ve enerjisi son derece yüksek olan sempatik yarışmacı, güler yüzüyle yine herkesi ekran başına topladı.
Milyonluk soruyu açtıran beşinci yarışmacı olması ile de hem stüdyodaki hem de ekran başındaki seyircileri son derece heyecanlandırdı.
Bu akşam yeniden yarışma koltuğuna oturan Rabia Birsen Göğercin, 1 milyonluk soruya doğru cevabı verebilmek için 1 saati aşkın bir süre düşündü.
Kenan İmirzalıoğlu'nun desteğiyle kendisini daha iyi hissettiğini söyleyen Rabia Birsen Göğercin, herkese tek tek teşekkür etti.