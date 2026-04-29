Esra Erol'da
KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Son bölüme damga vuran sorular

GİRİŞ TARİHİ: 29.04.2026 17:14 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.04.2026 17:18
Afrikalılara uygulanmış ırka dayalı köle kaçakçılığının insanlığa karşı işlenmiş en ağır suç olduğu, BM'de 25 Mart 2026'da yapılan oylamada 123 oyla kabul edilmişken ret oyu veren üç ülke hangisi olmuştur?
Cevap: C

Hangisi hallaca verilen diğer bir addır?

Cevap: A

Hangi iki günlü Yeşilçam oyuncusu aynı filmde rol almamıştır?

Cevap: C

Yaz olimpiyatlarında, oyunlarda yer alan tüm ülkelerin en az bir kadın sporcusunun bulunduğu ilk olimpiyat hangisidir?

Cevap: C

Hangi İstanbul ilçesinin Karadeniz'e kıyısı yoktur?

Cevap: A

Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde, bir millî maçta "hat trick" yapan ilk futbolcu hangisidir?

İnsanların, parklarda planlanmış yürüyüş yolunu kullanmak yerine sürekli aynı kestirme güzergâhtan geçmeleri sonucu zamanla toprağın aşınmasıyla oluşan "kestirme yola" ne ad verilir?

Cevap: C

"Sıra sıra odalar, birbirini kovalar" ve "Dereler tepeler, şık şık küpeler" hangisinin örnekleridir?

Cevap: B

Hangisi, bir bilim insanının, bir ölçü birimine isim olarak verilmiş soyadı değildir?

Cevap: D

Yeni bölüm Perşembe 20.00'de atv'de!

