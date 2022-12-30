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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Yılbaşında atv seyredeceksiniz!

GİRİŞ TARİHİ: 30.12.2022, 11:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.12.2022, 12:06
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Yılbaşında atv seyredeceksiniz!

atv yılbaşına sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"le giriyor.

Yılbaşında atv seyredeceksiniz!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümünde çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.

Yılbaşında atv seyredeceksiniz!

Yeni yıl heyecanı atv'de yaşanıyor! Kim Milyoner Olmak İster'de yılbaşında yıldızlar geçidi yaşanacak.

Yılbaşında atv seyredeceksiniz!

Türkiye'nin en çok izlenen genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yılbaşını Hülya Avşar'ın, Sefo'nun ve Oktay Kaynarca'nın konuk olduğu muhteşem bir bölümle karşılıyor.

Yılbaşında atv seyredeceksiniz!

Ünlü sanatçıların hem yarışıp hem eğleneceği yarışma, yılbaşı gecesine damga vurmaya geliyor.

Yılbaşında atv seyredeceksiniz!

Geçtiğimiz günlerde 1000.bölüm kutlamalarını yapan "Kim Milyoner Olmak İster", yılbaşı özel bölümü için de birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor.

Yılbaşında atv seyredeceksiniz!

Hülya Avşar ve Sefo bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.

Yılbaşında atv seyredeceksiniz!

Usta oyuncu Oktay Kaynarca ise bilgisini eğlenceli bir şekilde sınayacak.

Yılbaşında atv seyredeceksiniz!

Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

Yılbaşında atv seyredeceksiniz!

Yıl boyunca birbirinden ilginç soruları ve başarılı yarışmacılarıyla gündemden düşmeyen Kim Milyoner Olmak İster'de yıldızların performansı nasıl olacak?

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