Yılbaşında atv seyredeceksiniz!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümünde çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.
Yeni yıl heyecanı atv'de yaşanıyor! Kim Milyoner Olmak İster'de yılbaşında yıldızlar geçidi yaşanacak.
Türkiye'nin en çok izlenen genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yılbaşını Hülya Avşar'ın, Sefo'nun ve Oktay Kaynarca'nın konuk olduğu muhteşem bir bölümle karşılıyor.
Geçtiğimiz günlerde 1000.bölüm kutlamalarını yapan "Kim Milyoner Olmak İster", yılbaşı özel bölümü için de birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor.
Hülya Avşar ve Sefo bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.
Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.