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KIRGIN ÇİÇEKLER GALERİ

Aleyna Solaker sorularımızı cevapladı

GİRİŞ TARİHİ: 11.08.2023, 13:09 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.08.2023, 13:57
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Aleyna Solaker sorularımızı cevapladı

Kırgın Çiçekler'in, Meral karakterine can veren Aleyna Solaker ile keyifli bir röportaj yaptık.

Aleyna Solaker sorularımızı cevapladı

Kırgın Çiçekler'de en sevdiğin replik nedir?

Aleyna Solaker sorularımızı cevapladı

Çok klasik kaçacak ama birincisi "Kemal'im yapmaz", ikincisi "canısı".

Aleyna Solaker sorularımızı cevapladı

Meral olmasan hangi karakteri oynamak isterdin?

Aleyna Solaker sorularımızı cevapladı

Hepsini isterdim. Songül'ü de isterdim, Defne'yi de isterdim, Cemre'yi de isterdim başına her şey geldi. Galiba Songül diyebilirim, evet Songül.

Aleyna Solaker sorularımızı cevapladı

Setin en düzenlisi kimdi?

Aleyna Solaker sorularımızı cevapladı

Hazar Motan.

Aleyna Solaker sorularımızı cevapladı

Setin en tez canlısı kimdi?

Aleyna Solaker sorularımızı cevapladı

Herkes çok enerjikti. Ben ya da Damla da diyebilirim. Herkes öyleydi bilemedim, çok kararsız kaldım.

Aleyna Solaker sorularımızı cevapladı

Senaryoyu okuduktan sonra aklından ilk geçenler neler oldu?

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