Aleyna Solaker sorularımızı cevapladı

Kırgın Çiçekler'in, Meral karakterine can veren Aleyna Solaker ile keyifli bir röportaj yaptık. Kırgın Çiçekler'de en sevdiğin replik nedir? Çok klasik kaçacak ama birincisi 'Kemal'im yapmaz', ikincisi 'canısı'. Meral olmasan hangi karakteri oynamak isterdin? Hepsini isterdim. Songül'ü de isterdim, Defne'yi de isterdim, Cemre'yi de isterdim başına her şey geldi. Galiba Songül diyebilirim, evet Songül. Setin en düzenlisi kimdi? Hazar Motan. Setin en tez canlısı kimdi? Herkes çok enerjikti. Ben ya da Damla da diyebilirim. Herkes öyleydi bilemedim, çok kararsız kaldım. Senaryoyu okuduktan sonra aklından ilk geçenler neler oldu? Karakterleri biliyordum.Direkt Meral'i istemiştim açıkçası. Serkan Hoca bize hangisini oynamak istersin diye sorduğunda ben direkt Meral'i oynamak istedim. Daha eğlenceli olduğunu düşündüm. İlk okuduğumda da bu yurt muhabbeti, ailesiz olmaları ilgimi çok çekmişti o yüzden böyle bir proje içinde çok yer almak istemiştim. O yüzden iyi ki seçildim çok güzel oldu. Aile senin için ne ifade ediyor? Her şey. Yakınlarım çok iyi bilir, ben aileme çok düşkünüm. Bir de ağabeyim var. Biz dördümüz ayrı yaşıyoruz ama inanılmaz birbirimize bağlıyız. O yüzden gerçekten çok şey ifade ediyor diyebilirim. Kardeşlerin var mı? Onlarla aran nasıl? Ailenin en haşarı çocuğu kim? Ağabeyim var. Ben daha enerjiğim, ağabeyim daha oturaklıdır. Ben mesela daha çok dışarı çıkmayı severim, ağabeyim bir tık daha evde durmayı sever falan aramızda öyle bir farklar oluyor. Ama yaramazlık olarak ağabeyim daha yaramazmış, ben hep ağlarmışım. Sürekli, 7/24 ağlarmışım. Sette en çok kiminle vakit geçiriyordun? Biz hep beş kız birlikte geçiriyorduk. Beş kız birlikte olduğu için, beşimiz birlikte vakit geçiriyorduk. Bu yüzden buna bir kişi olarak cevap veremem açıkçası. Çekim aralarında neler yapıyordunuz? Çok eğlendiğiniz bir anınız oldu mu? Karavanda sohbet ediyorduk. Zaten biz bir aile gibi olduğumuz için herkesten çok birbirimizi görüyorduk. Her şeyimizi biliyorduk. Genelde onlarla ilgili konuşuyorduk, kahve içmeye gidiyorduk. Eğer uzun bir süre ara varsa sete kimin evi daha yakınsa ona gidiyorduk. İşte, yemek, vesaire gibi. Eğlenceli bir ana gelince ya üç buçuk sene olduğu için yani o kadar fazla olmuştur ki. Bir kere şey olmuştu, benim planım çekiliyordu. Fakat ben böyle hızlı hızlı konuşuyordu son da bir laf diyecekti. Ben bıdı bıdı konuşurken sonda denmemesi gereken bir şey söyledim. Bütün set koptu, kameramanlar bıraktı falan, ben utancımdan kimseye bakamıyorum. Onu unutamıyorum. En sık kullandığın 3 emoji? Birincisi kesinlikle mor kalp. Beni tanıyanlar bilir çünkü en sevdiğim renk. İkincisi şöyle. Ne oluyor adı bilmiyorum. Ağlayarak gülen olabilir ya da yüzünü kapatan maymun. Onda kararsız kaldım. Seni anlatan bir video hazırlansa jeneriğinde hangi şarkı çalardı? Ben bu tarz şeyler de çok kararsızım. Beynim de bir sürü şey çıkıyor. Bu yüzden bilemedim diyeyim. Yediğin en garip yemek? Ben hiç garip şeyler denemiyorum açıkçası. En sevdiğin oyuncak hangisiydi? Barbie bebeklerim ve oyuncak evlerimi çok severmişim. 7/24 evcilik oynarmışım. Ya ağlıyormuşum ya evcilik oynuyormuşum. Mesela bir tane evim var, aynı evden gidip renklerini alırmışım. O yüzden Barbie koleksiyonu mu dersiniz, ev mi… O yüzden Barbie ve oyuncak evler diyebilirim. Uyuduğun en ilginç yer neresiydi? Kırgın Çiçekler zamanında her yerde uyuyordum. Gerçekten, işte sette köşe bir yerde olsun kafamı tık koymam beş dakika yeterliydi. Ama şimdi bu ara her yerde de uyuyamıyorum o yüzden sette her yerde uyuyabildiğim için en ilginç yer oralardır herhalde. Sette yani. Size verilen bir lakap var mı? Yakın arkadaşlarım bana Aleyf diyor ama ailem çocukluğumdan beri bana Aliş der. Okulda da ben hep müzik duyduğum anda dans edermişim böyle oryantal kendimce tabi çocukluğumda, ay çok utandım. O yüzden dans etmeyi çok sevdiğim için bana böyle hep böyle oryantalle ilgili şeyler söylerlerdi. O zaman benim zamanımda Asena'yı hatırlıyorum, Asena gibisin. Ben böyle çıkar çıkar hep dans ederdim o yüzden hep onunla ilgili şeyler söylerlerdi. Pazar kahvaltısının olmazsa olmazı? Bu ara çok kahvaltı etmiyorum ama ettiğimde kahvaltıyı çok severim. Yumurta sosis, sosis olabilir. Tuhaf bir takıntınız var mı? Sabah uyandığımda, hiç bu arada yani daha ayağa kalkmadan direk müzik açarım çok yüksek sesle. Ve bu bende gerçekten çok büyük bir takıntı. O yüzden genel olarak arkadaşlarımda kalınca ya da biri ben de kalınca böyle şey oluyorum hani 'o müziği açamayacağım' ya da direk böyle birinde kalsam bile sabah hemen evime giderim. O yüzden evet kesinlikle o olabilir. Küfür etmeden, küfür etkisi yaratan bir cümle söyler misiniz? Cümle değil ama kesinlikle bir tavır söyleyebilirim. İnanılmaz soğurum, inanılmaz uzaklaşırım. Zaten muhatap hani daha fazla ilerletmem. Ego. O ilk baştaki izlenim ve davranış şekli benim için çok önemli. Sorulmasından rahatsız olduğun bir soru var mı? En sevdiğin şarkı. Çünkü seçemiyorum. Hepsi benim bebeklerim gibi. En çok kullandığın kelime nedir? Sette sürekli şey diyordum tabii tabii diyordum. Şu an aynen olabilir. Telaffuz etmekte zorlandığınız bir kelime var mı? Vardır benim ya gerçekten. Sette çünkü bir şey oluyor benim ona dilim dönmediğinde baştan alıyor ve ben ona takıyorum artık biz gülüyoruz da ciddileşiyoruz da bir ara dönmediği oluyor. Telefonunuzla çektiğiniz son fotoğrafı paylaşır mısınız? Tabii ki hemen gösteriyorum. Burada kendimi çekmişim zaten bunu instagrama koymuştum, uyuyamamıştım. Hangi hareketi yapan insanı derhal hayatınızdan uzaklaştırışınız? Aslında bunun sorusuna cevap verdim o küfürde yani. Dediğim gibi egoyu çok sevmiyorum hani yani sana merhaba diye geliyorsam keşke sen de bana öyle gelsen. Yüzden ego yani buna cevabım da ego. Kimsenin bilmediği özel bir yeteneğiniz var mı? Var göstereyim mi? Sette Hazar hep ellerime vurur benim çocukluğumdan beri bir tikim var deli gibi ellerimle oynarım. Size göre ellerim daha esnek olabilir oynadığım için. İşte bunu alır buraya bunu alır şuraya ve bunu ne zaman yaptığımı hangi durumlarda yaptığımı asla bilmiyorum. Sıkıldığımda mı şeyde mi hatta sette genel çekim oluyor onda bile elimle oynamışım köşede falan. O yüzden böyle değişik değişik ellerimle oynuyorum dediğim gibi. Lisede sınıfın neresinde oturuyordunuz? Orta sırasında. Tam ortasındaydım ben, hakim oluyordum her şeye. Hiç kopya çektiniz mi? Çekmediğim bir sınav yok. O yüzden çok özür dilerim hocalarımdan. Hiç iyi bir örnek de değilim galiba ama çok yani gerçekten inanılmaz çok. En sevdiğin ders? En sevdiğim ders ben liseyi tiyatro okudum o yüzden tiyatro. Onun öncesi de beden eğitimi müzik resim falan. Evet var tabii ki. Hatta benim üst dönemim vardı oradan da var görüştüğüm. Çok severim. Liseden görüştüğünüz arkadaşlarınız var mı?