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KURULUŞ OSMAN GALERİ

100 karede Kuruluş Osman 6. Sezon

GİRİŞ TARİHİ: 26.05.2025, 11:28 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.05.2025, 17:08
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100 karede Kuruluş Osman 6. Sezon

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 6. Sezonunda da fırtına gibi esti. Düşmanlarıyla çetin mücadeleler veren Osman Bey yolundan asla vazgeçmedi.

100 karede Kuruluş Osman 6. Sezon

Kayı Obası bitti denilen yerde birbirlerine tutunarak yeniden ayağa kalktı.

100 karede Kuruluş Osman 6. Sezon

Devlet olan Osman Bey kendi sancağı altında Türk birliğini sağlayıp uçlardaki nüfuzlu beylikleri kendine tabii kılmak istedi.

100 karede Kuruluş Osman 6. Sezon

Osman Bey'in toyuna katılmak üzere harekete geçen Bayhan Bey ve ezeli düşmanı Begüm Hatun, Osman Bey'e biat etti.

100 karede Kuruluş Osman 6. Sezon

Halife hazretlerinin veziri Emir Ömer'in gelişiyle uçlarda büyük bir fırtına koptu.

100 karede Kuruluş Osman 6. Sezon

Vezir Emir Ömer, uçlara gelir geldi.

100 karede Kuruluş Osman 6. Sezon

Karesi Bey'e, gizli bir bilgi olarak kutsal emanetlerin çalındığını söyledi.

100 karede Kuruluş Osman 6. Sezon

Osman Bey'in uçlarda her gecen gün topraklarını büyütmesi sonrası köşeye sıkışan Bizans'ın son umudu Komutan Lucas'dı. Kutsal emanetleri elinde tutan Komutan Lucas'ın, adalet ve merhamet söylemleriyle uçlara gelişi büyük yankı uyandırdı.

100 karede Kuruluş Osman 6. Sezon

Lucas, Türklere karşı büyük bir oyun içindeydi. Türkler'i köşeye sıkıştırmayı başardı.

100 karede Kuruluş Osman 6. Sezon

Düşmana karşı mücadele eden Orhan Bey'in yolu çocukluk aşkı Holofira ile yeniden kesişti.

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