100 karede Kuruluş Osman 6. Sezon

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 6. Sezonunda da fırtına gibi esti. Düşmanlarıyla çetin mücadeleler veren Osman Bey yolundan asla vazgeçmedi.
Devlet olan Osman Bey kendi sancağı altında Türk birliğini sağlayıp uçlardaki nüfuzlu beylikleri kendine tabii kılmak istedi.
Osman Bey'in toyuna katılmak üzere harekete geçen Bayhan Bey ve ezeli düşmanı Begüm Hatun, Osman Bey'e biat etti.
Osman Bey'in uçlarda her gecen gün topraklarını büyütmesi sonrası köşeye sıkışan Bizans'ın son umudu Komutan Lucas'dı. Kutsal emanetleri elinde tutan Komutan Lucas'ın, adalet ve merhamet söylemleriyle uçlara gelişi büyük yankı uyandırdı.