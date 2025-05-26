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KURULUŞ OSMAN GALERİ

50 karede Osman Bey'in düşmanları

GİRİŞ TARİHİ: 26.05.2025, 17:57 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.05.2025, 12:13
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50 karede Osman Bey'in düşmanları

Kuruluş Osman 6. Sezonuyla da heyecan fırtınası estirmeye devam ediyor. Devletli Osman Bey tüm düşmanlarını teker teker yok etti. Eşi bala Hatun, evlatları, beyleri ve alpları çetin yolda en büyük destekçisi oldu.

50 karede Osman Bey'in düşmanları

Bizans Komutanı Lucas...

50 karede Osman Bey'in düşmanları

Lucas zeki, savaşçı ve iyi plan bir komutandır.

50 karede Osman Bey'in düşmanları

Kendisini dünyanın merkezine koyuyordu.

50 karede Osman Bey'in düşmanları

Kirli oyunları için yanındaki insanları bile kullanmaktan çekinmiyordu.

50 karede Osman Bey'in düşmanları

Kayıları bitirmek için elinden geleni yaptı.

50 karede Osman Bey'in düşmanları

Bizans oyunlarını adına yakışır şekilde kurdu.

50 karede Osman Bey'in düşmanları

Kılıcı zekası kadar keskin olmayınca sonuna adım adım yaklaştı.

50 karede Osman Bey'in düşmanları

Osman Bey'in cezasını kestiği Lucas yaptıklarının bedelini canıyla ödedi.

50 karede Osman Bey'in düşmanları

Cezasını tek sefer de kesildi.

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