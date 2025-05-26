50 karede Osman Bey'in düşmanları

Kuruluş Osman 6. Sezonuyla da heyecan fırtınası estirmeye devam ediyor. Devletli Osman Bey tüm düşmanlarını teker teker yok etti. Eşi bala Hatun, evlatları, beyleri ve alpları çetin yolda en büyük destekçisi oldu.
Bizans Komutanı Lucas...
Lucas zeki, savaşçı ve iyi plan bir komutandır.
Kendisini dünyanın merkezine koyuyordu.
Kirli oyunları için yanındaki insanları bile kullanmaktan çekinmiyordu.
Kayıları bitirmek için elinden geleni yaptı.
Bizans oyunlarını adına yakışır şekilde kurdu.
Kılıcı zekası kadar keskin olmayınca sonuna adım adım yaklaştı.
Osman Bey'in cezasını kestiği Lucas yaptıklarının bedelini canıyla ödedi.
Cezasını tek sefer de kesildi.
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