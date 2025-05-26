50 karede Osman Bey'in düşmanları

Kuruluş Osman 6. Sezonuyla da heyecan fırtınası estirmeye devam ediyor. Devletli Osman Bey tüm düşmanlarını teker teker yok etti. Eşi bala Hatun, evlatları, beyleri ve alpları çetin yolda en büyük destekçisi oldu.