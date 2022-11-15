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KURULUŞ OSMAN GALERİ

104. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 15.11.2022, 11:52 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.11.2022, 11:55
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104. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in ve Alplerinin madende olduğu sırada meydana gelen patlama ile yerine Orhan Bey'in vekalet ettiği görüntüleri ile olay yaratan 104. Bölüm tanıtımı, 'Kuruluş Osman' seyircileri arasında büyük heyecana sebep oldu. İçinde bulunduğu cendereden kurtulan Osman Bey'in yeni hedefinde Marmaracık vardır.

104. Bölüm Foto Galeri

104. Bölüm Foto Galeri

Üstelik Yenişehir'deki hareketlilik de bu fikirlerini destekler niteliktedir. Olof ve Kantakuzenos, Yenişehir'i kana bulamakta kararlıdırlar. Olof ve Kantakuzenos, zafer sarhoşluğuyla Yenişehir planı yaparken Osman Bey ise onları ummadıkları yerden vuracaktır

104. Bölüm Foto Galeri

Üstelik Yenişehir'deki hareketlilik de bu fikirlerini destekler niteliktedir. Olof ve Kantakuzenos, Yenişehir'i kana bulamakta kararlıdırlar. Olof ve Kantakuzenos, zafer sarhoşluğuyla Yenişehir planı yaparken Osman Bey ise onları ummadıkları yerden vuracaktır

104. Bölüm Foto Galeri

Olof ile Kantakuzenos, Osman ve Alplerinin o mağaradan çıkamayacağına emindir. Osman Bey'in yokluğu hem Olof'u hem de Kantakuzenos'u iyice yüreklendirmiştir.

104. Bölüm Foto Galeri

Orhan Bey'in postta olması dengeleri nasıl değiştirecektir? Yenişehir'de kurulan Divan, tüm beyleri derin bir şaşkınlığa sürükler. Orhan Bey'in beyliğine diğer oba beylerinin tepkisi ne olacaktır? Bayındır Bey'in Orhan Bey için hazırladığı bir plan var mıdır? Düşman Yenişehir idaresinde zafiyet beklerken Orhan Bey, Malhun Hatun'un da desteğiyle düşmanları hayal kırıklığına uğratabilecek midir?

104. Bölüm Foto Galeri

Malhun Hatun, Bala Hatun ve Alplerinden Osman Bey'i bulmasını ister. Bala Hatun, Osman Bey'in ardına düşer.

104. Bölüm Foto Galeri

Olof ve adamlarının, Konur Alp'in saklandığı madeni bulması ve ardından Osman Bey ile Alplerinin madendeyken patlatmaları sonrası Osman Bey ve Alplerinin durumu merak konusudur. Osman ve Alpleri bu mağaradan nasıl çıkacaktır?

104. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey nerede olduğunu herkesten gizleyecek ve böylece Olof'ların zafer sarhoşluğu sürecektir. Osman Bey Marmaracık'ı fethetmek için ilk olarak hangi adımı atacaktır?

104. Bölüm Foto Galeri

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