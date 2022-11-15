104. Bölüm Foto Galeri

Orhan Bey'in postta olması dengeleri nasıl değiştirecektir? Yenişehir'de kurulan Divan, tüm beyleri derin bir şaşkınlığa sürükler. Orhan Bey'in beyliğine diğer oba beylerinin tepkisi ne olacaktır? Bayındır Bey'in Orhan Bey için hazırladığı bir plan var mıdır? Düşman Yenişehir idaresinde zafiyet beklerken Orhan Bey, Malhun Hatun'un da desteğiyle düşmanları hayal kırıklığına uğratabilecek midir?