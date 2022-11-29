ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

106. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 29.11.2022, 11:33 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.11.2022, 11:45
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106. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey bütün gemileri yakmıştır. Karşısında duran kim varsa yıkıp geçecektir. Osman Bey'i hiçbir şey ve hiç kimse durduramayacaktır! Köprühisar'ı fethetmek konusunda kararlıdır.

106. Bölüm Foto Galeri

Bunun için kurduğu karargahta çalışmalar son sürat devam ederken karargahın varlığı düşman cephesinde nasıl yankı bulacaktır? Olof ve adamları karargahı yok etmek için bir plan yapacak mıdır?

106. Bölüm Foto Galeri

Aktemur ve Alçiçek aşkında Bayındır engeli ortaya çıkmıştır. Bayındır Alçiçek'i kendisine isteyecektir.

106. Bölüm Foto Galeri

Bunu duyan Aktemur Bey şimdi ne yapacaktır? Osman Bey Alçiçek'i Aktemur'a isteyecektir. İsmihan Sultan, Alçiçek ve Aktemur'un aşkına engel olabilecek midir?

106. Bölüm Foto Galeri

İsmihan Sultan, Osman'ın fütühat çalışmalarından rahatsızdır. "Bu asiliğin sonunun ne olduğunu hepiniz bilirsiniz." diyerek yaydığı fitne ateşi Osman Bey'i nasıl etkileyecektir?

106. Bölüm Foto Galeri

İsmihan Sultan, Osman Bey'in baş düşmanlarıyla yeni bir birlik mi kuracaktır?

106. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ve Turgut Bey'in arasındaki gerilim ne olacaktır?

106. Bölüm Foto Galeri

Turgut Bey, İsmihan Sultan'la bir olup Osman'a karşı duracak mıdır?

106. Bölüm Foto Galeri

Mancınıkları Osman Bey'e getirecek midir yoksa ihanet mi edecektir? Osman Bey ve Turgut Bey'in arasındaki gerilim nereye varacaktır?

106. Bölüm Foto Galeri

Bunca olayın içinde Osman Bey fütühat hazırlıklarını sürdürürken Osman Bey'i bekleyen büyük tehlike nedir?

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