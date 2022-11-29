106. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey bütün gemileri yakmıştır. Karşısında duran kim varsa yıkıp geçecektir. Osman Bey'i hiçbir şey ve hiç kimse durduramayacaktır! Köprühisar'ı fethetmek konusunda kararlıdır.
Bunun için kurduğu karargahta çalışmalar son sürat devam ederken karargahın varlığı düşman cephesinde nasıl yankı bulacaktır? Olof ve adamları karargahı yok etmek için bir plan yapacak mıdır?
Aktemur ve Alçiçek aşkında Bayındır engeli ortaya çıkmıştır. Bayındır Alçiçek'i kendisine isteyecektir.
Bunu duyan Aktemur Bey şimdi ne yapacaktır? Osman Bey Alçiçek'i Aktemur'a isteyecektir. İsmihan Sultan, Alçiçek ve Aktemur'un aşkına engel olabilecek midir?
İsmihan Sultan, Osman'ın fütühat çalışmalarından rahatsızdır. "Bu asiliğin sonunun ne olduğunu hepiniz bilirsiniz." diyerek yaydığı fitne ateşi Osman Bey'i nasıl etkileyecektir?
Mancınıkları Osman Bey'e getirecek midir yoksa ihanet mi edecektir? Osman Bey ve Turgut Bey'in arasındaki gerilim nereye varacaktır?