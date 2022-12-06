ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KURULUŞ OSMAN GALERİ

107. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 06.12.2022, 11:24 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.12.2022, 11:27
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
107. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in, Köprühisar için hazırladığı gizli karargah ve fetih planları, karargah baskını haberiyle İsmihan Sultan'a ayan olmuştur. Köprühisar fethinin hazırlıklarının ortaya çıkması Osman Bey ve İsmihan Sultan arasında ki gerilimi arttırırken Osman Bey ve İsmihan Sultan'ın karargah meselesi sebebiyle yüzleşmesi nereye varacaktır?

107. Bölüm Foto Galeri

İsmihan Sultan bunların hesabını sormak için türlü planlar yapacaktır. İsmihan Sultan, Osman Bey için söylediği gibi "büyük bir cehennem" yaratabilecek midir?

107. Bölüm Foto Galeri

Bala Hatun, Bacıları ve Alp'leri, Olof ile Frigg'in karargah baskınıyla zor durumda kalmıştır. Bala Hatun, Olof ve Frigg'in saldırısından nasıl kurtulmuştur? Osman Bey'in Bala Hatun'a tepkisi nasıl olacaktır?

107. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey karargaha yapılan baskından Konur Alp'i sorumlu tutarken Konur Alp, Osman Bey'e hiç beklemediği bir tepki verecektir. Osman Bey bu tepkiyi affetmeyerek gereken cevabı verir.

107. Bölüm Foto Galeri

107. Bölüm Foto Galeri

Fakat git gide yalnızlaşan Osman Bey için işler nasıl bir hal alacaktır? Öte yandan Turgut Bey'i yanına çekmeyi başaran İsmihan Sultan'ın yeni hedefi Konur Alp'tir. İsmihan Sultan, Konul Alp'i de yanına çekebilecek midir?

107. Bölüm Foto Galeri

Bunca olanlar içerisinde bir de Aktemur'un kaçırılması konağı sarsmıştır. Osman Bey Aktemur'u bulabilecek midir? Aktemur'un akıbeti ne olacaktır?

107. Bölüm Foto Galeri

İsmihan Sultan, Osman Bey Aktemur'un ardına düşmüşken onu ummadığı yerden vurmayı planlamaktadır. Planı işe yarayacak mıdır? Osman Bey'in karşı hamlesi ne olacaktır?

107. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in dört bir yanı, İsmihan Sultan tarafından sarılmıştır. İsmihan Sultan, Olof üzerinden Osman Bey ve ailesine ölümcül tuzaklar kurarken öte yandan Turgut Bey'i de yanına çekmiştir.

107. Bölüm Foto Galeri

İsmihan Sultan, Osman Bey'le arası açılan Konur Alp'i de yanına çekmek için hamle yapar. Amacı Osman Bey'i yalnızlaştırıp bir fermanla beyliğini ve mülklerini almaktır. Osman Bey içerisine girdiği bu cendereden nasıl çıkacaktır?

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN