107. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in, Köprühisar için hazırladığı gizli karargah ve fetih planları, karargah baskını haberiyle İsmihan Sultan'a ayan olmuştur. Köprühisar fethinin hazırlıklarının ortaya çıkması Osman Bey ve İsmihan Sultan arasında ki gerilimi arttırırken Osman Bey ve İsmihan Sultan'ın karargah meselesi sebebiyle yüzleşmesi nereye varacaktır?
İsmihan Sultan bunların hesabını sormak için türlü planlar yapacaktır. İsmihan Sultan, Osman Bey için söylediği gibi "büyük bir cehennem" yaratabilecek midir?
Bala Hatun, Bacıları ve Alp'leri, Olof ile Frigg'in karargah baskınıyla zor durumda kalmıştır. Bala Hatun, Olof ve Frigg'in saldırısından nasıl kurtulmuştur? Osman Bey'in Bala Hatun'a tepkisi nasıl olacaktır?
Osman Bey karargaha yapılan baskından Konur Alp'i sorumlu tutarken Konur Alp, Osman Bey'e hiç beklemediği bir tepki verecektir. Osman Bey bu tepkiyi affetmeyerek gereken cevabı verir.
Fakat git gide yalnızlaşan Osman Bey için işler nasıl bir hal alacaktır? Öte yandan Turgut Bey'i yanına çekmeyi başaran İsmihan Sultan'ın yeni hedefi Konur Alp'tir. İsmihan Sultan, Konul Alp'i de yanına çekebilecek midir?
Bunca olanlar içerisinde bir de Aktemur'un kaçırılması konağı sarsmıştır. Osman Bey Aktemur'u bulabilecek midir? Aktemur'un akıbeti ne olacaktır?
İsmihan Sultan, Osman Bey Aktemur'un ardına düşmüşken onu ummadığı yerden vurmayı planlamaktadır. Planı işe yarayacak mıdır? Osman Bey'in karşı hamlesi ne olacaktır?
Osman Bey'in dört bir yanı, İsmihan Sultan tarafından sarılmıştır. İsmihan Sultan, Olof üzerinden Osman Bey ve ailesine ölümcül tuzaklar kurarken öte yandan Turgut Bey'i de yanına çekmiştir.