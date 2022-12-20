ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KURULUŞ OSMAN GALERİ

109. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 20.12.2022, 12:08 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.12.2022, 12:12
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
109. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Konya'da Sultan Mesud'u bulmaya niyetlenmişken İsmihan Sultan'ın buyruğuyla yakalanmıştır.

109. Bölüm Foto Galeri

Bayındır Bey'in gerçek yüzünü de iyice gören Osman Bey Moğollar'ın ipi boynuna geçirilmişken o cendereden nasıl kurtulacaktır?

109. Bölüm Foto Galeri

Osman ve alpları bütün mücadelelerine rağmen yakalanmıştırlar. Fakat Alaeddin Bey Sultan Alaeddin'in huzurunda babası Osman Bey'in sarayda olduğunu haber verir.

109. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Sultan Alaeddin'le karşı karşıyadır. Sultan Alaeddin, Osman Bey'i oğlu Alaeddin'i yanında bırakması koşuluyla serbest bırakacaktır.

109. Bölüm Foto Galeri

Ta ki hakikat ortaya çıkana kadar. Osman Bey hakikati ortaya çıkarabilecek midir?

109. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, İsmihan Sultan'ı durdurabilecek midir?

109. Bölüm Foto Galeri

İsmihan Sultan bir yandan Osman Bey'i öldürtme emri verirken kendisi de Yenişehir'i ele geçirme planlarını devreye sokmaktadır.

109. Bölüm Foto Galeri

Öte yandan İsmihan Sultan, Bala Hatun ile Malhun Hatun arasına nifak sokmaya kararlıdır. İsmihan Sultan; Bala ve Malhun Hatunları birbirlerine düşürebilecek midir?

109. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in Konya'da olduğu haberi Kantakuzenos'a ulaşmıştır. Osman Bey'in Konya'dan sağ çıkamayacağını uman Kantakuzenos her ihtimali gözetmektedir.

109. Bölüm Foto Galeri

İsmihan Sultan'ın Yenişehir'de çıkartmaya uğraştığı kıtlık Kantakuzenos'u hangi hamleyi yapmaya itecektir?

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN