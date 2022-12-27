110. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, İsmihan Sultan'ı engellemek için bu mührü alma görevini Bala Hatun'a verir. Bala Hatun bu görevde muzaffer olabilecek midir? Osman Bey, bu planıyla İsmihan Sultan'ı engellemeyi başarabilecek midir?
Vezir Saveli bunun için Samagar'ı görevlendirir. Samagar, Sultan Mesud'u ağır yaralar. Sultan Mesud kurtulabilecek midir?
Osman Bey'in, kaybettiği kaleleri küffar elinde bırakmaya hiç niyeti yoktur. Osman Bey kaleleri nasıl geri alacaktır? Osman Bey'in büyük planı nedir? İsmihan Sultan, Osman Bey'in bu hamlesine nasıl bir karşılık verecektir?
İsmihan Sultan kıtlığı körüklemek için Yenişehir'deki oyununu sürdürmeye devam etmektedir. Malhun Hatun ise onun oyununu bertaraf etmek için kendi hamlelerini yapmaktadır. Malhun Hatun, İsmihan Sultan'ı durdurabilecek midir?
atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 110'uncu bölümüyle 28 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek.
Kuruluş Osman'da Sultan Alaeddin'in Osman Bey'in ölüm fermanını verirken Osman Bey, bu ferman karşısında nasıl harekete geçecektir?
Kuruluş Osman'da Sultan Alaeddin'in Osman Bey'in ölüm fermanını verirken Osman Bey, bu ferman karşısında nasıl harekete geçecektir?