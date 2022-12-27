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KURULUŞ OSMAN GALERİ

110. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 27.12.2022, 12:34 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.12.2022, 12:38
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110. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey Sultan Mesud'dan çok önemli bir bilgi alır. Bu bilgi İsmihan Sultan'daki mühürdür.

110. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, İsmihan Sultan'ı engellemek için bu mührü alma görevini Bala Hatun'a verir. Bala Hatun bu görevde muzaffer olabilecek midir? Osman Bey, bu planıyla İsmihan Sultan'ı engellemeyi başarabilecek midir?

110. Bölüm Foto Galeri

Sultan Alaeddin kararını vermiştir. Osman Bey'in ve Sultan Mesud'un ölüm fermanını vermiştir.

110. Bölüm Foto Galeri

Vezir Saveli bunun için Samagar'ı görevlendirir. Samagar, Sultan Mesud'u ağır yaralar. Sultan Mesud kurtulabilecek midir?

110. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in, kaybettiği kaleleri küffar elinde bırakmaya hiç niyeti yoktur. Osman Bey kaleleri nasıl geri alacaktır? Osman Bey'in büyük planı nedir? İsmihan Sultan, Osman Bey'in bu hamlesine nasıl bir karşılık verecektir?

110. Bölüm Foto Galeri

İsmihan Sultan kıtlığı körüklemek için Yenişehir'deki oyununu sürdürmeye devam etmektedir. Malhun Hatun ise onun oyununu bertaraf etmek için kendi hamlelerini yapmaktadır. Malhun Hatun, İsmihan Sultan'ı durdurabilecek midir?

110. Bölüm Foto Galeri

atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 110'uncu bölümüyle 28 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek.

110. Bölüm Foto Galeri

Kuruluş Osman'da Sultan Alaeddin'in Osman Bey'in ölüm fermanını verirken Osman Bey, bu ferman karşısında nasıl harekete geçecektir?

110. Bölüm Foto Galeri

Kuruluş Osman'da Sultan Alaeddin'in Osman Bey'in ölüm fermanını verirken Osman Bey, bu ferman karşısında nasıl harekete geçecektir?

110. Bölüm Foto Galeri

Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de

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