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KURULUŞ OSMAN GALERİ

111. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 03.01.2023, 11:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.01.2023, 11:38
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111. Bölüm Foto Galeri

İsmihan Sultan; Şeyh Edebalı'yı ele geçirmiş, onun üzerinden Bala Hatun'u da tuzağa çekmeyi planlamaktadır. İsmihan Sultan'ın oynadığı oyunla Bala Hatun zindana düşer.

111. Bölüm Foto Galeri

İsmihan Sultan, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı Marmaracık Hisarı'nda hapsetmektedir. Öktem Bey ve Bengi Hatun'un bu durum karşısındaki tutumu ne olacaktır?

111. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için neler yapacak? İsmihan Sultan, Osman Bey'e karşı Olof'u en zehirli silahı olarak kullanacaktır.

111. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için zindana ulaştığında karşısında Olof ve İsmihan Sultan'ı bulur. İsmihan Sultan gözünü karartmıştır.

111. Bölüm Foto Galeri

Bala Hatun'u ve Şeyh Edebalı'yı öldürmemek için tek şartı Sultan Mesud'un getirilmesidir. Osman Bey, Sultan Mesud'u teslim edecek midir?

111. Bölüm Foto Galeri

Söğüt'te bulaşıcı hastalık iyice yayılmıştır.

111. Bölüm Foto Galeri

Malhun Hatun ve Kumral Abdal hastalığı çözmeye çalışırken hiç beklemedikleri bir tehlikeyle burun buruna kalırlar.

111. Bölüm Foto Galeri

Zehrin panzehiri bulunmazsa bütün şehir yok olacaktır. Hastalığın çaresini bulabilecekler midir?

111. Bölüm Foto Galeri

Kuruluş Osman yeni bölümleriyle her Çarşamba 20.00'de atv'de

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