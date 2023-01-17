ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

113. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 17.01.2023, 11:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.01.2023, 11:33
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113. Bölüm Foto Galeri

Uçlarda mesele büyümektedir. Moğol Komutanı Nayman'dan haber vardır. Nayman, Samagar'ın katline karşılık diyet istemektedir.

113. Bölüm Foto Galeri

İsmihan Sultan bunun üzerine Germiyanoğlu, Candaroğlu ve Karesioğlu Beylerini toplamıştır. Osman Bey'i de çağırır. İsmihan Sultan'ın asıl gayesi nedir?

113. Bölüm Foto Galeri

Beyler bütün olanlardan Osman Bey'i mesul tutarlar. Beyler, Nayman'ın Samagar'ın kellesine karşılık istediği diyeti Osman Bey'in ödemesi gerektiğini ifade ederler.

113. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ise kararlıdır. "Samagar için değil diyet kapıdaki itimi dahi vermem." diyerek kararlılığını sürdürmektedir.

113. Bölüm Foto Galeri

İsmihan Sultan'ın ve Beyler'in buna tepkisi nasıl olacaktır? Osman Bey, beyler arasında en küçük beyliğin kendileri olduğunu bilmektedir. Osman Bey, mülk olarak da güç olarak da bu beylerden daha zayıf olsalar da onlara denk olduklarını vurgular. Osman Bey onlara denk olduğunu nasıl gösterecektir?

113. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Moğol tehlikesinin gerginliğini yaşarken Olof rahat durmaz. Büyük bir ordu toplamıştır. Ordu, Bizans askerlerinden oluşmaktadır.

113. Bölüm Foto Galeri

Olof, Bizans Ordusunu nasıl emri altına almıştır? Olof gözünü İnegöl'e dikmiştir. İnegöl'ün akıbeti ne olacaktır? Dört bir yandan sıkışan Osman Bey, içinde bulunduğu bu cendereden nasıl kurtulacaktır?

113. Bölüm Foto Galeri

atv ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden yoğun ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın, 18 Ocak Çarşamba 20.00'de atv'de ekrana gelecek 113'üncü bölümünde tüm ezberler bozulacak.

113. Bölüm Foto Galeri

Bir yandan Moğollar diğer yandan Germiyanoğlu, Candaroğlu, Karesioğlu Beyleri ve İsmihan Sultan tarafından kuşatılan Osman Bey kararlıdır. "Samagar için değil diyet kapıdaki itimi dahi vermem." diyerek rest çeker.

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