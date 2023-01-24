ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

114. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 24.01.2023, 10:39 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.01.2023, 10:43
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114. Bölüm Foto Galeri

Nayman'ın kırk bin nökerle Konya'ya girdiği haberi herkesi tedirgin etmektedir. Osman Bey tehlikenin farkındadır. Osman Bey'in bu hususta ilk adımı ne olacaktır?

114. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Nayman'a karşı savaşmakta kararlıdır. Bütün obaları gazaya çağıracaktır. Fakat Beyler bu çağrıya sıcak bakmaz.

114. Bölüm Foto Galeri

''Bu belayı kim üzerimize çektiyse o def edecek'' diyerek Osman Bey'i yalnız bırakacaklarının sinyalini verirler. Osman Bey, beyleri yanında birleyebilecek midir?

114. Bölüm Foto Galeri

İsmihan Sultan da Nayman'a karşı önlem almak için planını devreye sokacaktır. "Nayman'ı durduramazsak, değil İnegöl'ü her şeyi kaybederiz." diyerek Türk Beyleri'ni ikna çalışmalarına başlamıştır. İsmihan Sultan, Nayman tehlikesini lehine çevirmek için ne yapacaktır?

114. Bölüm Foto Galeri

İsmihan Sultan her ne kadar barış sağlamış görünse de Osman Bey'e karşı savaş pusatlarını indirmemiştir.

114. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'e evlat acısı yaşatmakta kararlıdır. Orhan'ı kardeşi Alaeddin'in pusadıyla zehirleyecek ve onu ölmekten beter edecektir. Orhan'ın zehirlenmesi obanın ortasına ateş gibi düşmüştür. Orhan'ın akıbeti ne olacaktır?

114. Bölüm Foto Galeri

İnegöl artık Olof'un elindedir. Osman Bey bu durumun iç yüzünü öğrenmek için nasıl bir hamle yapacaktır? Turgut Bey elinden giden kalesi için Olof'tan nasıl hesap soracaktır?

114. Bölüm Foto Galeri

İnegöl'ü İsmihan Sultan'dan habersiz alan Olof, İsmihan Sultan'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır?

114. Bölüm Foto Galeri

Olof ve İsmihan Sultan arasındaki ittifak bitecek midir?

114. Bölüm Foto Galeri

Öte yandan Bayındır Bey, Osman Bey'e karşı iyice bilenmiştir.

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