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KURULUŞ OSMAN GALERİ

115. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 31.01.2023, 12:01 GÜNCELLEME TARİHİ: 31.01.2023, 12:03
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115. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey tehlikenin farkındadır. Nayman'ın topraklarına yaklaştığını Beyler'e tekrar eder.

115. Bölüm Foto Galeri

Nayman, yurtlarını cehenneme çevirmeye gelmektedir. Osman Bey, Bey'leri Nayman'a karşı birlik olmaya ikna edebilecek midir?

115. Bölüm Foto Galeri

İsmihan Sultan ve Bey'lerin gündemi Osman Bey'in birlik teklifidir. Karesi Bey'in Osman Bey'in teklifine ılımlı yaklaşması diğer beylerde hoşnutsuzluğa sebep olur. Aralarında anlaşmazlıklar vuku bulur. Nayman'a karşı bir ordu kurulma kararı alınmıştır.

115. Bölüm Foto Galeri

Fakat Osman Bey, İsmihan Sultan tarafından ordudan men edilir. Osman Bey'in birlikten men edilmesine neden olan mesele nedir? Osman Bey'siz kurulan ordu Nayman'a karşı etkili olabilecek midir?

115. Bölüm Foto Galeri

Nayman, Uçlara gelmiştir. Nayman'ın, İsmihan Sultana'a karşı tavrı herkesi şaşkına çevirir çünkü Nayman komutan olarak Osman Bey'i görmektedir. Nayman, Osman Bey'in nerede olduğunu sorgular. İsmihan Sultan ne cevap verecektir?

115. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey her şeye rağmen kendi oyununu kurmaktadır. Turgut Bey'i ve Alplerini etrafına toplar. Hedefinde Nayman vardır. Osman Bey, Nayman'ın nökerlerini nasıl biçecektir?

115. Bölüm Foto Galeri

Orhan Bey'in durumu Kayı Obası'nda herkesi üzmektedir. Orhan Bey için şifa aranmaktadır. Bu esnada obaya gelen Bengi Hatun, "Orhan Bey yürüyemediğine göre post Alaeddin Bey'in hakkıdır" der.

115. Bölüm Foto Galeri

Bengi Hatun; Bala Hatun ve Malhun Hatun'un içine kurt düşürebilecek midir?

115. Bölüm Foto Galeri

Frigg, Bala Hatun'un eline geçmiştir. Frigg'in akıbeti nasıl olacaktır?

115. Bölüm Foto Galeri

Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de!

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