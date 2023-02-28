ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

116. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 28.02.2023, 10:54 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.02.2023, 10:57
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116. Bölüm Foto Galeri

Nayman'ın gelişiyle uçlar yangın yerine dönmüştür. Nayman vergi istemektedir. Vergi verilmesine karşı olan Osman Bey ne yapacaktır?

116. Bölüm Foto Galeri

Nayman'a karşı bir ordu kurulmasını söyleyen Osman Bey, kurulacak orduya kendisi kumandanlık edecektir.

116. Bölüm Foto Galeri

İsmihan Sultan ve Beyler buna sıcak bakmazlar. Aralarındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır?

116. Bölüm Foto Galeri

Nayman, Kayı Obası'na gelir. Osman Bey'le yüzleşen Nayman'ın niyeti nedir? Osman Bey Nayman'a karşı olan kararlı tavrını sürdürecektir. Fakat aklında herkesi şaşırtacak bir yol vardır. Osman Bey'in Nayman'a karşı planı ne olacaktır?

116. Bölüm Foto Galeri

Frigg, Bala Hatun'ların eline geçmiştir. Frigg'in yakalanması İsmihan Sultan'ı da Bengi Hatun'u da çok endişelendirir. Frigg asla konuşmamalıdır.

116. Bölüm Foto Galeri

Frigg bildiklerini söylerse Kayı'larla iplerin tamamen kopacağını bilirler. Frigg'in konuşmaması için Bengi Hatun ve İsmihan Sultan ne yapacaktır?

116. Bölüm Foto Galeri

Frigg bildiklerini söylerse Kayı'larla iplerin tamamen kopacağını bilirler.

116. Bölüm Foto Galeri

Frigg'in konuşmaması için Bengi Hatun ve İsmihan Sultan ne yapacaktır?

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