118. Bölüm Foto Galeri

Nayman kayıp olan altınlarını nihayet bulmuştur. Fakat altınlarla ilgili hiç ummadığı bir tuzak Nayman'ı beklemektedir. Osman Bey'in Nayman'a kurduğu tuzak nedir?
Osman Bey hem içte hem dışta büyük bir kıskaca alındığının farkındadır. Fakat hiçbir darlık o'nu yolundan çevirmeyecektir ve fütuhata kaldığı yerden devam edecektir. Osman Bey'in hedefi İnegöl'dür! Osman Bey'i bu yolda nasıl zorluklar beklemektedir?
Osman Bey, İnegöl'ün fethi için İsmihan Sultan'la işbirliği yapmalıdır. Osman Bey, İsmihan Sultan'ı nasıl yanına çekecektir?
Osman Bey ve alpları İnegöl surlarına dayanmışken Nayman da Osman Bey için en kıymetli olan mülkü almanın peşindedir.
Nayman gözünü nereye dikmiştir? Osman Bey her şeye rağmen İnegöl fethinde kararlıdır. Osman Bey, İnegöl'ü fethedebilecek midir?
Herkes gibi Öktem Bey de İnegöl'ün fethi için Osman Bey'in yanında yer alırken Bengi Hatun, Öktem Bey'le aynı yolda yürüyecek midir? Yoksa Osman Bey'le olan ittifaka ihanet mi edecektir?
Bir yanda İnegöl'ün fetih hazırlıkları sürerken öte yanda hatunlar Frigg'i öldürmek için plan yaparlar.