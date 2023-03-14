ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

118. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 14.03.2023, 11:46 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.03.2023, 11:47
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118. Bölüm Foto Galeri

Nayman kayıp olan altınlarını nihayet bulmuştur. Fakat altınlarla ilgili hiç ummadığı bir tuzak Nayman'ı beklemektedir. Osman Bey'in Nayman'a kurduğu tuzak nedir?

118. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey hem içte hem dışta büyük bir kıskaca alındığının farkındadır. Fakat hiçbir darlık o'nu yolundan çevirmeyecektir ve fütuhata kaldığı yerden devam edecektir. Osman Bey'in hedefi İnegöl'dür! Osman Bey'i bu yolda nasıl zorluklar beklemektedir?

118. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, İnegöl'ün fethi için İsmihan Sultan'la işbirliği yapmalıdır. Osman Bey, İsmihan Sultan'ı nasıl yanına çekecektir?

118. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ve alpları İnegöl surlarına dayanmışken Nayman da Osman Bey için en kıymetli olan mülkü almanın peşindedir.

118. Bölüm Foto Galeri

Nayman gözünü nereye dikmiştir? Osman Bey her şeye rağmen İnegöl fethinde kararlıdır. Osman Bey, İnegöl'ü fethedebilecek midir?

118. Bölüm Foto Galeri

Herkes gibi Öktem Bey de İnegöl'ün fethi için Osman Bey'in yanında yer alırken Bengi Hatun, Öktem Bey'le aynı yolda yürüyecek midir? Yoksa Osman Bey'le olan ittifaka ihanet mi edecektir?

118. Bölüm Foto Galeri

Bir yanda İnegöl'ün fetih hazırlıkları sürerken öte yanda hatunlar Frigg'i öldürmek için plan yaparlar.

118. Bölüm Foto Galeri

Orhan Bey ve Alaeddin Bey'e zarar vermek isteyen Frigg, emeline ulaşabilecek midir?

118. Bölüm Foto Galeri

Frigg'in Bala Hatun'un gazabına uğramasına sebep olan hamlesi nedir?

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